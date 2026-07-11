UFC 329 ‘McGregor vs. Holloway 2’ jugada por jugada, resultados y puntuación de la ronda

La cobertura en vivo de Sherdog de UFC 329 “McGregor vs. Holloway 2” comenzará el sábado a las 5 p.m., hora del Este.
Siga nuestra cobertura en vivo de UFC 329, jugada por jugada, con resultados oficiales, actualizaciones y puntuación ronda por ronda con tarjetas de puntuación en tiempo real de los anotadores veteranos Jay Pettry, Brian Knapp y Tyler Treese para cada pelea en la cartelera.
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Costa (-265), Durden (+215)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Gandra (-130), Reese (+110)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Basharat (-620), Garza (+460)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | CUOTAS: Piñas (-225), Almeida (+185)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Wang (-112), Cortez (-108)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Riley (-290), Kamaka III (+235)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Yánez (-410), Garbrandt (+320)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Steveson (-2800), Ellison (+1300)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Whittaker (-148), Krylov (+124)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: McKinney (-148), Verde (+124)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Kavanagh (-218), Royval (+180)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Sandhagen (-148), Bautista (+124)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: St. Denis (-135), Pimblett (+114)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Holloway (-225), McGregor (+185)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 4
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 5
Puntuaciones de Sherdog
Jay Pettry anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda: