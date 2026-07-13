Sam Neill: Homenajes al actor de Jurassic Park tras su muerte a los 78 años

Nacido como Nigel John Dermot Neill en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947, se mudó a Christchurch, Nueva Zelanda, con su familia cuando era niño.

Adoptó el nombre de Sam a la edad de 12 años porque había varios Nigels en su escuela.

Comenzó a actuar mientras estudiaba en la Universidad de Canterbury e hizo su debut cinematográfico en The City of No. de 1971. Después de varios papeles en cine y televisión en Nueva Zelanda, obtuvo un mayor reconocimiento en la película de 1977 Sleeping Dogs, una de las primeras películas del país en lograr distribución internacional.

Más tarde se mudó a Australia, donde protagonizó My Brilliant Career (1979), película que lo ayudó a consolidarse como actor principal.

Neill alcanzó fama mundial en 1993 gracias a sus actuaciones en la película ganadora del Oscar The Piano de Jane Campion y como el paleontólogo Dr. Grant en Jurassic Park de Steven Spielberg.

Repitió el papel en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World Dominion (2022), y prestó su voz al personaje en tres videojuegos basados ​​en la serie.

Neill también tuvo éxito en la televisión, interpretando al sádico y corrupto oficial de policía Major Chester Campbell en las dos primeras series de Peaky Blinders de la BBC.

A lo largo de una carrera que abarca más de cinco décadas, acumuló más de 150 créditos en pantalla.

Su última aparición cinematográfica fue en The Fox (2025) y su última aparición en televisión fue en la serie de Netflix Untamed (2025). Se espera que haga apariciones póstumas en Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort en 2027.

Neill fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 1991 por sus servicios de actuación. Posteriormente fue nombrado Compañero Distinguido de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda en 2007 y aceptó el título de caballero en 2022 después de que los cambios en el sistema de honores de Nueva Zelanda permitieran a los destinatarios adoptar honores titulares.

En sus memorias de 2023, ¿Alguna vez te dije esto?, reveló detalles de su diagnóstico y tratamiento del cáncer.

“No tengo miedo de morir”, le dijo entonces a la BBC. “Lo que no quiero es dejar de vivir, porque realmente disfruto vivir”.

Y añadió: “Lo he considerado como una aventura, una aventura bastante oscura, pero una aventura al fin y al cabo”.

A Sir Sam Neill le sobreviven sus cuatro hijos y ocho nietos.