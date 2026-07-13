Revista ligera. Terremoto de magnitud 3.0 – 88 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina, el domingo 12 de julio de 2026, a las 03:44 pm (GMT -3)

|Fecha y hora
|Revista
Profundidad
|Distancia
|Ubicación
|Detalles
|Mapa
|9 de julio, 00:54 (GMT -3)
|
3.0
122 km
|74 km (46 millas) al SE
| Departamento de Caucete, 152 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina â€ƒI FELT IT – 1 informe
|
Información
|
|Jul 6, 05:56 am (San Juan)
|
4.3
116 km
|98 km (61 millas) al SO
| Veinticinco de Mayo, 38 km southeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina â€ƒI FELT IT
|Información
|
|Jul 4, 10:18 am (San Juan)
|
4.1
120 km
|41 km (26 millas) a la S
| 78 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina 1 informe
|Información
|
|2 de julio, 17:58 (GMT -3)
|
3.4
10 km
|62 km (39 millas) a la S
| 89 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|
Información
|
|Jun 28, 12:12 am (San Juan)
|
4.4
110 km
|57 km (35 millas) al SO
| Departamento de Caucete, 53 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 5 informes
|Información
|
|Mar 7, 02:13 pm (La Rioja)
|
5.1
131 km
|66 km (41 millas) al SE
| Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 237 km northeast of Mendoza, Departamento de Guaymallen, Mendoza Province, Argentina 36 informes
|Información
|
|Jan 8, 11:14 am (San Juan)
|
5.2
10 km
|11 km (6,8 millas) a la W
| Departamento de Caucete, 93 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 16 informes
|Información
|
|Sep 21, 2024 06:24 pm (San Juan)
|
6.0
141 km
|91 km (56 millas) al SE
| Departamento de Caucete, San Juan Province, 164 km north of San Luis, Juan Martin de Pueyrredon, San Luis Province, Argentina 137 informes
|Información
|
|Apr 3, 2022 02:16 am (San Juan)
|
5.1
117 km
|46 km (29 millas) al SE
| Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 138 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 25 informes
|Información
|
|Apr 1, 2022 08:28 am (San Juan)
|
5.1
108 km
|52 km (32 millas) a la W
| Departamento de Caucete, 52 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 39 informes
|Información
|
|Dec 2, 2020 11:37 pm (San Luis)
|
5.3
127 km
|82 km (51 millas) al SE
| Ayacucho, San Luis Province, 142 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 10 informes
|Información
|
|May 28, 2018 05:59 pm (San Juan)
|
5.1
89 km
|102 km (63 millas) a la W
| Provincia de San Juan, Argentina 6 informes
|Información
|
|Feb 26, 2016 05:52 am (San Juan)
|
5.3
36 km
|51 km (32 millas) a la S
| 77 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina 4 informes
|Información
|
|Jan 15, 2014 05:38 am (San Juan)
|
5.2
105 km
|62 km (39 millas) a la W
| 48 km al NE de San Martín, Argentina 2 informes
|Información
|
|Dec 20, 2008 02:07 pm (San Juan)
|
5.2
106 km
|70 km (43 millas) al SO
| Departamento de San Martín, 19 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|Mar 20, 2007 02:59 pm (San Juan)
|
5.2
134 km
|73 km (45 millas) al SE
| 126 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|17/09/2006 06:34 (San Juan)
|
6.2
137 km
|62 km (39 millas) al SE
| Departamento de Caucete, 133 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|12/12/2002 01:03 am (San Juan)
|
5.3
126 km
|63 km (39 millas) a la S
| 94 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|Jul 2, 2002 05:21 pm (San Juan)
|
5.5
27 km
|29 km (18 millas) a la W
| Departamento de Caucete, 83 km northeast of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Apr 27, 2002 08:53 pm (San Juan)
|
5.2
33 km
|35 km (22 millas) al norte
| Valle Fertil, 125 km northeast of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Feb 21, 2002 05:57 am (San Juan)
|
5.4
121 km
|51 km (32 millas) a la S
| 88 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|Dec 13, 2001 10:17 pm (San Juan)
|
5.1
33 km
|58 km (36 millas) a la S
| 54 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|Jun 7, 1998 01:10 pm (San Juan)
|
5.9
113 km
|45 km (28 millas) al SO
| Departamento de Caucete, 66 km east of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Oct 30, 1993 02:59 pm (San Juan)
|
5.8
107 km
|87 km (54 millas) al SO
| San Juan, Argentina
|Información
|
|Nov 27, 1979 02:37 pm (San Juan)
|
5.8
10 km
|41 km (25 millas) a la W
| Departamento de Caucete, 64 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Dec 6, 1977 02:05 pm (San Juan)
|
5.9
19 km
|24 km (15 millas) a la W
| Departamento de Caucete, 87 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 23, 1977 11:02 pm (San Juan)
|
6.3
23 km
|42 km (26 millas) a la S
| Departamento de Caucete, 91 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 23, 1977 10:58 pm (San Juan)
|
6.0
33 km
|28 km (18 millas) al SO
| Departamento de Caucete, 85 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 23, 1977 08:58 am (San Juan)
|
5.9
22 km
|41 km (26 millas) al noroeste
| Departamento de Angaco, 88 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 23, 1977 06:34 am (La Rioja)
|
6.0
33 km
|50 km (31 millas) a la E
| Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 136 km northeast of Caucete, Departamento de Caucete, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 23, 1977 06:26 am (San Juan)
|
7.4
13 km
|37 km (23 millas) al NO
| Departamento de Caucete, 92 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Sep 26, 1972 06:05 pm (San Juan)
|
6.0
15 km
|77 km (48 millas) al NO
| Departamento de Angaco, 71 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|Nov 18, 1964 02:01 am (San Juan)
|
5.7
23 km
|21 km (13 millas) a la W
| 70 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina
|Información
|
|15 de enero de 1944 11:49 pm (hora universal)
|
6.9
15 km
|100 km (62 millas) a la W
| Departamento de Santa Lucia, 6.8 km southeast of Villa General San Martin, Departamento de San Martin, San Juan Province, Argentina
|Información
|
|3 de julio de 1941 07:11 am (hora universal)
|
6.5
15 km
|81 km (50 millas) al SO
| 27 km al SE de Caucete, Argentina
|Información
|
|27 de julio de 1917 02:51 am (hora universal)
|
7.0
60 km
|242 km (150 millas) a la W
| Departamento de Calingasta, 152 km west of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina
|Información
|