Al menos 27 personas muertas en un incendio en un pub de Bangkok.

Al menos 27 personas muertas en un incendio en un pub de...

Un gran incendio arrasó con un salón de cerveza en Bangkok durante la noche, matando al menos a 27 personas e hiriendo a docenas antes de que los bomberos controlaran las llamas.

Imágenes compartidas en línea por los equipos de rescate muestran un enorme incendio ardiendo y humaredas saliendo por la puerta principal del salón de cerveza Na Ladprao en la parte norte de la capital tailandesa. Se ve a personas tratando de huir mientras espesa humo negro se eleva al cielo.

Las autoridades aún están investigando la causa del incendio, pero el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo que los investigadores examinarán los materiales del techo y si alguna salida de emergencia pudo haber sido obstruida, lo que potencialmente habría dificultado la evacuación de las personas.

El gobierno de la ciudad de Bangkok informó que el incendio comenzó poco antes de la medianoche del domingo.

Para la mañana del lunes, el lugar había sido acordonado mientras docenas de oficiales forenses tailandeses revisaban los restos quemados en busca de pistas sobre la causa del incendio.

Las ventanas que dan a la calle del edificio habían estallado y escombros llenaban la acera, incluyendo televisores carbonizados, altavoces y una guitarra eléctrica. Desde el exterior, la escala de la devastación era visible a través de las ventanas destrozadas, donde mesas quemadas, algunas todavía con botellas de cerveza vacías, permanecían dentro.

Algunos monjes budistas visitaron el lugar el lunes por la mañana para rezar por las víctimas, mientras enfermeras repartían mascarillas faciales a las personas cercanas para ayudarlas a protegerse del humo y los gases residuales del edificio incendiado.

El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo a los reporteros en el lugar que 27 personas murieron.

Anutin dijo que un músico que estaba actuando en el bar le dijo que vio salir humo de un interruptor de circuito cerca del escenario antes de que se cortara la energía, luego se escuchó una explosión y rápidamente el lugar se llenó de espeso humo.

Muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños en la parte trasera del bar, agregó Anutin.

El gobernador de Bangkok dijo que 63 personas fueron llevadas al hospital, 22 de ellas en estado crítico. Dijo que las autoridades están trabajando en la identificación de las víctimas, ya que muchos no llevaban identificación o estaban inconscientes.

Los bomberos tardaron aproximadamente media hora en controlar el incendio. Fotos del después muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior dañado del bar.

Se estableció un punto de registro para recopilar información de los familiares que llegaban al lugar en busca de sus seres queridos.

La cantante Sukanya Wongwongwai dijo que estaba actuando cerca cuando escuchó la noticia del incendio y corrió al lugar porque varios de sus compañeros de banda estaban actuando en el bar. Dijo que uno de ellos falleció, tres fueron hospitalizados y uno no ha sido localizado.

“Por lo que escuché de las personas que estaban adentro, cuando comenzó el incendio todo se volvió oscuro. Se cortó la energía y había humo por todas partes, así que no pudieron localizar a otras personas,” dijo.

En 2022, 14 personas murieron en un incendio en un bar de música en la parte oriental del país. Y más de una década antes, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de fin de año el 1 de enero de 2009 en la discoteca Santika en la capital tailandesa. Ese incendio al parecer fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.