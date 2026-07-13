Nuevos ataques de Irán en el Golfo a medida que los ataques de EE.UU. se intensifican: Lo que sabemos

Nuevos ataques de Irán en el Golfo a medida que los ataques...

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, afirmó haber destruido sistemas de radar en Omán y golpeado a Jordania y Kuwait en su última ronda de ataques de represalia nocturnos contra Estados Unidos.

Los ataques de Teherán el lunes llegaron como respuesta a los ataques cada vez más intensos de Washington mientras las perspectivas de paz entre los dos países se desvanecen.

Aquí hay un resumen de los últimos ataques:

¿Dónde fueron los últimos ataques de Irán?

Omán: El IRGC dijo que atacó a Omán como parte de su última fase de represalia. Dijo que apuntó “el radar aéreo de largo alcance FPS y el radar de detección de barcos en Omán”, y añadió que estos sistemas de radar fueron destruidos.

Bahréin: El IRGC también dijo que lanzó ataques con misiles y drones dirigidos a “instalaciones e infraestructura del agresivo ejército estadounidense” en Juffair, Bahréin.

El Ministerio del Interior de Bahréin dijo el lunes que las sirenas habían sonado en el país mientras advertía a las personas que se mantuvieran tranquilas y se dirigieran al lugar seguro más cercano.

El IRGC mencionó anteriormente que apuntó varias instalaciones en la Base Aérea Sheikh Isa en Bahréin.

Jordania: El ejército de Jordania dijo el lunes que interceptó y derribó “cuatro misiles que ingresaron al espacio aéreo jordano” y provenían del territorio iraní.

Anteriormente, el IRGC dijo que atacó la Base Aérea del Príncipe Hasan de Jordania con misiles y drones, incendiando varios depósitos de combustible y instalaciones de almacenamiento de municiones.

Kuwait: El IRGC dijo el lunes que también apuntó a una base de misiles superficie-superficie estadounidense en Kuwait, “incendiando dos lanzadores de misiles HIMARS y almacenes de misiles, destruyéndolos completamente”.

HIMARS significa sistemas de lanzacohetes de artillería de alta movilidad, que son lanzadores de cohetes móviles fabricados por Estados Unidos.

Anteriormente, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait dijo que los sistemas de defensa aérea estaban combatiendo “objetivos aéreos hostiles” dentro del espacio aéreo del país.

Dijo que cualquier explosión escuchada fue el resultado de sistemas de defensa aérea interceptando los ataques y urgió al público a seguir las instrucciones de seguridad.

¿Dónde fue golpeado Irán?

El Comando Central militar de los Estados Unidos (CENTCOM) dijo anteriormente que golpeó “docenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando el tráfico internacional de envíos que fluye a través del Estrecho de Hormuz”.

Estos objetivos incluían “sistemas de defensa aérea militar iraní, sitios de radar costeros, capacidades de misiles y drones, y pequeños botes”, dijo.

CENTCOM dijo que desplegó “aviones de combate estadounidenses, buques de guerra, drones aéreos de ataque unidireccionales y drones marinos de ataque unidireccionales por primera vez”.

Valiollah Hayati, el subgobernador de seguridad y aplicación de la ley en la provincia occidental de Juzestán de Irán, dijo a la agencia de noticias semioficial ISNA el lunes que las fuerzas estadounidenses atacaron al menos ocho ubicaciones en Juzestán durante la noche.

Hayati también dijo que una persona murió y cuatro resultaron heridas cuando un proyectil impactó en una estación de bombeo de agua agrícola en Mahshahr, según la agencia de noticias IRNA.

La agencia de noticias Tasnim de Irán informó el lunes que un dron suicida LUCAS (sistema de ataque de combate no tripulado de bajo costo fabricado en Estados Unidos) fue “golpeado y derribado con precisión” en Bandar Abbas, una ciudad en el Estrecho de Hormuz.

¿Qué han dicho cada una de las partes?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado el lunes condenando los ataques de Estados Unidos a objetivos en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el Estrecho de Hormuz estaba abierto durante una aparición en el programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC el domingo.

“Eran personas muy, muy malvadas y enfermas. Tuvimos reuniones con ellos. Acordaron un trato ayer, un trato perfecto para nosotros. Sin nuclear, sin esto, sin aquello, sin nada. Lo dieron todo. Y luego de eso, salieron de la habitación. Y luego, en una hora, lanzaron un dron a un barco”, dijo Trump.

¿Cuándo se reavivó el conflicto?

El 6 de julio, el IRGC atacó tres buques comerciales, incluido un petrolero de gas natural licuado de Catar, frente a Omán. Irán acusó a los barcos de intentar pasar por el Estrecho de Hormuz sin su permiso. La interpretación de Teherán de una cláusula clave en el memorando de entendimiento (MoU) de junio con Estados Unidos le otorga la autoridad para gestionar el tráfico a través de la vía navegable.

Al día siguiente, Estados Unidos dijo que llevó a cabo ataques a objetivos militares iraníes. Teherán respondió con ataques con misiles y drones a bases militares en todo el Golfo donde están desplegadas las fuerzas estadounidenses.

El miércoles, Trump dijo a los reporteros que el MoU había terminado, y el sábado, el IRGC dijo que el Estrecho de Hormuz estaba cerrado una vez más.

¿Cómo ha impactado esto al Estrecho de Hormuz y al envío marítimo?

El número de buques que transitan por el Estrecho de Hormuz ha caído a su nivel más bajo en cinco semanas, según datos de envío.

Seis buques navegaron por el estrecho el domingo, según datos de la firma de inteligencia comercial Kpler, incluyendo el Humanity y el Capitán Andreas, que transportaban 2 millones de barriles de petróleo iraní y 500,000 barriles de productos petroleros kuwaitíes, respectivamente.

Tres petroleros vacíos también entraron en el Golfo para cargar petróleo, según los datos.