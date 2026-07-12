Julián Álvarez extra time screamer fires Argentina into semifinals

El delantero argentino Julián Álvarez dijo que anotar su primer gol en la Copa Mundial 2026 le produjo una ola de alivio después de que su gol fundamental en la prórroga envió a La Albiceleste a una victoria por 3-1 en cuartos de final el sábado sobre Suiza en Kansas City, Missouri.

Álvarez rompió el empate en el minuto 112 del partido con un impresionante disparo de larga distancia al ángulo de la portería.

“Fue una descarga de emociones enorme. Estoy muy contento, seguimos tirando hasta el final, aunque teníamos el hombre de ventaja. Sabíamos que el gol llegaría. Estamos muy contentos”, dijo Álvarez tras el partido.

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“Lo importante es que ganamos. Como delantero uno siempre quiere ayudar haciendo goles, pero siempre hay que defender, correr y hacerlo todos juntos. Mientras el equipo gana, todos estamos contentos. En el Mundial siento que he ido de menos a más. Esperemos que en este tramo final sea aún mejor”.

El delantero del Atlético de Madrid, que no había podido marcar en el torneo tras acabar como uno de los máximos goleadores de Argentina en Qatar 2022 con cuatro goles, fue nombrado Jugador del Partido.

El partido del sábado marcó la segunda vez que Argentina gana un partido eliminatorio de la Copa del Mundo 2026 en tiempo extra, venciendo a Cabo Verde primero antes de eliminar a Suiza. En general, Argentina se ha convertido en el equipo con más partidos de prórroga en la Copa del Mundo con 13, superando a Alemania con 12.

“Estamos viendo que todos los partidos del Mundial son así de duros. Nos pasa a nosotros, le pasa al rival también”, dijo Álvarez.

“Es mucho tiempo extra, está sucediendo de esta manera, pero sabemos que estamos luchando hasta el final. Lo estamos dando todo, al final marcamos, así que mientras ganemos, todo será positivo”.

Los goles de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez también impulsaron a Argentina a clasificarse para la siguiente ronda. Suiza, sin embargo, logró romper la racha goleadora de Lionel Messi, pero el capitán de la Albiceleste dio una asistencia en el partido.

En el segundo tiempo, el partido dio un giro polémico cuando una tarjeta amarilla para Leandro Paredes fue anulada cuando una revisión del VAR mostró que el delantero suizo Breel Embolo cayó antes de que el mediocampista argentino hiciera contacto con él, y como Embolo recibió una tarjeta amarilla al principio del partido, fue expulsado y Suiza se quedó defendiendo con 10 jugadores.

Argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta.

“Estamos muy orgullosos de estar entre los cuatro mejores equipos del mundo. Sabemos que Inglaterra tiene jugadores impresionantes. Es un gran equipo que ha estado haciendo las cosas bien”. [this World Cup] pero necesitamos recuperarnos y preparar nuestro juego”, dijo Álvarez.