Inglaterra vs Argentina EN VIVO: Últimas actualizaciones de la Copa del Mundo mientras Reece James brinda información actualizada sobre lesiones antes de la semifinal

Por qué Trump y la FIFA, por más que lo intenten, nunca eclipsarán la característica más hermosa de la Copa del Mundo
Se podría argumentar que hemos escuchado demasiado de Gianni Infantino, la FIFA y los políticos del mundo durante esta Copa Mundial, pero como Kieran Jackson Como reflexiona, después de algunas semanas en el torneo, la pasión de los aficionados sigue intacta.
Harry Latham-Coyle13 de julio de 2026 15:00
¿Cómo funcionaría un Mundial de 64 equipos? Gianni Infantino abre la puerta a una mayor expansión del torneo
¿Podría estar en camino otra expansión de la Copa del Mundo? castillo examina cómo podría funcionar un torneo de 64 equipos y si sería correcto.
Harry Latham-Coyle13 de julio de 2026 14:40
Los dos factores físicos que pueden dejar a Argentina en desventaja para la semifinal del Mundial
Argentina ha tenido que “sufrir” en las rondas eliminatorias. ¿Eso podría costarles la semifinal contra Inglaterra?
Harry Latham-Coyle13 de julio de 2026 14:20
El Arsenal presiona para sellar una rápida transferencia del héroe argentino del Mundial
Uno de los héroes de Argentina podría regresar a la Premier League este verano.
El Arsenal está intentando cerrar un trato por Julián Álvarez del Atlético de Madrid antes de la pretemporada, ya que la competencia por el jugador parece haber retrocedido.
Irónicamente, eso se produjo cuando las opciones para el jugador parecen haber disminuido debido a la política. Álvarez está abierto a una mudanza al Arsenal, pero su preferencia era quedarse en España, ya sea con el Barcelona o el Real Madrid.
miguel delaney13 de julio de 2026 14:00
El camino de Inglaterra a la final
Así es como Englabd ha llegado hasta donde está en el Mundial de 2026:
Calendario del grupo
17 de junioe: Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio AT&T, Arlington
23 de junio: Inglaterra 0-0 Ghana | Estadio Gillette, Foxborough
27 de junio: Inglaterra 2-0 Panamá | Estadio MetLife, Nueva Jersey
dieciseisavos de final
1 de julio: Inglaterra 2-1 RD Congo | Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
octavos de final
5 de julio: Inglaterra 3-2 México | Estadio Azteca, Ciudad de México
Cuarto de final
11 de julio: Inglaterra 2-1 Noruega (próxima) | Estadio Hard Rock, Miami
15 de julio: Inglaterra vs Argentina | Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Final:
19 de julio: Inglaterra/Argentina vs Francia/España | Estadio MetLife, Nueva Jersey
castillo13 de julio de 2026 13:45
Cómo el choque de contrastes entre Francia y España en el Mundial podría decidir el futuro táctico del fútbol
¿Qué hace Francia con su centro del campo de dos cuando se enfrenta a los tres de España? Un equipo que ha superado a todos los demás puede de repente verse superado en número en el área clave.
miguel delaney13 de julio de 2026 13:30
¿Cuál es el récord de Inglaterra en semifinales?
Inglaterra 2 Holanda 1 – Campeonato de Europa 2024
El gol de último minuto de Ollie Watkins envió a Southgate a una segunda gran final como seleccionador de Inglaterra.
Después de que un penalti de Harry Kane anulara un soberbio primer gol de Xavi Simons, los suplentes Cole Palmer y Watkins se combinaron para lograr el gol de la victoria, pero llegó la desilusión final contra España.
castillo13 de julio de 2026 13:15
¿Cuál es el récord de Inglaterra en semifinales?
Inglaterra 2 Dinamarca 1 (tras la prórroga) – Eurocopa 2020
Quedarse atrás ante el gol de Mikkel Damsgaard podría haber provocado un sentimiento familiar de hundimiento entre los aficionados ingleses, pero el gol en propia puerta de Simon Kjaer envió el partido a 30 minutos más en Wembley.
Se evitó una tanda de penaltis angustiosa cuando Harry Kane convirtió después de que se detuviera su penalti cuando Inglaterra puso fin a su vudú de semifinales. Sin embargo, a Inglaterra le esperaban más penas de penalti en la final contra Italia.
castillo13 de julio de 2026 13:00
¿Cuál es el récord de Inglaterra en semifinales?
Croacia 2-1 Inglaterra (después de la prórroga) – Mundial 2018
Ahora, el entrenador, Southgate, llevó a Inglaterra de nuevo al final de un evento importante una vez más pero, a pesar de que el temprano tiro libre de Kieran Trippier les dio motivos para creer, Croacia tenía otras ideas.
Ivan Perisic anotó a mitad de la segunda mitad en el estadio Luzhniki de Moscú antes de que Mario Mandzukic anotara en la prórroga para romper los corazones ingleses.
castillo13 de julio de 2026 12:45
¿Cuál es el récord de Inglaterra en semifinales?
Alemania 1 Inglaterra 1 (Alemania ganó 6-5 en penales) – Eurocopa 1996
Un oponente familiar y un resultado de 30 años de dolor que continuaron en Wembley.
Alan Shearer adelantó a Inglaterra desde el principio, pero Stefan Kuntz pronto empató y, aunque Gascoigne estuvo angustiosamente cerca de lograr un gol de la victoria en la prórroga, los equipos no pudieron separarse después de 120 minutos.
Sorprendentemente, los primeros 10 penales se marcaron en la tanda de penaltis, lo que significa que el fallo de Gareth Southgate resultó decisivo.
castillo13 de julio de 2026 12:30