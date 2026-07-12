El comercio de IA volátil aumentó, pero el petróleo mantuvo a Wall Street en vela la semana pasada

El comienzo récord de la semana de Wall Street se topó con dos fuentes familiares de volatilidad: el comercio de inteligencia artificial y el petróleo. El índice Dow Jones Industrial Average cerró por encima de los 53,000 por primera vez el lunes antes de que las tensiones renovadas entre Estados Unidos e Irán borraran esas ganancias, dejando al índice de valores en baja del 0.5% en la semana. Las acciones de chips, una vez el rincón más caliente del mercado, también oscilaron bruscamente mientras los inversores seguían cuestionando si el comercio de AI se había vuelto demasiado extenso. Aún así, el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, subió un 1.74% en la semana, mientras que el S&P 500 aumentó un 1.23%. Ambos índices han finalizado al alza en cuatro de las últimas cinco semanas. Aquí hay un vistazo más cercano a lo que impulsó el mercado la semana pasada. Las acciones de chips llevan a los inversores a una montaña rusa. Las acciones de semiconductores permanecieron en el centro de la acción del mercado. El grupo comenzó la semana fuerte, con el VanEck Semiconductor ETF subiendo alrededor del 2% el lunes mientras los inversores recompraban algunas de las mayores ganadoras del primer semestre del año. Pero el rally se desvaneció rápidamente el martes después de que los resultados de Samsung no impresionaran a los inversores y Reuters informara que DeepSeek de China está desarrollando su propio chip de AI. Micron, el rival con sede en Idaho de Samsung, cayó un 4.7%, mientras que el VanEck Semiconductor ETF cayó casi un 4%. El comercio de semiconductores se estabilizó el miércoles, ayudado por el anuncio de Apple de que estaba ampliando su asociación de larga data con Broadcom en un acuerdo multianual que se espera supere los $30 mil millones. Apple ha recurrido históricamente a Broadcom para chips de conectividad que ayudan a sus dispositivos a conectarse a redes celulares, WiFi y Bluetooth. El nuevo acuerdo prevé la producción de más de 15 mil millones de chips hechos en Estados Unidos e incluye una expansión de $1.5 mil millones en la instalación de fabricación de Broadcom en Fort Collins, Colorado. Las acciones de Broadcom subieron casi un 5% el miércoles con la noticia. Fue el segundo titular de Apple-Broadcom de la semana. El lunes, Broadcom dijo en una presentación de valores que acordó suministrar a Apple “una variedad de productos ASIC de silicio personalizados para usar en múltiples generaciones de productos de Apple”. ASIC es la sigla de circuito integrado específico de la aplicación, y esto concuerda con lo que informó Bloomberg News de que Broadcom está trabajando con Apple en un chip de servidor AI especializado para sus centros de datos. Eso sería similar a la relación de cointeración de Broadcom con Google en sus unidades de procesamiento de tensor (TPU) internas. Broadcom fue nuestro segundo mejor desempeño la semana pasada, con un aumento del 10%. En medio de la volatilidad, aprovechamos el rebote del miércoles en las acciones de AI y semiconductores para salir de nuestra posición restante en Arm Holdings, asegurando una ganancia de aproximadamente un 69% en las acciones compradas en abril. Aunque no creemos que la implementación de AI esté cerca de alcanzar un pico, el comercio se ha vuelto más inestable en las últimas semanas, y no queríamos arriesgarnos a perder una gran ganancia en una acción propensa a cambios bruscos. También queríamos reducir la superposición de la cartera con el tema renacentista de la CPU, que nuestras compras recientes de Intel proporcionan. Seguiremos observando a Arm desde el Bullpen y podríamos volver a interesarnos si presenta una valoración más atractiva. Todavía nos gusta Intel, con el director de la cartera Jeff Marks señalando el viernes que habríamos comprado más acciones si no fuera por nuestras restricciones comerciales. Las acciones de chips continuaron subiendo el jueves, volviendo a ser algunos de los mejores desempeñadores del mercado. El VanEck Semiconductor ETF subió un 2.5%, liderado por un aumento del 4.5% en Micron y una ganancia del 7.6% en Sandisk. Sin embargo, la acción del grupo el viernes fue algo más tranquila ya que los inversores dirigieron su atención al debut altamente anticipado en el mercado de EE. UU. de SK Hynix. Jim Cramer ha advertido que el debut de SK Hynix podría llevar a los inversores a vender otras acciones de chips para liberar capital para la nueva oferta. El líder surcoreano de memoria, que ha subido este año debido a la creciente demanda de memoria relacionada con la AI, abrió a $170, aproximadamente un 14% por encima de su precio de oferta de $149. Un punto brillante en la acción de chips del viernes: Nvidia subió un 4% para terminar el día a $210.96 por acción, su cierre más alto en casi un mes. Meta comienza a mostrar su mano de AI Meta Platforms pasó la semana tratando de responder a la pregunta más grande que pesa sobre su acción: ¿cómo convertirá la compañía sus masivas inversiones en AI en ganancias significativas? Al final del viernes, el mercado había dado un fuerte respaldo. El padre de Facebook e Instagram sentó las bases el 1 de julio al confirmar que se está preparando para lanzar un negocio de nube que vendería energía informática excedente a clientes externos. El movimiento pondría a la compañía en competencia con Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud de Alphabet, así como con neoclouds más pequeños como CoreWeave e incluso SpaceX de