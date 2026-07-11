Suiza se propone sofocar a Messi y Argentina

La fase eliminatoria de la Copa del Mundo no ha sido fácil para el campeón defensor Argentina.

Necesitaron tiempo extra en los dieciseisavos de final para lograr una victoria por 3-2 contra Cabo Verde antes de necesitar una remontada tardía de un déficit de dos goles contra Egipto para lograr una victoria por 3-2 en los octavos de final.

Puede que le resulte más difícil conseguir goles a Argentina contra una Suiza de mentalidad defensiva en los cuartos de final esta noche en Kansas City.

“No fue fácil recuperarse de un déficit de 2-0 en un partido eliminatorio de la Copa del Mundo, especialmente teniendo en cuenta cómo son los juegos estos días, donde nadie te da nada gratis”, dijo la estrella argentina Lionel Messi. “Pero gracias a Dios, lo logramos una vez más”.

Messi, que anteriormente había fallado un tiro penal, anotó el gol del empate en el minuto 83 el martes en Atlanta antes de que Enzo Fernández anotara el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo adicional de la segunda mitad. Cristian Romero provocó la remontada con un gol en el minuto 79 tras una asistencia de Messi.

Messi, de 39 años, tiene un récord de 21 goles en Copas del Mundo en su carrera. Posee ocho goles en esta Copa del Mundo, empatado con el francés Kylian Mbappé en la mayor cantidad en el torneo. Mbappé, sin embargo, ha jugado un partido más y su equipo ya está clasificado a las semifinales.

“Especialmente para los jugadores en el banquillo, los jugadores que ven jugar a Lionel Messi y no pueden creer lo que están viendo; él debería ser un modelo a seguir para ellos”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni. “Lo intenta una y otra vez y se me pone la piel de gallina”.

El capitán suizo Granit Xhaka y el defensa Ricardo Rodríguez son los únicos miembros que quedan del equipo de 2014 que perdió 1-0 en la prórroga ante Messi y Argentina en los octavos de final en Brasil.

“No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos. Va a ser difícil”, dijo Xhaka, refiriéndose a Messi. “Pero tenemos que ser inteligentes, compactos, cerrar las brechas y no darle demasiados espacios. Simplemente intentamos hacer nuestro juego”.

Argentina lleva una racha de 11 partidos invicto en la Copa del Mundo. Han marcado múltiples goles en cada uno de esos juegos, empatados en la racha más larga en la historia del torneo.

“Obviamente es un desafío muy difícil”, dijo el defensa suizo Manuel Akanji. â€”Pero creo que estamos preparados. Creo que podemos jugar contra cualquier rival y ponérselo difícil. Sabemos que va a ser difícil pero vamos a dar lo mejor de nosotros”.

Suiza, que está en cuartos de final por primera vez desde que fue sede del torneo en 1954, ha marcado nueve goles en cinco partidos y ha recibido sólo tres.

Suiza viene de un empate sin goles ante Colombia que ganó 4-3 en tiros penales.

â€œSabemos que Argentina tiene muchas buenas cualidades. Pocos hablan de las cualidades suizas”, afirmó Xhaka. “(El sábado) hablaremos en el campo y mostraremos lo que podemos hacer, y todo lo demás no importa”.

Suiza no contará con el productivo mediocampista Johan Manzambi, quien acumuló tres goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos del evento, por segundo partido consecutivo debido a una lesión en la rodilla.

“Hicimos todo lo posible para que volviera a estar en plena forma”, dijo el entrenador suizo Murat Yakin. “El impulso estaba de su lado, había mucha alegría cuando jugaba y tenía a sus compañeros a su lado. Todo le salió muy bien hasta ahora”.

El ganador del partido de hoy jugará contra Noruega o Inglaterra el miércoles en Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, en juego.