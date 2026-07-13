Keir Starmer responde a Argentina después del ‘cántico hostil’ de los jugadores antes del partido del Mundial

Keir Starmer ha respondido a los últimos rumores de Argentina sobre las Islas Malvinas, ya que Inglaterra y Argentina jugarán pronto la semifinal de la Copa del Mundo.

Los jugadores y aficionados argentinos tienen en su repertorio una serie de cánticos antiingleses que incluyen “el que no salta es inglés” y dicen que ganarán el Mundial “para las Malvinas”, entre otras cosas.

La política debe mantenerse a cierta distancia del fútbol con restricciones sobre las banderas que la gente puede enarbolar y las canciones que cantan, pero ese principio no siempre es así.

Mientras los jugadores de Argentina han estado cantando sobre las Islas Malvinas, sus políticos han afirmado que deberían apoderarse de las islas que invadieron hace 44 años y fueron derrotadas por el Reino Unido.

Su ministro de Asuntos Exteriores, Pablo Quirno, afirmó que los isleños de las Malvinas fueron “implantados artificialmente por la potencia ocupante”, lo que sería una descripción adecuada de la fuerza de invasión enviada allí por la junta militar que gobernó Argentina en 1982.

Argentina ha estado cantando consignas anti-inglesas y hablando de las Malvinas nuevamente (Carl Recine/Getty Images)

En respuesta a la última provocación argentina, el Primer Ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, dejó claro que en realidad no había nada de qué hablar mientras la gente que vivía en las islas estaba contenta con su situación actual.

“Los isleños de las Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, dijo su portavoz.

“La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado repetidamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y su derecho a la autodeterminación es primordial”.

Es la misma línea que muchos de sus predecesores como primer ministro han tenido que decir en algún momento, ya que el ruido de sables argentino sobre las Islas Malvinas es un hecho bastante habitual en su política.

Argentina reclama soberanía sobre las islas, pero su intento de tomarlas por la fuerza militar fue rápidamente derrotado y un referéndum de los isleños en 2013, que los observadores internacionales dijeron que fue una votación libre y justa, obtuvo un 99,8 por ciento a favor de permanecer como territorio británico de ultramar.

Los aficionados argentinos no dejan pasar un Mundial sin mencionarlo (Tom Jenkins/Getty Images)

Entonces, a pesar de los ruidos de sables de sus políticos y de los cantos de sus futbolistas, a las Malvinas les gustaría mucho mantener las cosas como están en lugar de ser absorbidas por las personas que las invadieron y ocuparon.

No será una gran sorpresa cómo animarán en las semifinales de la Copa del Mundo, ya que la rivalidad en el campo entre Inglaterra y Argentina se reanudará y se enfrentarán por primera vez en más de 20 años.

Hablando de lo que debería ser el fútbol, ​​el portavoz de Starmer dijo: “Creo que la opinión del Primer Ministro es que el fútbol debería centrarse en el juego y en unir a la gente”.

“Eso es lo que los fans quieren ver”.

Keir Starmer ha señalado que los isleños de las Malvinas no quieren a Argentina (Alastair Grant/POOL/AFP vía Getty Images)

Resultados del Mundial 2026 hasta el momento

Domingo, 12 de julio

Cuartos de final – Partido 100: Argentina vs Suiza, 3-1

Sábado, 11 de julio

Cuartos de final – Partido 99: Noruega vs Inglaterra, 1-2

viernes 10 de julio

Cuartos de final – Partido 98: España vs Bélgica, 2-1

Jueves 9 de julio

Cuartos de final – Partido 97: Francia vs Marruecos, 2-0

martes 7 de julio

Octavos de final – Partido 94: Estados Unidos vs Bélgica, 1-4

Octavos de final – Partido 95: Argentina vs Egipto, 3-2

Octavos de final – Partido 96: Suiza vs Colombia, 0-0 (4-3 en penales)

lunes 6 de julio

Octavos de final – Partido 92: México vs Inglaterra, 2-3

Octavos de final – Partido 93: Portugal vs España, 0-1

domingo 5 de julio

Octavos de final – Partido 91: Brasil vs Noruega, 1-2

Sábado 4 de julio

Dieciseisavos de final – Partido 87: Colombia vs Ghana, 1-0

Octavos de final – Partido 90: Canadá vs Marruecos, 0-3

Octavos de final – Partido 89: Paraguay vs Francia, 0-1

viernes 3 de julio

Dieciseisavos de final – Partido 83: Portugal vs Croacia, 2-1

Dieciseisavos de final – Partido 85: Suiza vs Argelia, 2-0

Dieciseisavos de final – Partido 88: Australia vs Egipto, 1-1 (2-4 en los penaltis)

Dieciseisavos de final – Partido 86: Argentina vs Cabo Verde, 3-2

Jueves 2 de julio

Octavos de final – Partido 81: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, 2-0

