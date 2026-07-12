Los conflictos en Somalia están alimentando el hambre más que la sequía.

Mogadiscio, Somalia (Horn Observer) En los últimos años, la sequía y el cambio climático han sido ampliamente reconocidos como los principales impulsores del hambre en Somalia. Sin embargo, la situación actual sugiere que el conflicto armado, ya sea derivado de disputas entre clanes o violencia insurgente, se está convirtiendo cada vez más en el mayor obstáculo para la seguridad alimentaria y la recuperación.

Este año, al comenzar la temporada de siembra Gu, los informes de todo Somalia indican que la inseguridad está impidiendo a los agricultores cultivar sus tierras, a pesar de la llegada de las lluvias estacionales. Mientras que la sequía ha desplazado a cientos de miles de personas de áreas rurales, la violencia continua les está negando la oportunidad de regresar a casa, reconstruir sus medios de vida y reanudar la producción agrícola.

Miles de personas desplazadas internamente (IDP) que viven en campamentos en Mogadiscio, Baidoa y otras ciudades originalmente huyeron debido a la sequía severa y la pérdida de ganado. Aún así, sus perspectivas de regresar siguen siendo sombrías debido a la persistente inseguridad. Las agencias humanitarias continúan advirtiendo que el desplazamiento se está volviendo cada vez más prolongado, ya que el conflicto bloquea soluciones duraderas.

En Lower Shabelle, los enfrentamientos recurrentes entre dos clanes han interrumpido gravemente las actividades agrícolas. Los grupos rivales han destruido supuestamente los canales de riego que sustentan las tierras agrícolas, dañando la infraestructura esencial para la producción de cultivos. La lucha llega en un momento crítico en el que los agricultores normalmente estarían sembrando cultivos para beneficiarse de las lluvias estacionales después de soportar una sequía prolongada. En lugar de eso, la recuperación agrícola se ha retrasado, aumentando el riesgo de escasez de alimentos más adelante en el año.

Las regiones de Bay y Bakool enfrentan múltiples capas de inseguridad. Además del conflicto prolongado entre Al-Shabaab y las fuerzas gubernamentales, grupos armados alineados con el ex presidente del Estado del Suroeste, Abdiaziz Laftagareen, han lanzado ataques repetidos alrededor de Baidoa, creando más inestabilidad. La superposición de la violencia política y la insurgencia ha dificultado cada vez más la agricultura, el comercio y el acceso humanitario.

Al-Shabaab también ha intensificado los ataques contra las fuerzas del gobierno somalí y aliadas. El 11 de julio, el grupo atacó supuestamente a tropas etíopes estacionadas en el aeropuerto de Wajid en Bakool mientras un avión militar estaba descargando suministros. Anteriormente, el 9 de julio, los militantes lanzaron un fuerte asalto nocturno a una base del ejército somalí en el área de Birbiraha en el distrito de Luuq en la región de Gedo. Estos ataques ilustran la continua volatilidad en el sur de Somalia y su impacto en la vida civil y las economías locales.

En el norte de Somalia, la violencia entre clanes también se ha intensificado. En la región de Sanaag, los enfrentamientos renovados entre dos clanes en el área de Burkumaris marcaron el último brote en una disputa de larga data sobre tierras y recursos. A pesar de los esfuerzos previos de mediación, los enfrentamientos recurrentes continúan socavando la estabilidad local y los medios de vida.

Mientras tanto, Al-Shabaab continúa realizando ataques en Lower Shabelle dirigidos a las fuerzas gubernamentales, contribuyendo a un clima de inseguridad que desalienta a los civiles a regresar a sus granjas o invertir en la producción agrícola.

En conjunto, estos desarrollos demuestran que el conflicto ahora está reforzando, y en muchos casos superando, el impacto de la sequía. Aunque las lluvias pueden proporcionar condiciones favorables para la cultivar, la inseguridad impide que las comunidades aprovechen el clima mejorado. En lugar de regresar a casa, muchas familias desplazadas permanecen en campamentos, mientras que otras son recién desplazadas por la violencia.

(Nota de Contexto: Se destaca la escala de la crisis humanitaria en Somalia, con cerca de 6 millones de personas enfrentando niveles de inseguridad alimentaria aguda; y aproximadamente 1.9 millones de niños sufriendo de desnutrición aguda.)

En última instancia, la crisis climática de Somalia no puede verse separada de su crisis de seguridad. La sequía y las lluvias erráticas siguen amenazando los medios de vida, pero el conflicto se ha convertido en el principal factor que impide la recuperación. Mientras los civiles no puedan regresar seguros a sus granjas, rehabilitar los sistemas de riego o acceder a sus tierras, las mejoras en las lluvias por sí solas no se traducirán en una mayor producción de alimentos.

Sin seguridad sostenida y estabilidad política, la asistencia humanitaria seguirá centrándose en la ayuda de emergencia en lugar de la recuperación a largo plazo. La combinación de conflicto armado, desplazamiento continuo y shocks climáticos corre el riesgo de atrapar a millones de somalíes en la inseguridad alimentaria crónica, haciendo que el conflicto no sea simplemente una consecuencia de la crisis humanitaria, sino uno de sus principales impulsores.