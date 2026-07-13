Home Argentina La estrella suiza es expulsada debido a una nueva regla controvertida y... Argentina La estrella suiza es expulsada debido a una nueva regla controvertida y Argentina logra una victoria tardía By Martina López - 13 julio، 2026 14 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Soporte Iniciar sesión Perfil GB Loyalty Points Competiciones Leaderboards Boletines Suscripción Wallet Notificaciones Contacto Nosotros Obtener Ayuda Cerrar sesión <!– 
 
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 England secure semi-final place after beating Norway at World Cup By
 
 Callum Vurley,Â Published: 12/07/2026
 – 08:32 Updated: 12/07/2026
 – 09:56 ShareLike Share thisx Facebook Twitter E-mail