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UFC 329 ‘McGregor vs. Holloway 2’ jugada por jugada, resultados y puntuación de la ronda

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Martina López
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La cobertura en vivo de Sherdog de UFC 329 “McGregor vs. Holloway 2” comenzará el sábado a las 5 p.m., hora del Este.

Siga nuestra cobertura en vivo de UFC 329, jugada por jugada, con resultados oficiales, actualizaciones y puntuación ronda por ronda con tarjetas de puntuación en tiempo real de los anotadores veteranos Jay Pettry, Brian Knapp y Tyler Treese para cada pelea en la cartelera.

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Costa (-265), Durden (+215)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Gandra (-130), Reese (+110)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Basharat (-620), Garza (+460)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | CUOTAS: Piñas (-225), Almeida (+185)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Wang (-112), Cortez (-108)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Riley (-290), Kamaka III (+235)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Yánez (-410), Garbrandt (+320)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Steveson (-2800), Ellison (+1300)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Whittaker (-148), Krylov (+124)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: McKinney (-148), Verde (+124)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Kavanagh (-218), Royval (+180)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Sandhagen (-148), Bautista (+124)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: St. Denis (-135), Pimblett (+114)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Holloway (-225), McGregor (+185)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 4

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 5

Puntuaciones de Sherdog

Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

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