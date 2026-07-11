Si alguien debería tener miedo, es Francia, afirma Yamal antes del gran enfrentamiento de semifinales

El jugador Lamine Yamal cree que Francia debería estar más preocupada que España antes de su titánica disputa en la semifinal de la Copa del Mundo.

La Roja aseguró su lugar en las últimas cuatro con una victoria por 2-1 sobre Bélgica en Los Ángeles, con Mikel Merino saliendo desde el banquillo para marcar nuevamente el gol decisivo.

España ha alcanzado las semifinales de la Copa del Mundo por segunda vez después de 2010, cuando ganaron el torneo en Sudáfrica.

También han establecido la racha invicta más larga en su historia, evitando la derrota en cada uno de sus últimos 36 partidos desde una derrota por 1-0 ante Colombia en marzo de 2024 (G27 E9).

España ahora se enfrentará a Francia por un lugar en la final, y Yamal insiste en que no hay razón para que los campeones europeos tengan miedo.

“Si alguien debería tener miedo, son ellos. Los hemos eliminado [de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2024-25]”, dijo Yamal.

“Somos dos grandes equipos, para mí, los dos mejores, pero no tenemos miedo.”

Y el jefe de España, Luis de la Fuente, quien ahora ha dirigido más partidos en la Copa del Mundo y la Eurocopa sin perder que cualquier otro seleccionador (13, G12 E1), comparte las opiniones de Yamal.

“Es justo pensar que trabajaremos para vencerlos; creo que ellos también están preocupados”, dijo De La Fuente sobre Francia.

“Somos el único equipo que los ha vencido dos veces seguidas. Un gran equipo va a enfrentarse a otro gran equipo.”

Hay solo dos ejemplos de un jugador que marca el gol ganador para España en las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo como suplente: Merino ante Portugal en los octavos de final el lunes, y Merino contra Bélgica en los cuartos de final el viernes.

Merino también es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar el gol ganador en dos diferentes partidos de etapas eliminatorias como suplente.

Al ser preguntado sobre el centrocampista del Arsenal, De La Fuente dijo: “Es increíble, tiene muchas virtudes, es de clase mundial.

“Puede jugar en cualquier equipo y tenemos la suerte de tenerlo. Sabemos que siempre que lo necesitemos, él está ahí.”