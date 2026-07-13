Inglaterra vs Argentina EN VIVO: Últimas actualizaciones de la Copa del Mundo mientras Reece James brinda información actualizada sobre lesiones antes de la semifinal

Uno de los héroes de Argentina podría regresar a la Premier League este verano.

El Arsenal está intentando cerrar un trato por Julián Álvarez del Atlético de Madrid antes de la pretemporada, ya que la competencia por el jugador parece haber retrocedido.

Irónicamente, eso se produjo cuando las opciones para el jugador parecen haber disminuido debido a la política. Álvarez está abierto a una mudanza al Arsenal, pero su preferencia era quedarse en España, ya sea con el Barcelona o el Real Madrid.