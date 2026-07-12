Continúan los actos heroicos de Lionel Messi y Argentina en la Copa Mundial: "Está en nuestra sangre"

¿Es la Argentina de Lionel Messi el equipo del destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Siguen jugando así, logrando una dramática tercera victoria consecutiva en la fase eliminatoria el sábado para llegar a las semifinales.
La victoria de los campeones defensores por 3-1 en la prórroga en cuartos de final sobre Suiza siguió a sus igualmente agotadoras victorias en dieciseisavos de final (Cabo Verde) y octavos de final (Egipto) que prepararon el escenario para el épico enfrentamiento de semifinales del miércoles contra Inglaterra en Atlanta.
El ganador avanza a la final del 19 de julio contra Francia o España en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
â€œEstos juegos han sido muy igualados y muy buenos. Han sido decididos por [the team] “Tenemos la mayor fe en el final”, dijo el delantero José Manuel López, quien asistió al sorprendente gol de la victoria de Julián Álvarez en el minuto 112. “Y en ese sentido, creo que está en nuestra sangre”.
“Así que, con el apoyo de nuestra gente y todo, el ambiente es increíble. Y no tenemos más remedio que seguir adelante”.
Batalla épica
Messi ayudó a Argentina a tomar la delantera temprano, lanzando un tiro de esquina que encontró a Alexis Mac Allister para un cabezazo que abrió el marcador en el minuto 10.
Suiza empató en el minuto 67 a través de Dan Ndoye, sólo para quedarse con 10 hombres cinco minutos más tarde, cuando Breel Embolo fue expulsado por una segunda infracción de tarjeta amarilla.
Argentina no pudo encontrar el avance en el tiempo reglamentario, necesitando el golazo de Álvarez en la prórroga y un gol tardío de Lautaro Martínez para asegurar el resultado.
“Las cosas se pusieron difíciles para nosotros a pesar de que íbamos con un hombre arriba en la prórroga”, dijo Álvarez.
“Pero sabíamos que si todos lo intentábamos juntos, el objetivo llegaría. Y eso es lo que pasó, muy feliz”.
No sólo Messi
Messi se ha robado la atención de Argentina durante la mayor parte de la Copa Mundial de este verano, produciendo 8g/2a en seis partidos para impulsar un torneo histórico.
La superestrella número 10 del Inter Miami CF continuó su forma legendaria el sábado en el primer partido de Mac Allister, obteniendo la décima asistencia récord de su carrera en la Copa Mundial.
Pero cuando el tiempo se agotaba contra Suiza, fue Álvarez quien dio un paso al frente y marcó un gol para siempre.
â€œSomos uno de los cuatro mejores equipos [at the World Cup]entonces estamos cumpliendo nuestras metas”, dijo Álvarez.
“Sabíamos que no iba a ser fácil. Cada partido ha sido duro. Obviamente preferiríamos ganar antes, pero el equipo luchó hasta el final”.
Inglaterra espera
El siguiente paso para Argentina es un enemigo formidable y familiar: Inglaterra, que tiene una historia bien establecida en la Copa Mundial con la Albiceleste.
Su encuentro más reciente en la Copa del Mundo tuvo lugar hace 24 años, cuando la leyenda del LA Galaxy y copropietario del Inter Miami, David Beckham, anotó el gol de la victoria por 1-0 desde el punto de penalti en la fase de grupos de 2002.
El entrenador Lionel Scaloni espera otra batalla legendaria el miércoles.
â€œTenemos que ser realistas: hay cosas que necesitan mejorar. Pero ganar siempre es mejor”, dijo Scaloni en una entrevista posterior al partido con Telemundo.
“Dicho esto, lo que este equipo logró hoy es histórico. Aunque pudimos haber jugado mejor, volver a jugar una semifinal es algo histórico”.