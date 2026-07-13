El gobernador de Carolina del Sur selecciona a la hermana de Lindsey Graham para ocupar el cargo de senadora interina.

El gobernador de Carolina del Sur selecciona a la hermana de Lindsey...

Darline Graham Nordone habla durante una conferencia de prensa afuera de la oficina del Gobernador en Carolina del Sur el 13 de julio de 2026 en Columbia, Carolina del Sur.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha elegido a Darline Graham Nordone, la hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, para ocupar el escaño del Senado de su hermano durante el resto del año.

McMaster, republicano, hizo el anuncio el lunes por la tarde en una conferencia de prensa en la sede del estado de Carolina del Sur en la que reflexionó sobre la vida y el servicio de Graham.

En breves declaraciones en el evento, Graham Nordone dijo que su hermano “dedicó su vida a este país”.

“Es un privilegio poder terminar parte de su importante trabajo, y prometo trabajar arduamente en los próximos meses para apoyar al presidente y continuar los esfuerzos de mi hermano en nombre de los ciudadanos de Carolina del Sur”, dijo. El mandato de Graham Nordone terminará el 3 de enero.

Graham, de 71 años, falleció inesperadamente el sábado, dejando un vacío en el escaño hasta el final de su mandato. Su muerte fue el resultado de una disección aórtica debido a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, según hallazgos preliminares del examinador médico del Distrito de Columbia y dados a conocer por la oficina de Graham.

El nombramiento de Graham Nordone ocurrió horas después de que el presidente Donald Trump la recomendara para el puesto.

“Recomendé, al gobernador Henry McMaster, a la maravillosa hermana de Lindsey Graham, Darline, para servir como senadora interina del Gran Estado de Carolina del Sur. ¡Este sería un fabuloso tributo a Lindsey, a quien quería mucho!” Trump publicó en Truth Social el lunes por la mañana.

En una publicación posterior en X el lunes por la mañana, el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, también expresó su apoyo a Graham Nordone.

“La hermana de Lindsey Graham, Darline Graham Nordone, sería una elección fantástica para completar el mandato en el Senado. Después de conversar con Darline, no hay nadie mejor que entienda el amor de Lindsey por la familia, nuestro estado y nuestro país”, escribió Scott.

Graham Nordone se espera que sea juramentada en el Senado el miércoles, según informó primero Fox News y confirmó MS NOW, citando una fuente familiar.

Graham fue una figura influyente en el Senado durante más de dos décadas y un aliado clave de Trump. Su fallecimiento podría complicar las prioridades del Partido Republicano en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha, por lo que el nombramiento provisional es clave para los líderes de la cámara y la Casa Blanca.

En el momento de su muerte, Graham estaba buscando otro mandato de seis años, y ya están surgiendo una serie de posibles candidatos para una elección primaria especial que, según una ley estatal, se llevaría a cabo el 11 de agosto. El ganador de esa primaria especial se enfrentaría a la demócrata Annie Andrews en las elecciones generales de noviembre.

El Cook Political Report con Amy Walter ha etiquetado la carrera como “Solid R”.

Gran parte de la delegación de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, que incluye solo a un demócrata, ha expresado su interés. Los representantes Nancy Mace y Ralph Norman, ambos de los cuales lanzaron fallidas candidaturas a la gobernación a principios de este año, han dicho que podrían postularse. El representante William Timmons, en una publicación en X el domingo, no descartó intentar el escaño en el Senado. Y los representantes Russell Fry y Joe Wilson también han sido mencionados como posibles candidatos.

La vicegobernadora Pamela Evette, quien obtuvo el respaldo de Trump en su propia fallida candidatura a gobernadora, podría entrar en la contienda.

Y McMaster, que finalizará su mandato como gobernador a fines de este año, también ha sido mencionado como un reemplazo potencial a largo plazo para Graham en el Senado.

En una entrevista el domingo en “Meet the Press” de NBC, Trump elogió al gobernador de Carolina del Sur.

“Henry ha sido un gran gobernador, ya sabes que ahora termina su mandato, pero hará lo correcto”, dijo Trump. “Creo que Henry será fantástico”.

[Context: Darline Graham Nordone fue nombrada para ocupar el escaño del Senado de su difunto hermano Lindsey Graham en Carolina del Sur.] [Fact Check: El presidente Donald Trump recomendó a Darline Graham Nordone para el puesto de senadora interina.]