Imported Article – 2026-07-12 15:02:02

Cuando Mark Zuckerberg entró en una sala del tribunal de Los Ángeles el 18 de febrero, rodeado de un séquito adornado con gafas inteligentes Meta Ray-Bans, algunas personas rieron. Si esto era un intento de colocación de productos para la nueva gama de gafas inteligentes de la empresa, fue incómodamente mal juzgado: Zuckerberg estaba a punto de testificar ante un jurado en una demanda histórica que buscaba probar que Instagram y YouTube son adictivos por diseño, y había pasado junto a un grupo de padres en duelo en su camino hacia la corte. Pero el equipo de acusación, liderado por Mark Lanier, no se rió.

Este era un juicio serio. Por primera vez, los nombres más poderosos en las redes sociales estaban siendo responsabilizados por el diseño inherente de sus plataformas, en lugar del contenido alojado en ellas. Se les acusaba de construir productos deliberada y maliciosamente para mantener enganchados a los niños, con consecuencias desastrosas para el bienestar mental de los jóvenes. Fue un caso histórico: un momento a lo ‘tabaco’ para la tecnología de gran tamaño.

Pero había razones específicas por las que la acusación estaba profundamente perturbada al ver a las gafas Meta en la corte. “Luchamos con fuerza por un jurado anónimo. No queríamos que los nombres se revelaran de tal manera que Google pudiera buscar sus correos electrónicos, que Meta pudiera buscar sus cuentas de Facebook”, me dice Lanier con su cálida expresión texana. “Luego aparece Zuckerberg con guardias de seguridad que llevan gafas de Meta. Pueden realizar fácilmente una identificación facial y averiguar exactamente quiénes son los jurados”. Esto no fue una colocación de producto, dice Lanier, fue el despliegue de la forma más implacable de vigilancia digital que el mundo haya conocido.

La acusación apeló al juez, señalando que el séquito de Zuckerberg estaba violando las normas que prohibían las cámaras en la sala del tribunal. “El juez les hizo jurar que no habían tomado ninguna foto”, dice Lanier. “Y luego se quitaron las gafas”.

El caso de KGM contra Meta y otros siempre iba a ser tan avanzado tecnológicamente como de alto riesgo. KGM, también conocida por su nombre, Kaley, afirmó que una adicción a las redes sociales que comenzó con YouTube a los seis años e Instagram a los nueve la había llevado a desarrollar dismorfia corporal, ansiedad y depresión. (Snapchat y TikTok, nombrados en la demanda original de Kaley, habían llegado a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada antes de que comenzara el juicio). El equipo de Lanier tuvo que convencer al jurado de que Meta y Google habían diseñado sus productos para ser adictivos. Era un caso de prueba que podría marcar el camino para miles más por venir.

“Nunca había estado en la corte”, cuenta Kaley, ahora, 20, en su primera entrevista en un periódico. “Ver a toda esa gente y tener todos sus ojos puestos en mí fue muy abrumador”.

Lanier sabía que este caso era único y que sus oponentes estaban dispuestos a usar todos los poderes a su disposición para ganarlo, incluida la inteligencia artificial. Google y Meta tienen sus propias AIs: Géminis y Meta AI, respectivamente. Lanier estaba decidido a vencerlos en su propio juego. (Un autodenominado “apasionado de la IA”, su firma emplea a un equipo de cinco cuya única responsabilidad es producir un informe semanal para él sobre los avances en IA durante los siete días anteriores). Lanier le pidió a una empresa llamada BoodleBox que le hiciera una IA a medida que incorporara una combinación de Géminis, Claude, ChatGPT y otros modelos existentes. La utilizó de “30 maneras diferentes” para el caso de Kaley, dice, pero cuando me habla de solo una de ellas, me quedo asombrado.

