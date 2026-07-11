Los vecinos de Houston comenzaron a ver más agentes de ICE por ahí. Luego se produjo un tiroteo mortal.

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Sergio Martínez Beltrán

/NPR

HOUSTON – A pesar del calor sofocante, María Guadalupe Rodríguez se arrodilló frente al improvisado monumento a Lorenzo Salgado Araujo, un hombre asesinado el martes por agentes federales de inmigración.

Rodríguez, residente permanente de Estados Unidos y vecina desde hace mucho tiempo de Magnolia Park, el vecindario de Houston donde ocurrió el tiroteo, se secó las lágrimas mientras oraba.

“Siento rabia”, dijo Rodríguez a NPR en español.

Salgado Araujo era un ciudadano mexicano de 52 años que trabajó en la construcción durante más de tres décadas. El padre de tres hijos recibió un disparo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de que intentaron detenerlo. El Departamento de Seguridad Nacional dice que Salgado Araujo intentó usar su camioneta como arma, lo que provocó que un agente disparara su arma.

El DHS no ha proporcionado pruebas en vídeo que respalden esa afirmación. La agencia dijo que los agentes no llevaban cámaras corporales.

Rodríguez no conocía a Salgado Araujo, pero dijo que lo siente por él y su familia. Rodríguez dijo que siente que ningún inmigrante está seguro bajo la represión migratoria del presidente Trump.

“¿Por qué usar un arma cuando quieres deportar a alguien?” Dijo Rodríguez.

Su vecindario, dijo, suele ser tranquilo y seguro. Pero recientemente se ha sentido peligroso, no por los delincuentes, sino por una mayor presencia de agentes federales de inmigración.

No está claro cuánto aumentará. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de NPR de un desglose de los arrestos en Houston durante las últimas ocho semanas.

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Sergio Martínez-Beltrán/NPR

Pero los vecinos y las organizaciones de derechos de los inmigrantes dijeron a NPR que han visto un aumento en los arrestos de inmigrantes y en los avistamientos de agentes de ICE en las últimas semanas. Realizan un seguimiento de posibles avistamientos en las redes sociales y chats comunitarios.

Aumento en avistamientos de ICE, evidencia contradictoria del DHS

César Espinosa, director ejecutivo de la organización de derechos de los inmigrantes FIEL, con sede en Houston, dijo a NPR que su grupo cree que ha habido una disminución en la presencia de ICE en los últimos seis meses.

Pero durante las últimas dos semanas su organización comenzó a recibir más informes de avistamientos de ICE.

“Desafortunadamente, era sólo cuestión de tiempo que ocurriera una tragedia… al final del día, ya sabes, siendo la cuarta ciudad más grande, era sólo cuestión de tiempo”, dijo Espinosa. “Esperamos que nunca vuelva a suceder, pero al ver el repunte y cómo se maneja la inmigración y ICE, desafortunadamente, vemos un panorama sombrío”.

FIEL tiene 60.000 miembros en el área metropolitana de Houston, dijo Espinosa, lo que significa que “tenemos literalmente ojos y oídos en todas partes”.

Dijo que las comunidades de mayoría de inmigrantes en Houston como Magnolia Park y Gulfton han sido los principales objetivos de los agentes federales.

“Cada mañana que miramos hacia arriba, generalmente recibimos mensajes de personas que dicen: ‘Oh, vi ICE aquí, vi ICE allá'”, dijo Espinosa. “Y están usando las mismas tácticas: normalmente atacan a personas de las comunidades y barrios de clase trabajadora en las primeras horas de la mañana, cuando la gente se prepara para ir a trabajar”.

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Sergio Martínez-Beltrán/NPR

Esa es exactamente la táctica que ICE parece haber desplegado en el caso de Salgado Araujo.

Según su familia, Araujo salió de su casa alrededor de las 5:50 am del martes y condujo su camioneta blanca para recoger a los trabajadores para ir a una obra en construcción. Había estado viviendo en Estados Unidos sin estatus legal durante casi 35 años. Su hijo dijo a los periodistas que Salgado Araujo estaba en proceso de obtener un permiso de trabajo.

Agentes de inmigración interceptaron la camioneta en el barrio Magnolia Park. Al menos un agente disparó a Salgado Araujo después de intentar detenerlo. El DHS dijo en un comunicado que Salgado Araujo “intentó evadir el arresto”.

“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo policial de ICE, se negó a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente policial de ICE, lo que provocó que nuestro oficial disparara su arma en defensa propia”, dijo la agencia.

Sin embargo, los testigos cuestionan este relato. Hugo Baldera-Ibarras, abogado que representa a dos de los hombres en la camioneta con Salgado Araujo, dijo a los periodistas el viernes que los agentes nunca estuvieron frente a la camioneta y que los disparos vinieron desde el costado del auto.

La congresista Sylvia García, demócrata por Texas, dijo a los periodistas que Salgado Araujo no era el objetivo previsto de los agentes de ICE. Un funcionario del DHS dijo a NPR en un comunicado que había estado vigilando una casa en Houston cuando los agentes vieron a una persona que “se parecía al objetivo” en la camioneta conducida por Salgado Araujo.

Los vecinos se sienten menos seguros con ICE cerca

El último incidente ha enfurecido a la comunidad latina en Houston y ha dejado a otros temerosos.

Omar, un electricista de 30 años que pidió a NPR que lo identificara por su segundo nombre porque tiene familiares indocumentados, le dijo a NPR que creció cerca de la intersección donde ocurrió el tiroteo.

“Hay personas que en realidad están tratando de ganarse la vida y, por ejemplo, ir a trabajar y hacer algo por sí mismos, mantener a su familia, conseguir un futuro mejor, y se dirigen a ellos sólo porque son mexicanos”, dijo Omar.

Para Omar, este momento es personal.

“Ese podría haber sido mi hermano”, dijo Omar, con la voz temblorosa mientras contenía las lágrimas. “Eso habría dolido mucho”.

Jorge Luis González vive a unas casas de donde le dispararon a Salgado Araujo.

Dijo que la presencia de agentes de ICE hace que la gente se sienta insegura. Recuerda haber visto agentes del orden buscando pruebas cerca de su propiedad.

“¡Podrían haber disparado contra mi casa! ¡Mi habitación está justo al lado de la ventana!” Dijo González. “Podrían haberle disparado a mi vieja. ¡Vamos, hombre! ¡Tengo nietos!”

dijo que tiene Recientemente vi agentes de ICE en las gasolineras cercanas y en la tienda de comestibles mexicana.

Todos los vecinos entrevistados por NPR dijeron que no esperan ver menos agentes de ICE en la ciudad después del tiroteo.

Esmeralda Ledezma, del grupo de derechos de los inmigrantes Woori Juntos, con sede en Houston, dice que su grupo ha visto informes de arrestos de ICE en los días posteriores al tiroteo.

“Tal vez no van al supermercado y les gusta encerrar a todos”, dijo Ledezma. “Pero creo que estamos viendo intentos más específicos de hacer que la gente vaya a sus casas, a sus lugares de trabajo, y eso genera menos atención para pasar más desapercibido y no asustar a la gente para que no salga”.