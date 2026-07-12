Irán amplía sus ataques contra los estados del Golfo después de los ataques de Estados Unidos y dice que el Estrecho de Ormuz está cerrado

Por Steve Holland, Parisa Hafezi, Phil Stewart y Yomna Ehab

WASHINGTON/DUBAI, 12 jul (Reuters) – Las fuerzas estadounidenses e iraníes han intercambiado intensos ataques con misiles y drones, y Teherán atacó el domingo instalaciones estadounidenses en estados del Golfo y dijo que había cerrado nuevamente el vital Estrecho de Ormuz.

Los ataques fueron los últimos de un ciclo de ataques y contraataques mientras Irán busca “afirmar el control sobre el transporte marítimo a través del estrecho”. Sin embargo, el bombardeo marcó una escalada en ritmo y alcance.

Los ataques se extendieron a Qatar, un mediador en las conversaciones de alto el fuego que no había sido atacado desde abril, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, que no habían sido atacados desde principios de mayo, dijeron que sus defensas aéreas habían atacado misiles y drones de Irán.

El domingo por la tarde, los medios iraníes dijeron que se habían producido ataques con misiles y explosiones alrededor del puerto de Bandar Abbas, hogar de instalaciones militares en el estrecho, y la cercana isla de Qeshm, mientras Estados Unidos supuestamente lanzaba otra ronda de ataques e Irán apuntaba a Kuwait.

La renovada violencia arroja más dudas sobre el futuro de un acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán firmado el mes pasado que tenía como objetivo reabrir el estrecho y poner fin a la guerra después de 60 días más de negociaciones.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que consideraba terminado el alto el fuego, pero dejó la puerta abierta a más conversaciones.

La guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero ha desestabilizado el Golfo, donde Irán ha atacado a países que albergan bases estadounidenses. El bloqueo efectivo del estrecho por parte de Irán ha elevado los precios de la energía, alimentando la inflación global.

Los precios más altos, especialmente de la “gasolina”, son políticamente sensibles para Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre.

LLUVIA DE HUELGAS

Irán ha tratado de establecer un sistema permanente para recaudar tasas en el estrecho, por el que pasaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra, y ha advertido a los buques que no naveguen sin su autorización.

Dijo el sábado por la noche que había cerrado la vía fluvial después de realizar un disparo de advertencia que alcanzó a un barco que viajaba por una ruta no autorizada. El domingo, dijo que había inutilizado un segundo barco.

India dijo que uno de sus ciudadanos estaba desaparecido después de un ataque al buque portacontenedores GFS Galaxy frente a la costa de Omán. Omán dijo que 23 miembros de la tripulación habían sido rescatados. Qatar aconsejó a todos los buques, incluidos los de recreo, los pesqueros y las motos acuáticas, que suspendieran sus actividades.

La recientemente creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico en Irán dijo el domingo que el paso a través del estrecho no era posible actualmente debido a “recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región”. Los permisos se emitirán “tan pronto como se restablezcan la estabilidad y la calma”, afirmó.

Estados Unidos, que revocó la licencia que autorizaba la venta de crudo iraní el martes tras ataques anteriores al transporte marítimo, dijo que sus fuerzas estaban posicionadas para salvaguardar la libertad de navegación a pesar de lo que describió como “agresión, acoso, amenazas y declaraciones arbitrarias” por parte de Irán.

“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, afirmó.

El Centro Conjunto de Información Marítima liderado por la Marina de los EE. UU. reiteró la orientación de que, a pesar de una grave amenaza a la seguridad, una ruta sur “ampliada” cerca de Omán estaba disponible para el tráfico en ambos sentidos.

El sábado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses habían atacado 140 objetivos militares iraníes y que más de 300 habían sido atacados durante tres noches de esta semana “para degradar la capacidad de Irán de atacar a marinos civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho”.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en varias ciudades portuarias y dijeron que un oficial del ejército iraní había muerto.

En respuesta, los Guardias Revolucionarios de Irán dijeron que habían destruido un centro de comando y control y hangares de drones en Jordania, aliado de Estados Unidos, atacaron un sitio de radar estadounidense y luego sistemas de lanzamiento de cohetes en Kuwait, atacaron plataformas de apoyo a portaaviones y “plataformas de reabastecimiento de combustible” de Estados Unidos en Omán y destruyeron un centro de mantenimiento de aviones y una instalación de comando en Qatar.

‘CUMPLE SU PALABRA O PAGUE EL PRECIO’, DICE IRÁN

Qatar, que anteriormente había dicho que no actuaría como mediador mientras estuviera bajo ataque, dijo que tres personas, incluido un niño, habían resultado heridas por la caída de metralla. Dijo que Irán era “plenamente legalmente responsable” del ataque.

Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que detectaron amenazas de misiles fuera de sus fronteras, Bahrein dijo que interceptó varios ataques aéreos iraníes, Jordania informó sobre ataques con misiles y Omán informó haber sido atacado con “drones”. Más tarde, el ejército de Kuwait informó de daños causados ​​por las huelgas y dijo que un ataque a una plataforma de perforación petrolera hirió a un trabajador.

Omán dijo que había convocado al embajador de Irán para protestar por los ataques con aviones no tripulados en dos regiones y la embajada de Estados Unidos en Omán dijo a sus ciudadanos en Duqm y Musandam que se refugiaran en el lugar.

La última ronda de hostilidades se produjo después de las conversaciones celebradas el sábado en Omán entre el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi. Irán dijo que las conversaciones tenían como objetivo coordinar los arreglos en el Estrecho de Ormuz y que continuarían con presencia de Qatar.

Posteriormente, Araqchi discutió los acontecimientos regionales en una llamada telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, cuyo país ha sido un mediador clave entre Estados Unidos e Irán, informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Mientras tanto, el principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó en X el domingo: “La era de los acuerdos unilaterales ha TERMINADO. Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando”.

(Reporte adicional de Enas Alashray, Ahmed Elimam, Eman ‘Abouhassira y Andrew Mills. Escrito por Kim Coghill, Tom Perry, Aidan Lewis. Editado por William Mallard y Mark Potter)