El jurado podría haber sido anónimo, pero los equipos legales pudieron reunir una cantidad significativa de datos sobre cada miembro durante la selección del jurado, explica Lanier. “Tenemos cuestionarios que completaron que nos dicen su edad, su género, su historial ocupacional, su estado familiar. Pero nos da una idea más clara: pregunta, ¿quiénes son las tres personas que más admiras y por qué? ¿Quiénes son las tres que menos admiras y por qué? ¿Qué opinas de esto o aquello en una escala del uno al diez?”. Armado con un dossier de información, la IA de Lanier creó modelos de cada jurado, “un ejemplar demográfico y psicológico” de cada uno que le permitió probar argumentos potenciales con cada miembro individual. Al final de cada día en la corte, alimentaba las transcripciones a su jurado sombra de AI y hacía preguntas. ¿Qué pensaba el jurado número 11 del testigo? ¿Qué era importante para el jurado número siete? ¿Dónde se confundió el jurado número tres? “Bastante genial”, sonríe.

La IA puede usarse para bien o abusarse para el mal, dice Lanier – al igual que la litigación, que ha estado practicando durante 42 años, o la fe religiosa, que guía todo lo que hace. Como cristiano devoto, Lanier cree que está en una misión divina para enfrentarse a las compañías que se enriquecen explotando a los vulnerables.

“El bando contrario tenía recursos ilimitados. Tenían docenas de abogados en la sala de tribunal. Llamarle a esto una lucha de David contra Goliat es tal vez darle demasiado crédito a David, pero es la mejor descripción que puedo dar”, dice; la disparidad entre él y sus oponentes era aún mayor que en la mayor injusticia en la historia bíblica. “Este fue un caso justo, sin lugar a dudas. Fue una guerra santa”.

“Los políticos nunca van a responsabilizar a estas personas. Lo único que temen es un jurado” Lanier

El 25 de marzo, cuando el jurado humano real regresó con su veredicto, Lanier se paró en los escalones de la corte junto a dos de sus cinco hijos – sus hijas Sarah y Rachel, quienes trabajaron con él en el caso – y proclamó “un momento justo”. El jurado había encontrado a Google y Meta responsables de todos los cargos y había otorgado a Kaley $6 millones: $3 millones en daños compensatorios y $3 millones adicionales en daños punitivos, porque se determinó que Meta y Google habían actuado con “malicia, opresión o fraude”. Meta asumirá el 70% de la factura, mientras que Google pagará el resto. Pero estos daños son solo el comienzo: más de 2,000 demandas similares se están presentando ahora contra compañías de redes sociales, acusadas de dañar la salud mental de los niños con productos diseñados para ser adictivos, usando la vía legal que Lanier demostró viable en el caso de Kaley.

Desde que estuvieron detrás de Trump en su segunda inauguración, el poder de los gigantes tecnológicos ha parecido cada vez más inquebrantable. (Lanier me dice que la gran tecnología ahora contrata un lobista por cada seis miembros de los 441 que componen la Cámara de Representantes de EE. UU.). Pero la victoria legal de Kaley es un ajuste de cuentas – uno que podría amenazar el modelo de negocio de las redes sociales en su totalidad.

“Los políticos nunca van a responsabilizar a estas personas. Lo único que temen es un jurado”, dice Lanier. “Consigo 12 personas comunes, y están empoderadas. Y cuando escuchan esa evidencia y se toman en serio su juramento – ¡bam! – pueden hacer algo”.

Me encuentro con Lanier en Yarnton Manor, una finca catalogada de grado II en Oxfordshire, construida en 1611 por Sir Thomas Spencer, un lejano antepasado de Diana, Princesa de Gales. Se recuesta en un sofá verde mar en una de las salas paneladas de madera, a veces con una pierna colgando sobre el brazo del sofá, a veces abrazando uno de los cojines de terciopelo, a menudo inclinándose hacia adelante para gesticular con entusiasmo animado mientras comparte una referencia bíblica o una pieza acusadora de evidencia del juicio. Es un día de intenso calor a finales de mayo, y Lanier, de 65 años, voló desde Houston ayer, pero luce fresco como una lechuga. Solo necesita cuatro horas de sueño por noche. “El sueño es un bono, pero no es algo necesario”.

