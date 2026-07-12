Solbakken: Noruega entregó una exhibición heroica en la salida de la Copa del Mundo ante Inglaterra.

El seleccionador Stale Solbakken describió la actuación de su equipo de Noruega en su derrota 2-1 ante Inglaterra como “heroica”, viendo así terminar su sueño en la Copa del Mundo después del tiempo extra. Noruega, jugando su primer partido de cuartos de final en un torneo importante, tomó la delantera en el Miami Stadium en el minuto 36 a través de un brillante esfuerzo de Andreas Schjelderup. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel respondió nueve minutos más tarde, cuando Jude Bellingham recibió un pase de Anthony Gordon y perforó un disparo con la izquierda más allá de Orjan Nyland. Torbjorn Heggem vio cómo se anulaba su gol por una falta de Erling Haaland en Elliot Anderson en la construcción de la jugada, antes de que el cabezazo de Kristoffer Ajer impactara en el travesaño. Y solo tres minutos después en el tiempo extra, Bellingham marcó el gol ganador al deslizar su sexto gol en la Copa del Mundo después de que Nyland no lograra lidiar con el intento de Morgan Rogers desde la distancia. Noruega no ha logrado ganar ninguno de sus siete partidos de la Copa del Mundo contra rivales europeos (D2 L5), perdiendo los tres jugados en la fase de eliminación directa, aunque un emocional Solbakken no pudo culpar a sus jugadores por sus esfuerzos en América del Norte. [“Información de Contexto: Noruega perdió contra Inglaterra en un emocionante partido de la Copa del Mundo. Solbakken elogió el rendimiento de su equipo a pesar de la derrota.”]