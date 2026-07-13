La innecesaria guerra de Donald Trump con Irán es su mayor error económico.

Según el presidente Donald Trump, la diversión del verano ya ha terminado. Escandalizó a los tradicionalistas al organizar una noche de lucha de la U.F.C. en la Casa Blanca para su octogésimo cumpleaños, celebró el doscientos cincuenta aniversario de la fundación del país calificando a los demócratas de “comunistas”, y voló a una cumbre de la OTAN en Turquía, donde su colega Recep Tayyip Erdoğan le extendió una alfombra turquesa. Ahora es hora de volver a los asuntos serios: el conflicto persistente en el Medio Oriente, la economía y las elecciones de mitad de período, que están a menos de cuatro meses de distancia.

Estos tres fenómenos están interconectados, y no de manera favorable para Trump. A principios de este año, la Casa Blanca y los líderes republicanos tenían la esperanza de que, llegado el verano y la temporada de campañas de mitad de mandato, tendrían algunos desarrollos económicos positivos para resaltar. “El crecimiento está explotando”, dijo Trump al Detroit Economic Club en enero. “La productividad está aumentando. La inversión está en auge. Los ingresos están aumentando. La inflación está derrotada”. Trump es un mentiroso empedernido, por supuesto, pero su administración emplea a algunos economistas que al menos tienen un pie en la realidad, y ellos, también, estaban sintiendo esperanza.

Aunque la economía de EE. UU. ciertamente no estaba explotando con vigor, sí desafiaba los temores de que sus aranceles generalizados la sumirían en una recesión. En 2025, el PIB creció un 2.1 por ciento, por debajo de las tasas de crecimiento de los años Biden, pero lo suficientemente respetable. La imagen de la inflación también parecía benigna. En enero, los precios estaban subiendo a un ritmo anualizado del 2.4 por ciento, no muy lejos del objetivo del dos por ciento de la Reserva Federal. Esta convergencia aumentó las esperanzas entre los asesores de Trump de que el banco central pronto podría reanudar la reducción de las tasas de interés. Mientras tanto, impulsado por el entusiasmo por la Inteligencia Artificial, el mercado de valores estaba alcanzando récords con regularidad, y las grandes empresas de tecnología estaban realizando importantes inversiones en chips, servidores y software. En los primeros tres meses del año, estos gastos aumentaron el PIB en aproximadamente un 1.3 por ciento anualizado. “Estamos obteniendo un crecimiento muy fuerte desinflacionario”, dijo Joseph Lavorgna, un experimentado economista de Wall Street y entonces asesor del Departamento del Tesoro, a CNBC en febrero.

Desafortunadamente para los políticos del Partido Republicano que están en la boleta electoral este otoño, este optimismo resultó ser en gran medida un deseo ilusorio. Por supuesto, la manía por las inversiones en Inteligencia Artificial continúa sin disminuir. Sin embargo, tomado en su conjunto, la economía parece estar avanzando de la misma manera que lo hizo el año pasado. En mayo, la inflación aumentó al nivel más alto en más de tres años, un 4.2 por ciento, y el crecimiento del empleo del mes pasado disminuyó bruscamente. No sorprende que muchos estadounidenses todavía se sientan deprimidos por el costo de vida, y las afirmaciones extravagantes de Trump, que sigue insistiendo en repetir en cada oportunidad, suenan más huecas que nunca. En una reciente encuesta de Harris, solo el dieciséis por ciento de los encuestados dijeron que la economía está mejorando; el cincuenta y siete por ciento dijo que está empeorando. (Incluso entre los republicanos auto identificados, aproximadamente uno de cada cuatro dijo que las cosas están mejorando). Dadas estas opiniones, no es sorprendente que la calificación de aprobación del trabajo de Trump en la economía esté en el sótano: treinta y dos por ciento, según una encuesta de Economist/YouGov publicada la semana pasada. En la misma encuesta, su calificación de aprobación en la inflación era aún más baja: veintisiete por ciento.

Sin duda, el escenario económico trumpiano fue exageradamente optimista desde el principio. (En enero, Howard Lutnick, el Secretario de Comercio, predijo que el crecimiento del PIB llegaría a más del cinco por ciento en el primer trimestre). Pero el auge de las inversiones en Inteligencia Artificial es lo suficientemente genuino; cuánto tiempo puede durar es otra cuestión. Concebiblemente, 2026 pudo haber sido un año de crecimiento decente del PIB, caída de las tasas de interés, inflación moderada y aumento de los salarios reales. Pero luego Trump, en concierto con Israel, decidió bombardear a Irán. A medida que la guerra se expandía, el precio de un barril de petróleo crudo subió de unos setenta dólares a más de ciento diez dólares. El costo de un galón de gasolina, que había estado por debajo de los tres dólares en promedio a nivel nacional, subió a $4.50. Y los precios de otros productos derivados del petróleo que desempeñan un papel crucial en la economía, incluidos fertilizantes y plásticos, también se dispararon.