Dieciseisavos de final – Partido 84: España vs Austria, 3-0

Miércoles 1 de julio

Dieciseisavos de final – Partido 79: México vs Ecuador, 2-0

Dieciseisavos de final – Partido 80: Inglaterra vs RD Congo, 2-1

Dieciseisavos de final – Partido 82: Bélgica vs Senegal, 3-2

Martes 30 de junio

Dieciseisavos de final – Partido 75: Holanda vs Marruecos, 1-1 (3-2)

Dieciseisavos de final – Partido 78: Costa de Marfil vs Noruega, 2-1

Dieciseisavos de final – Partido 77: Francia vs Suecia, 3-0

Lunes, 29 de junio

Dieciseisavos de final – Partido 76: Brasil vs Japón, 2-1

Dieciseisavos de final – Partido 74: Alemania vs Paraguay, 1-1 (4-3)

Domingo, 28 de junio

Grupo K: Colombia vs Portugal, 0-0

Grupo K: RD Congo vs Uzbekistán, 3-1

Grupo J: Argelia vs Austria, 3-3

Grupo J: Jordania vs Argentina, 3-1

Dieciseisavos de final – Partido 73: Sudáfrica vs Canadá, 1-0

Sábado, 27 de junio

Grupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudita, 0-0

Grupo H: Uruguay vs España, 1-0

Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica, 5-1

Grupo G: Egipto vs Irán, 1-1

Grupo L: Panamá vs Inglaterra, 2-0

Grupo L: Croacia vs Ghana, 2-1

viernes 26 de junio

Grupo I: Senegal vs Irak, 5-0

Grupo I: Noruega vs Francia, 4-1

Grupo F: Túnez vs Holanda, 3-1

Grupo F: Japón vs Suecia, 1-1

Grupo D: Turquía vs Estados Unidos, 3-2

Grupo D: Paraguay vs Australia, 0-0

Jueves 25 de junio

Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur, 1-0

Grupo A: México vs República Checa, 3-0

Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil, 2-0

Grupo E: Alemania vs Ecuador, 2-1

Miércoles 24 de junio

Grupo C: Brasil vs Escocia, 3-0

Grupo C: Marruecos vs Haití, 4-2

Grupo B: Qatar vs Bosnia-Herzegovina, 3-1

Grupo B: Suiza vs Canadá, 2-1

Grupo L: Panamá vs Croacia, 1-0

Grupo L: Colombia vs RD Congo, 1-0

Martes, 23 de junio

Grupo I: Noruega vs Senegal, 3-2

Grupo J: Argelia vs Jordania, 2-1

Grupo K: Portugal vs Uzbekistán, 5-0

Grupo L: Inglaterra vs Ghana, 0-0

Lunes 22 de junio

Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto, 1-3

Grupo J: Argentina vs Austria, 2-0

Grupo I: Francia vs Irak, 3-0

domingo 21 de junio

Grupo E: Ecuador x Curazao, 0-0

Grupo F: Túnez vs Japón, 0-4

Grupo G: Bélgica vs Irán, 0-0

Grupo H: España vs Arabia Saudita, 4-0

Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde, 2-2

Sábado, 20 de junio

Grupo C: Brasil vs Haití, 3-0

Grupo D: Turquía vs Paraguay, 0-1

Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil, 2-1

Grupo F: Holanda vs Suecia, 5-1

viernes 19 de junio

Grupo A: México vs Corea del Sur, 1-0

Grupo C: Escocia vs Marruecos, 0-1

Grupo D: Estados Unidos vs Australia, 2-0

Jueves 18 de junio

Grupo L: Ghana vs Panamá, 1-0

Grupo K: Uzbekistán vs Colombia, 1-3

Grupo A: República Checa vs Sudáfrica, 1-1

Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina, 4-1

Grupo B: Canadá vs Qatar, 6-0

miércoles 17 de junio

Grupo K: Portugal vs RD Congo, 1-1

Grupo L: Inglaterra vs Croacia, 4-2

Grupo J: Argentina vs Argelia, 3-0

Grupo J: Austria vs Jordania, 3-1

martes 16 de junio

Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda, 2-2

Grupo I: Francia vs Senegal, 3-1

Grupo I: Irak vs Noruega, 1-4

Lunes 15 de junio

Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador, 1-0

Grupo F: Suecia vs Túnez, 5-1

Domingo, 14 de junio

Grupo C: Haití vs Escocia, 0-1

Grupo D: Australia vs Turquía, 2-0

Grupo E: Alemania x Curazao, 7-1

Grupo F: Holanda vs Japón, 2-2

Sábado, 13 de junio

Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay, 4-1

Grupo B: Qatar vs Suiza, 1-1

Grupo C: Brasil vs Marruecos, 1-1

viernes 12 de junio

Grupo A: Corea del Sur vs República Checa, 2-1

Grupo B: Canadá vs Bosnia y Herzegovina, 1-1

Jueves 11 de junio

Grupo A: México vs Sudáfrica, 2-0