Coalición de los dispuestos se reúne en París

Una cumbre de la “coalición de los dispuestos” se llevará a cabo en París el lunes, durante la cual se discutirán temas de defensa con misiles, garantías de seguridad para Ucrania y la posibilidad de realizar ejercicios militares conjuntos. Esto lo informa UNN con referencia a Deutsche Presse-Agentur.

Las conversaciones serán dirigidas por Francia y el Reino Unido. El gobierno alemán ha confirmado la participación del canciller Friedrich Merz en las consultas.

Detalles Entre los principales temas de la reunión se encuentran el apoyo militar adicional a Ucrania, el fortalecimiento de su defensa aérea y de misiles, así como la implementación de garantías de seguridad en caso de un nuevo ataque de Rusia.

Como señala Reuters, en una reunión informativa para periodistas, un representante de la oficina del presidente francés declaró que el enfoque principal será la cooperación en el campo de la defensa con misiles, desde suministrar más interceptores Patriot estadounidenses y promover el despliegue del sistema de defensa aérea franco-italiano SAMP-T hasta considerar cómo las industrias de defensa europea y ucraniana pueden desarrollar alternativas.

Una de las opciones en consideración era la cooperación entre varios países europeos en un sistema que complementaría a SAMP-T y/o Patriot y daría a Ucrania un papel significativo en la producción.

Los líderes también discutirán cómo limitar las fuentes de ingresos de Moscú, en particular la “flota de sombra” -los tanqueros con una estructura de propiedad opaca utilizada para evitar la supervisión durante el transporte de petróleo ruso.

También dijo que la coalición podría anunciar ejercicios militares conjuntos, ya que busca convertir el concepto de futuras Fuerzas Multinacionales en Ucrania (MNFU) en una realidad más práctica.

“Debe recordarse que el MNFU incluye componentes terrestres, aéreos, navales y de entrenamiento. Todos estos componentes deben ser probados constantemente, en diversos grados, por todos los participantes para garantizar su fiabilidad”, dijo el funcionario.

Las consultas tendrán lugar después de la cumbre de la OTAN, durante la cual los aliados prometieron miles de millones en ayuda militar a Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, junto con al menos 25 líderes, participará en la reunión, que es parte de esfuerzos más amplios que incluyen desarrollar una posición común sobre Rusia y garantías de seguridad para apoyar cualquier posible acuerdo de paz.

Después de las consultas, el personal militar de los países participantes de la coalición participará en un desfile militar en París con motivo del Día de la Bastilla.

Adición La “coalición de los dispuestos”, liderada por el Reino Unido y Francia, incluye más de 35 estados. A principios de año, sus participantes acordaron proporcionar a Ucrania garantías legalmente vinculantes de que el país no quedará sin apoyo en caso de una agresión rusa repetida.

La coalición también ha desarrollado un plan marco para la creación de fuerzas multinacionales de disuasión. Se prevé que puedan apoyar al ejército ucraniano en tiempos de paz, en particular mediante la formación del personal militar y la asistencia con la protección del espacio aéreo y marítimo.

Recordatorio El 13 de julio, tendrá lugar una reunión de líderes de los países de la “coalición de los dispuestos” en París. Moldavia y Macedonia del Norte se unirán a la reunión.

Además, Volodymyr Zelenskyy anunció que se llevará a cabo una reunión de la “coalición antibalística”, que estará dedicada a la creación del escudo antibalístico europeo FREYJA iniciado por Ucrania.