Elon Musk. Jim ha estado aumentando sus llamados a Meta para comenzar un negocio de nube, prediciendo correctamente que la acción con problemas se dispararía en respuesta. La semana pasada, Meta ofreció más evidencia de cómo planea monetizar sus inversiones en cálculo. El martes, la compañía lanzó Muse Image, un modelo de generación de imágenes AI diseñado para atraer a creadores y anunciantes. La tecnología impulsará nuevas herramientas a través de la plataforma publicitaria Meta Advantage Plus, que permite a las marcas desarrollar de manera más sencilla creatividades para sus campañas de marketing y automatizar ciertas tareas. Luego el jueves, Meta presentó Muse Spark 1.1, que llamó “su modelo más sólido hasta ahora para tareas de codificación y AI agente”. La compañía dijo que cobraría a los desarrolladores por acceder a la tecnología, lo que representa un cambio notable para la empresa que antes enfatizaba regalar sus modelos de AI a través de lanzamientos de código abierto. El movimiento pone a Meta en una competencia más directa con Codex de OpenAI y Claude Code de Anthropic. Meta está expandiendo rápidamente la infraestructura necesaria para respaldar esas ambiciones. Reuters informó el jueves que la compañía planea comenzar a fabricar su chip de AI personalizado en septiembre mientras busca duplicar su capacidad informática el próximo año. El chip, co-diseñado con Broadcom y fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., podría ayudar a Meta a reducir sus enormes costos de informática y reducir su dependencia de Nvidia y AMD. Meta guardó lo mejor para el final, subiendo un 6% en la sesión del viernes. Los comentarios del CEO Mark Zuckerberg en una entrevista de Bloomberg News fueron responsables de parte del movimiento. “Las ofertas que obtienes por usar la informática son tan altas que puede tener sentido, en algunos casos, alquilar o considerar ese tipo de acuerdos en lugar de sus propios usos internos”, dijo Zuckerberg a Bloomberg. Las acciones de Meta abrieron a la baja el lunes, antes de que los compradores intervinieran, un presagio del resto de la semana. Las acciones terminaron en verde en todas las sesiones excepto el miércoles. En la semana, Meta saltó un 15%, convirtiéndose en la mejor acción del Club. El petróleo amenaza con arruinar el repunte del mercado, una vez más. La guerra de Irán volvió a la puerta de Wall Street la semana pasada, ilustrando la fragilidad del acuerdo de paz provisional entre Washington y Teherán. Los precios del crudo aumentaron el martes después de que Irán atacara un petrolero de gas natural licuado qatarí cerca del Estrecho de Ormuz, renovando las preocupaciones sobre interrupciones en una de las rutas de envío de energía más importantes del mundo. La presión se intensificó el miércoles después de que el presidente Donald Trump dijera que el alto el fuego con Irán había “terminado” y que las fuerzas armadas de EE. UU. golpearon 90 objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea. Las acciones de energía, incluyendo ConocoPhillips, Chevron y Marathon Petroleum, aumentaron el martes a medida que el crudo WTI volvía a los $76 por barril, mientras que las compañías expuestas a mayores costos de combustible estaban bajo presión. La reserva del Club, Honeywell Aerospace, fue la peor acción de nuestra cartera en la semana, ya que los inversores se preocupaban de que los precios más altos del petróleo y la lucha renovada en Oriente Medio podrían afectar la demanda de viajes aéreos. Esto es particularmente importante porque los proveedores aeroespaciales generan una parte significativa de sus ganancias a partir de los servicios posteriores a la venta y mantenimiento, un negocio que tiende a desacelerarse cuando las aerolíneas vuelan menos millas. El reciente desempeño superior de Honeywell Aerospace después de su escisión en junio también probablemente provocó algunas tomas de beneficios. Añadimos a nuestra posición de HONA el martes. El aumento en el crudo también revivió las preocupaciones sobre la inflación, llevando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a su nivel más alto desde mayo. La fuerte caída en los precios del petróleo en las últimas semanas hizo que el mercado descontara la posibilidad de múltiples recortes de las tasas por parte de la Reserva Federal más adelante este año. Sin embargo, un rebote sostenido en el crudo y, por extensión, la inflación impulsada por la energía, podría poner eso de nuevo sobre la mesa. El aumento de los rendimientos de los bonos afectó las acciones de Home Depot, una de nuestras tenencias del Club, que poseemos como una forma de jugar a un eventual repunte en el mercado inmobiliario de EE. UU. Por ahora, los costos de endeudamiento elevados continúan presionando el mercado de la vivienda, retrasando la recuperación del gasto en mejoras para el hogar que beneficiaría a la compañía. DuPont también se rezagó mientras los inversores evaluaban el impacto que los precios de la energía más altos y las tensiones renovadas en Oriente Medio podrían tener en sus costos de insumos y en su negocio en la región. La unidad de agua de DuPont realiza muchos negocios en Oriente Medio. Para el viernes, la presión se relajó ligeramente a medida que los precios del petróleo retrocedieron después de que Trump dijera que Irán había llamado para hacer un acuerdo y que ambas partes continuarán las negociaciones (Ver aquí para obtener una lista completa de las acciones en el Fideicomiso Benéfico de Jim Cramer). Como suscriptor del Club de Inversiones de CNBC con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso benéfico. 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