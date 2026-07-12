Luxemburgo: Emilien Allart vence a Nolann Lejeune en el Rally6

A

¡No hay respiro para los participantes del rally! Dos semanas después del Rally de Ypres, fue en la región de Clervaux (Gran Ducado de Luxemburgo) donde Emilien Allart y Nolann Lejeune continuaron su duelo. En este recorrido extremadamente accidentado, a veces rápido y a veces técnico, Emilien Allart se puso en cabeza desde la primera etapa.“Admito que estaba en total incertidumbre antes de partir.confió el joven Marchois a su llegada. No sabía si salirme de la carretera en Ypres influiría en mi velocidad máxima, pero me tranquilicé desde las primeras curvas. Disfruté de principio a fin en este magnífico campo.”

A

Por su parte, Nolann Lejeune hizo una valoración más variada. “Tuve dificultades para encontrar el ritmo adecuado, el admitio. Emilien amplió la brecha en el primer bucle. Bravo por él. Después, a menudo peleábamos hasta una décima de segundo”.

En la décima etapa, un pinchazo acabó con las esperanzas de Lejeune. “Conduje hasta el pie de una barrera que delimitaba una chicane. A mitad de camino nos vimos obligados a parar para cambiar la rueda. Lo que nos hizo perder más de dos minutos”.

“Nuestros dos pilotos volvieron a realizar una actuación magnífica”subrayó Marc Duez al finalizar el acto. Como entrenador de la Selección RACB, continuó su análisis: “Emilien inmediatamente se sintió muy cómodo en este curso. En cuanto a Nolann, encontró su velocidad máxima después de las tres primeras especiales. Por supuesto, el pinchazo le retrasó, pero incluso en los dos últimos sectores cronometrados siguió luchando”.

Las estadísticas apoyan esta observación. De las 12 etapas disputadas, Emilien Allart fue el más rápido en 7 ocasiones y Nolann Lejeune en 5 ocasiones. Al final de la prueba, Allart alzaba su Opel Corsa Racing hasta la 28ª posición de la clasificación general. Los integrantes de la RNT se ubicaron en los dos primeros lugares en esta ronda de la Stellantis Benelux Rally Cup y en la categoría Rally6. Volveremos a eso… (Vincent Franssen & Comm / Foto Equipo Nacional RACB – J. Fiasse)