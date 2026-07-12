Continúan los actos heroicos de Lionel Messi y Argentina en la Copa Mundial: "Está en nuestra sangre"

¿Es la Argentina de Lionel Messi el equipo del destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Siguen jugando así, logrando una dramática tercera victoria consecutiva en la fase eliminatoria el sábado para llegar a las semifinales.

La victoria de los campeones defensores por 3-1 en la prórroga en cuartos de final sobre Suiza siguió a sus igualmente agotadoras victorias en dieciseisavos de final (Cabo Verde) y octavos de final (Egipto) que prepararon el escenario para el épico enfrentamiento de semifinales del miércoles contra Inglaterra en Atlanta.

El ganador avanza a la final del 19 de julio contra Francia o España en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

â€œEstos juegos han sido muy igualados y muy buenos. Han sido decididos por [the team] “Tenemos la mayor fe en el final”, dijo el delantero José Manuel López, quien asistió al sorprendente gol de la victoria de Julián Álvarez en el minuto 112. “Y en ese sentido, creo que está en nuestra sangre”.