Argentina gana la tan esperada semifinal de Inglaterra después de otra terrible experiencia

Un impresionante gol de Julián Álvarez en la prórroga llevó a la Argentina de Lionel Messi a una victoria por 3-1 sobre Suiza en Kansas City el sábado, enviando a los campeones defensores a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, donde se enfrentarán a Inglaterra en un enfrentamiento de alto riesgo.

Álvarez rompió el empate 1-1 en el minuto 112 con un disparo espectacular desde fuera del área antes de que Lautaro Martínez sellara la victoria en el contraataque ya en el tiempo añadido.

Suiza, que disputaba sus primeros cuartos de final de un Mundial en 72 años, presionó a los campeones hasta el final, pero quedó en desventaja después de que Breel Embolo fuera expulsado en el minuto 72 por simulación, tras haber recibido una segunda tarjeta amarilla.

Argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del miércoles, un día después de que Francia se enfrente a España en la otra eliminatoria de cuartos de final.

Messi finalmente se enfrentará a Inglaterra en una Copa Mundial por primera vez, exactamente 40 años después de que el fallecido Diego Maradona produjera una de las actuaciones más definitorias del fútbol contra los Tres Leones, anotando tanto el infame gol de la ‘Mano de Dios’ como el ‘Gol del Siglo’ en los cuartos de final de 1986.

Por primera vez en el torneo, Messi no logró marcar y se mantuvo como máximo goleador con ocho goles junto al francés Kylian Mbappé.

Sin embargo, la estrella del Inter Miami de 39 años registró su décima asistencia en la Copa del Mundo cuando Alexis Mac Allister cabeceó un tiro de esquina en el minuto 10.

Argentina ha extendido lo que probablemente será la última Copa del Mundo de Messi por al menos un partido más, pero una vez más tuvo que soportar otra batalla agotadora después de estrechas victorias sobre Cabo Verde y Egipto.

“Hoy no estuvimos al nivel que queríamos”, admitió el técnico Lionel Scaloni. “Sufrimos, pero es muy difícil llegar a una semifinal de un Mundial sin sufrir”.

Argentina regresó a Kansas City, donde había abierto su campaña con una impresionante victoria por 3-0 sobre Argelia, buscando dejar atrás un comienzo poco convincente en los octavos de final.

Una vez más les costó imponer su ritmo y, como tantas veces ha sido el caso, sólo encontraron un gran avance cuando Messi tuvo un momento de calidad.

El capitán lanzó un córner al corazón del área penal suiza, donde Mac Allister superó a Embolo y Djibril Sow para rematar de cabeza a Gregor Kobel en el minuto 10.

El gol desató celebraciones entre los 69.000 espectadores del Arrowhead Stadium, muchos de los cuales esperaban que Argentina finalmente disfrutara de una velada cómoda.

Animada por unos pocos cientos de aficionados que viajaban, Suiza se encontró por primera vez en desventaja en el torneo.

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Tarjeta roja por simulación

El mayor dramatismo del partido llegó tras el descanso.

El portero Emiliano Martínez rechazó la presión inicial de Suiza, pero los europeos siguieron presionando y finalmente empataron en el minuto 67.

Dan Ndoye, el atacante más peligroso de Suiza, irrumpió por la izquierda, intercambió pases con Ricardo Rodríguez y superó tranquilamente al carismático portero argentino.

De repente, Argentina pareció vulnerable, pero las esperanzas de Suiza sufrieron un duro golpe en un controvertido incidente que involucró al VAR.

El árbitro inicialmente amonestó a Leandro Paredes por una entrada a Embolo. Sin embargo, después de revisar las imágenes en el monitor del campo, concluyó que Embolo había simulado la caída y en lugar de eso le mostró al delantero una tarjeta amarilla.

Ya amonestado en la primera parte, Embolo fue expulsado y abandonó el terreno de juego angustiado mientras sus compañeros protestaban furiosamente.

“Las reglas son las reglas… pero en mi opinión es una decisión que acaba con el juego”, dijo después el capitán de Suiza, Granit Xhaka.

“Es muy doloroso salir así. No creo que lo merezcamos”, añadió el técnico Murat Yakin, que calificó la intervención del VAR como “incorrecta”.

Reducida a 10 hombres, Suiza se aferró en busca de la tanda de penaltis, repitiendo la fórmula que le había llevado a eliminar a Colombia en octavos de final, mientras el público intentaba rugir al delantero albiceleste.

Kobel frustró a Messi, Mac Allister y Thiago Almada antes de que Álvarez, tranquilo durante gran parte de la noche, lanzara un magnífico disparo en la escuadra desde fuera del área.

Fue el primer gol de La Araña en el torneo y difícilmente podría haber sido más valioso.

Su compañero delantero Lautaro Martínez luego añadió un tercero en el descanso, provocando celebraciones en todo el estadio, donde cánticos dirigidos a Inglaterra resonaron en las gradas.

“Es un partido de fútbol. No lo hagamos de otra manera”, dijo Scaloni, intentando bajar la temperatura de cara al encuentro del miércoles.

Tras la famosa victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de 1986, cuatro años después de la Guerra del Atlántico Sur, las dos naciones se volvieron a encontrar en el Mundial de 1998, cuando Argentina se impuso en los penales, y en 2002, cuando Inglaterra salió victoriosa.

por Guillermo Barros, AFP