Moana se hunde en la taquilla con una apertura proyectada de $40 a $45 millones

El lanzamiento en acción real de “Moana” de Disney, protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson y Catherine Lagaía, está teniendo problemas en su fin de semana de estreno en la taquilla.

La nueva versión de “Moana” llega 10 años después de que Disney lanzara la versión original animada del cuento. La película fue un éxito de taquilla, ganando $248.7 millones en el mercado interno y $435.6 millones internacionalmente, con una recaudación mundial de taquilla de $684.3 millones frente a un presupuesto de $150 millones antes de los costos de marketing.

Además de ser nominada a los Óscar como Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por “How Far I’ll Go”, la película dio lugar a la secuela animada de 2024, “Moana 2”, que recaudó $460.4 millones en cines de América del Norte y $598.8 millones internacionalmente, llegando a una recaudación global de taquilla de $1.059 billones.

Dos años más tarde, parece que la magia de taquilla de “Moana” ha encallado, al menos si se juzga por la proyección del fin de semana de estreno en taquilla nacional de la película. Según Variety, la nueva “Moana” tenía una previsión de entre $60 y $65 millones, pero el informe señala proyecciones tan bajas como $40 millones.

El viernes por la tarde, Deadline proyectó que la película efectivamente se acercaba al extremo inferior al proyectar una recaudación de apertura de $40 a $45 millones, con base en su estimado de $17 millones en el día de apertura (incluidos $4.5 millones de previsualizaciones del jueves).

En comparación, “Moana 2”, donde Johnson y Auli’i Cravalho (como Moana) retomaron sus roles de voz originales, abrió con $139.7 millones en 4,200 cines de América del Norte en su primer fin de semana del viernes al domingo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Al igual que la película original, “Moana 2” tuvo un presupuesto de producción de $150 millones antes de su gasto en marketing.

Según Variety, la versión en acción real de “Moana” tiene un presupuesto de producción de $250 millones antes del marketing. La película se está proyectando en 3,875 lugares de América del Norte.