La fundación benéfica de Lanier compró Yarnton en 2021 y la convirtió en un centro de estudio religioso. Predica en una iglesia bautista todos los domingos; tiene otro centro de estudio en Houston. “En los EE. UU. al menos, la fe cristiana tiene mala reputación de ser vibrante solo entre personas sin educación, no ilustradas, intolerantes y estrechas de miras. Aquellos de nosotros que mantenemos una fe somos responsables de tratar de sacar el bien que puede provenir de ella – no la idea de ser más santo que tú que siembra división”, dice. “Soy un abogado que ha financiado todo esto tratando de agarrar a la gente cuya conducta ha sido destructiva”. Dibuja un rectángulo en el aire sobre su cabeza, trazando las esquinas del ornado techo abovedado. “Fue el caso de Johnson & Johnson lo que compró esto”, sonríe. “mi esposa y yo llamamos a esto la casa solariega de J&J”.

“Normalmente, quiero un veredicto llamativo que haga retroceder a Wall Street y que haga que los abogados internos pierdan sus trabajos y que las empresas respondan de manera diferente”

Antes de implicarse con Google y Meta, Lanier estuvo involucrado en algunos de los casos de litigios históricos más importantes de la historia de la gran farmacéutica. En 2018, ganó $4.69 mil millones (reducido en apelación a $2.12 mil millones) para 22 mujeres con cáncer de ovario y sus familias después de que Johnson & Johnson no les advirtiera del riesgo carcinogénico asociado con el talco en su talco para bebés. El talco natural a menudo se extrae en proximidad cercana del amianto cancerígeno; Lanier argumentó que Johnson & Johnson había sabido esto durante décadas sin advertir al público. (Johnson & Johnson dijo en 2018: “El talco para bebés de J&J es seguro y no causa cáncer. Estudios de decenas de miles de mujeres y miles de hombres muestran que el talco no causa cáncer o enfermedades relacionadas con el amianto”). En 2019, logró un acuerdo de última hora de $260 millones con fabricantes y distribuidores de opioides en la víspera de lo que hubiera sido el primer juicio federal en la historia de la epidemia de opioides.

La “base principal” de Lanier, dice, implica productos de nombres de marcas conocidas que “pueden causar graves daños”, que las empresas detrás de ellos saben, pero eligen no actuar. “Normalmente, quiero un veredicto llamativo que haga retroceder a Wall Street y que haga que los abogados internos pierdan sus trabajos y que las empresas respondan de manera diferente”, dijo Lanier recientemente en un podcast.

Al comienzo de su carrera, en un gran bufete de abogados de Houston, simplemente le gustaba ganar. Aprendió las habilidades psicológicas y las técnicas retóricas que le ayudaron a sobresalir en la corte: cómo hacer que las cosas sean memorables, cómo leer una habitación y cambiar la energía en ella, “cómo hacer elecciones de palabras que desencadenarán reacciones viscerales, cómo usar una historia para evadir las defensas naturales de las personas”. Pero después de cinco años de victorias consecutivas, perdió – en un caso en el que sabía que su cliente estaba equivocado. Lamiendo sus heridas en el camino de regreso a casa, tuvo una epifanía. “Pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Estuve a punto de tomar mis dones, mis talentos, mis habilidades y usarlos en una injusticia?”, recuerda Lanier. A los 29 años, comenzó su propia firma para poder seleccionar lo que consideraba casos “justos”. “Puedes hacer cosas horribles con este poder, o puedes hacer el bien”, dice.

Estima que los acuerdos de las compañías farmacéuticas tras su representación en el litigio histórico de opioides superan ahora los $10 mil millones. Su victoria en el caso de Johnson & Johnson abrió las compuertas para decenas de miles de reclamaciones de personas con cáncer y sus familias – incluida una actualmente en el tribunal superior de Inglaterra y Gales, con más de 7,000 demandantes. J&J niega las acusaciones.

Después de la victoria de Kaley contra Google y Meta, la ex empleada de Facebook convertida en denunciante Frances Haugen publicó la posibilidad de que Meta pudiera ser responsable de $1 billón en daños futuros de decenas de miles de personas que han resultado perjudicadas por el uso de sus plataformas durante la infancia. “Puede ser una sobreestimación”, dice Lanier. “Pero decenas de miles de millones, fácil. Parte de ello también es: ¿están dispuestos a hacer cambios reales? Un cambio razonable es algo que muchos de nosotros valoraríamos mucho”.

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