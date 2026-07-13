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Revista ligera. Terremoto de magnitud 3.0 – 88 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina, el domingo 12 de julio de 2026, a las 03:44 pm (GMT -3)

By
Martina López
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Fecha y horaRevista ligera. Terremoto de magnitud 3.0 – 88 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina, el domingo 12 de julio de 2026, a las 03:44 pm (GMT -3) Revista
Profundidad Distancia Ubicación Detalles Mapa 9 de julio, 00:54 (GMT -3)

3.0

122 km 74 km (46 millas) al SE Departamento de Caucete, 152 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina â€ƒI FELT IT – 1 informe

Información

Jul 6, 05:56 am (San Juan)

4.3

116 km 98 km (61 millas) al SO Veinticinco de Mayo, 38 km southeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina â€ƒI FELT IT Información Jul 4, 10:18 am (San Juan)

4.1

120 km 41 km (26 millas) a la S 78 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina 1 informe Información 2 de julio, 17:58 (GMT -3)

3.4

10 km 62 km (39 millas) a la S 89 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina

Información

Jun 28, 12:12 am (San Juan)

4.4

110 km 57 km (35 millas) al SO Departamento de Caucete, 53 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 5 informes Información Mar 7, 02:13 pm (La Rioja)

5.1

131 km 66 km (41 millas) al SE Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 237 km northeast of Mendoza, Departamento de Guaymallen, Mendoza Province, Argentina 36 informes Información Jan 8, 11:14 am (San Juan)

5.2

10 km 11 km (6,8 millas) a la W Departamento de Caucete, 93 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 16 informes Información Sep 21, 2024 06:24 pm (San Juan)

6.0

141 km 91 km (56 millas) al SE Departamento de Caucete, San Juan Province, 164 km north of San Luis, Juan Martin de Pueyrredon, San Luis Province, Argentina 137 informes Información Apr 3, 2022 02:16 am (San Juan)

5.1

117 km 46 km (29 millas) al SE Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 138 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 25 informes Información Apr 1, 2022 08:28 am (San Juan)

5.1

108 km 52 km (32 millas) a la W Departamento de Caucete, 52 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 39 informes Información Dec 2, 2020 11:37 pm (San Luis)

5.3

127 km 82 km (51 millas) al SE Ayacucho, San Luis Province, 142 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina 10 informes Información May 28, 2018 05:59 pm (San Juan)

5.1

89 km 102 km (63 millas) a la W Provincia de San Juan, Argentina 6 informes Información Feb 26, 2016 05:52 am (San Juan)

5.3

36 km 51 km (32 millas) a la S 77 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina 4 informes Información Jan 15, 2014 05:38 am (San Juan)

5.2

105 km 62 km (39 millas) a la W 48 km al NE de San Martín, Argentina 2 informes Información Dec 20, 2008 02:07 pm (San Juan)

5.2

106 km 70 km (43 millas) al SO Departamento de San Martín, 19 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información Mar 20, 2007 02:59 pm (San Juan)

5.2

134 km 73 km (45 millas) al SE 126 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información 17/09/2006 06:34 (San Juan)

6.2

137 km 62 km (39 millas) al SE Departamento de Caucete, 133 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información 12/12/2002 01:03 am (San Juan)

5.3

126 km 63 km (39 millas) a la S 94 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información Jul 2, 2002 05:21 pm (San Juan)

5.5

27 km 29 km (18 millas) a la W Departamento de Caucete, 83 km northeast of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina Información Apr 27, 2002 08:53 pm (San Juan)

5.2

33 km 35 km (22 millas) al norte Valle Fertil, 125 km northeast of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina Información Feb 21, 2002 05:57 am (San Juan)

5.4

121 km 51 km (32 millas) a la S 88 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información Dec 13, 2001 10:17 pm (San Juan)

5.1

33 km 58 km (36 millas) a la S 54 km al este de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información Jun 7, 1998 01:10 pm (San Juan)

5.9

113 km 45 km (28 millas) al SO Departamento de Caucete, 66 km east of Chimbas, Departamento de Chimbas, San Juan Province, Argentina Información Oct 30, 1993 02:59 pm (San Juan)

5.8

107 km 87 km (54 millas) al SO San Juan, Argentina Información Nov 27, 1979 02:37 pm (San Juan)

5.8

10 km 41 km (25 millas) a la W Departamento de Caucete, 64 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Dec 6, 1977 02:05 pm (San Juan)

5.9

19 km 24 km (15 millas) a la W Departamento de Caucete, 87 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Nov 23, 1977 11:02 pm (San Juan)

6.3

23 km 42 km (26 millas) a la S Departamento de Caucete, 91 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Nov 23, 1977 10:58 pm (San Juan)

6.0

33 km 28 km (18 millas) al SO Departamento de Caucete, 85 km east of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Nov 23, 1977 08:58 am (San Juan)

5.9

22 km 41 km (26 millas) al noroeste Departamento de Angaco, 88 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Nov 23, 1977 06:34 am (La Rioja)

6.0

33 km 50 km (31 millas) a la E Departamento de Rosario Vera Penaloza, La Rioja Province, 136 km northeast of Caucete, Departamento de Caucete, San Juan Province, Argentina Información Nov 23, 1977 06:26 am (San Juan)

7.4

13 km 37 km (23 millas) al NO Departamento de Caucete, 92 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Sep 26, 1972 06:05 pm (San Juan)

6.0

15 km 77 km (48 millas) al NO Departamento de Angaco, 71 km northeast of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información Nov 18, 1964 02:01 am (San Juan)

5.7

23 km 21 km (13 millas) a la W 70 km al noreste de Caucete, Departamento de Caucete, Provincia de San Juan, Argentina Información 15 de enero de 1944 11:49 pm (hora universal)

6.9

15 km 100 km (62 millas) a la W Departamento de Santa Lucia, 6.8 km southeast of Villa General San Martin, Departamento de San Martin, San Juan Province, Argentina Información 3 de julio de 1941 07:11 am (hora universal)

6.5

15 km 81 km (50 millas) al SO 27 km al SE de Caucete, Argentina Información 27 de julio de 1917 02:51 am (hora universal)

7.0

60 km 242 km (150 millas) a la W Departamento de Calingasta, 152 km west of San Juan, Departamento de Capital, San Juan Province, Argentina Información

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