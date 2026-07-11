Home Noticias La Furia Roja estalla la emoción de los hinchas con el gol...

La Furia Roja estalla la emoción de los hinchas con el gol de Fabián Ruíz

By
Gabriel Sánchez
-
8
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia Ã³ptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

La Furia Roja estalla la emoción de los hinchas con el gol de Fabián Ruíz

  • SIGUIENTE

    Scaloni transmite confianza antes del duelo con Suiza: “El equipo estÃ¡ bien”

    14:27

  • Tuchel: “Kane estÃ¡ en el pico mÃ¡s alto de su carrera”

    14:03

  • EspaÃ±a ya mira a Francia tras dejar en el camino a BÃ©lgica

    08:23

  • Radar Mundial | Merino vuelve a ser hÃ©roe y EspaÃ±a ya estÃ¡ en semifinales

    01:51

  • EspaÃ±a avanza a semifinales y los expertos analizan las claves del triunfo

    06:03

  • Los protagonistas de la eliminaciÃ³n de EspaÃ±a a BÃ©lgica reaccionan tras el partido

    06:37

  • Lo mejor del dÃ­a: EspaÃ±a y su victoria de Ãºltimo momento

    06:32

  • Telemundo Deportes celebra el legado de Tu Momento, Tu Jugada desde Rockefeller Center

    02:53

  • ConexiÃ³n Mundial | Argentina busca otro paso hacia el sueÃ±o mundialista

    06:41

  • Rudi Garcia tras eliminaciÃ³n de BÃ©lgica: â€œEstoy orgulloso de mis jugadoresâ€

    02:23

  • Jugadores belgas vs. EspaÃ±a: cÃ¡mara exclusiva de todas sus acciones

    09:51

  • Â¡Con la lengua fuera! La alocada celebraciÃ³n de Keyne que provocÃ³ la sonrisa de Lamine Yamal

    02:00

  • Nico Williams estÃ¡ agradecido por su recuperaciÃ³n en un aÃ±o complicado y sueÃ±a en grande con EspaÃ±a

    02:36

  • Gomes: â€œEsto es un profesional: jugar los minutos que el entrenador le concedeâ€ | Todo el Mundial

    03:56

  • ConexiÃ³n Mundial | Francia vs. EspaÃ±a: Â¿quiÃ©n llega mejor?

    07:27

  • Â¡EspaÃ±a lo gana al final! Los Ãngeles vibra con un cierre inolvidable

    06:01

  • Lamine Yamal vs. BÃ©lgica: cÃ¡mara exclusiva de todas sus acciones

    10:39

  • Lamine Yamal se “olvida” de Messi y Argentina: Elige a otra selecciÃ³n como la mejor del Mundial

    04:51

  • ConexiÃ³n Mundial | EspaÃ±a supera a BÃ©lgica y ya piensa en Francia

    14:15

  • Merino: â€œVamos con mucha hambre y muchas ganas a por Franciaâ€ | Todo el Mundial

    02:38

Los aficionados hicieron un largo viaje hasta Los Ãngeles para seguir fervientemente a la SelecciÃ³n de EspaÃ±a y en este duelo importante en la Copa Mundial frente a BÃ©lgica celebran el gol de FabiÃ¡n RuÃ­z.10 de julio de 2026

  • SIGUIENTE

    Scaloni transmite confianza antes del duelo con Suiza: “El equipo estÃ¡ bien”

    14:27

  • Tuchel: “Kane estÃ¡ en el pico mÃ¡s alto de su carrera”

    14:03

  • EspaÃ±a ya mira a Francia tras dejar en el camino a BÃ©lgica

    08:23

  • Radar Mundial | Merino vuelve a ser hÃ©roe y EspaÃ±a ya estÃ¡ en semifinales

    01:51

  • EspaÃ±a avanza a semifinales y los expertos analizan las claves del triunfo

    06:03

  • Los protagonistas de la eliminaciÃ³n de EspaÃ±a a BÃ©lgica reaccionan tras el partido

    06:37

  • Lo mejor del dÃ­a: EspaÃ±a y su victoria de Ãºltimo momento

    06:32

  • Telemundo Deportes celebra el legado de Tu Momento, Tu Jugada desde Rockefeller Center

    02:53

  • ConexiÃ³n Mundial | Argentina busca otro paso hacia el sueÃ±o mundialista

    06:41

  • Rudi Garcia tras eliminaciÃ³n de BÃ©lgica: â€œEstoy orgulloso de mis jugadoresâ€

    02:23

  • Jugadores belgas vs. EspaÃ±a: cÃ¡mara exclusiva de todas sus acciones

    09:51

  • Â¡Con la lengua fuera! La alocada celebraciÃ³n de Keyne que provocÃ³ la sonrisa de Lamine Yamal

    02:00

  • Nico Williams estÃ¡ agradecido por su recuperaciÃ³n en un aÃ±o complicado y sueÃ±a en grande con EspaÃ±a

    02:36

  • Gomes: â€œEsto es un profesional: jugar los minutos que el entrenador le concedeâ€ | Todo el Mundial

    03:56

  • ConexiÃ³n Mundial | Francia vs. EspaÃ±a: Â¿quiÃ©n llega mejor?

    07:27

  • Â¡EspaÃ±a lo gana al final! Los Ãngeles vibra con un cierre inolvidable

    06:01

  • Lamine Yamal vs. BÃ©lgica: cÃ¡mara exclusiva de todas sus acciones

    10:39

  • Lamine Yamal se “olvida” de Messi y Argentina: Elige a otra selecciÃ³n como la mejor del Mundial

    04:51

  • ConexiÃ³n Mundial | EspaÃ±a supera a BÃ©lgica y ya piensa en Francia

    14:15

  • Merino: â€œVamos con mucha hambre y muchas ganas a por Franciaâ€ | Todo el Mundial

    02:38

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR