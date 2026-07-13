¿Cómo es que Coors Field sigue siendo tan bonito? Añádelo a la experiencia. | PBS de las Montañas Rocosas

Razum se enamoró del mantenimiento de jardines cuando era un adolescente obsesionado con el béisbol en Cleveland. Consiguió un trabajo de equipo de verano para la familia Bossard, un gran nombre en el mundo del manejo de céspedes deportivos, como parte de las organizaciones Cleveland Guardians (de soltera Indians) y Browns. Razum se abrió camino desde allí, y finalmente mantuvo los campos de entrenamiento de primavera en Arizona antes de trabajar con los Angelinos y los Atléticos en California.

Cuando los Rockies se unieron a la MLB, se convirtieron en el único equipo entre Kansas City y Los Ángeles y, por lo tanto, en el equipo local de facto para los fanáticos de Mountain West: fanáticos que estaban dispuestos a viajar. Razum se presionó mucho en esos primeros años para darles a los nuevos jugadores y fanáticos un campo del que estar orgullosos.

“Queríamos que todos los partidos estuvieran programados porque la gente viajaba largas distancias”, dijo Razum. “Así que lidiar con el clima fue algo muy, muy importante. Ya fuera lluvia, nieve o lo que fuera, se esperaba que ese juego se jugara ese día”.

Ahora, un veterano experimentado, Razum se ha deshecho de algunos de esos nervios. Desafortunadamente, el clima nunca es más fácil.

Colorado se encuentra en medio de una sequía después de un invierno históricamente seco. A principios de este año, Denver Water declaró una sequía de Etapa 1 en un esfuerzo por reducir el uso de agua en un 20% en la ciudad. Los residentes de Denver sólo pueden regar su jardín dos días asignados por semana, y sólo antes de las 10 am o después de las 6 pm. Los parques y campos de golf de la ciudad de Denver también están reduciendo el uso de agua.

El césped del estadio permanece impecable. Razum dijo que los Rockies recibieron una exención de las restricciones de agua de la ciudad porque Coors Field es “donde los muchachos se ganan la vida”. Pero también señaló que su equipo de jardinería siempre ha tratado de ser buenos “administradores del agua”.

“La gente tiende a regar demasiado sus jardines y demás”, dijo Razum. En Coors Field, Razum dijo que le da a la planta (es decir, el césped del interior y del jardín) no más de lo que necesita.

Razum describió la pretemporada como uno de los “peores inviernos que hemos tenido en cuanto a sequía y sequedad”.

“Pero ya sabes, hemos tenido años en los que hemos tenido condiciones de sequía”, dijo. “Esos últimos años nos ayudaron a prepararnos y… estar listos para un año seco previsto”.

En un año caracterizado por el calor y la aridez, quizás el día más memorable de la temporada del equipo de mantenimiento de las Montañas Rocosas hasta el momento sea la tormenta de nieve del 5 y 6 de mayo que dejó hasta un pie de nieve en algunas partes del área metropolitana. Coors Field no tiene techo; esa precipitación cubrió el estadio.

Los Rockies todavía jugaron contra los Mets la noche del día 6 gracias al trabajo nocturno y temprano en la mañana de Razum y su equipo. Utilizando un “empujador de nieve” que avanza suavemente sobre el césped debajo de la nieve, el equipo de jardinería limpió completamente el campo.

“El clima cambia todo el tiempo aquí, como bien sabes”, dijo Razum. â€œHemos enfrentado grandes tormentas de granizo antes del juego, grandes tormentas de lluvia durante el juego. El campo fue construido para manejar ese tipo de cosas. Tenemos un muy buen sistema de drenaje debajo”.