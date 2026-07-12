Scaloni admite que Argentina tuvo suerte de que Suiza expulsara a su jugador

12 de julio de 2026 10:18

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Por tercer partido consecutivo, Argentina ha tenido dificultades para avanzar. Pero Lionel Messi y el resto de las estrellas argentinas ya están en semifinales donde se enfrentarán a Inglaterra.

En cuartos de final, el domingo por la mañana, Argentina venció a Suiza por 3-1. El partido se decidió en la prórroga y después de que Suiza se quedara con un hombre menos en el campo en el minuto 72, cuando Breel Embolo fue expulsado.

“Sufrimos”, admitió el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

“Sabíamos que Suiza es un equipo muy físico. Esto nos preocupaba. Los suizos eran muy fuertes físicamente, pero encontramos una solución. Y también tuvimos un poco de suerte de que uno de los jugadores suizos fuera expulsado”, continuó Scaloni.

Admitió que la suerte estuvo del lado argentino.

“Queríamos evitar las sanciones a toda costa”, subrayó Scaloni.

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El partido de semifinales contra Inglaterra es considerado por algunos como algo más que un simple partido debido a la Guerra de las Malvinas. Esta es la guerra de 1982 entre el Reino Unido y Argentina después de que Argentina invadiera las Islas Malvinas. La guerra terminó con la entrega de las islas por parte de Argentina.

“El partido contra Inglaterra es un partido de fútbol, ​​nada más y nada menos. No tiene nada que ver más que con el fútbol”, afirmó Scaloni.