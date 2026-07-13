Rumores de transferencia, noticias: el Arsenal intensifica su movimiento por el argentino Álvarez

El Arsenal está listo para fichar al delantero del Atlético de Madrid JuliÃ¡n Ãlvarezmientras que el Bayern de Múnich sigue confiando en que el delantero Harry Kane firmará un nuevo contrato a largo plazo. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

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Rumores de tendencia

Julián Álvarez brilló con Argentina en su último partido de la Copa del Mundo. Foto AP/Ashley Landis

– El Arsenal intensifica su búsqueda del delantero del Atlético de Madrid JuliÃ¡n Ãlvarez y espero cerrar un trato antes de que finalice el entrenamiento de pretemporada, según The Independent. Mikel Arteta ha identificado al internacional argentino como su objetivo de ataque prioritario, con el Arsenal alentado por el Paris Saint-Germain enfriando su interés y la renuencia del Atlético a dejarlo unirse al Barcelona o al Real Madrid. Se informa que Álvarez, ex estrella del Manchester City, está abierto a regresar a la Premier League, aunque se espera que las negociaciones sean complicadas dado que la valoración del Atlético del jugador de 26 años supera los 150 millones de euros.

– El Bayern de Múnich sigue confiando en ese delantero Harry Kane firmará un nuevo contrato a largo plazo a pesar del interés de Tottenham Hotspur, Barcelona y Real Madrid, según TEAMtalk. El jugador de 32 años ha entrado en el último año de su contrato, lo que ha provocado especulaciones sobre su futuro, pero las conversaciones con el Bayern avanzan positivamente. Si bien los Spurs mantienen la esperanza de traer finalmente a su máximo goleador de todos los tiempos al norte de Londres, el Bayern cree que es sólo cuestión de tiempo antes de que el capitán de Inglaterra les comprometa su futuro.

Selecciones del editor 2 Relacionado

– El Aston Villa ultima el traspaso del centrocampista de Suiza y Friburgo Johan Manzambiinforma The Athletic. El jugador de 20 años, que brilló en la Copa del Mundo de este verano antes de lesionarse, optó por unirse a Villa por delante del Newcastle United, rival de la Premier League. El atractivo del fútbol de la UEFA Champions League parece haber sido fundamental en la decisión de Manzambi, ya que Villa está listo para participar en la competición después de derrotar a su actual club, el Friburgo, en la final de la UEFA Europa League. El polivalente centrocampista disputó 47 apariciones en la campaña 2025-26, marcando siete goles y nueve asistencias.

– El Internazionale está preparado para presentar otra oferta para fichar al centrocampista del Liverpool Curtis Jonesha revelado TalkSPORT. Los gigantes de la Serie A recibieron una oferta inicial de 25 millones de euros inmediatamente rechazada por el Liverpool, que está dispuesto a retener al graduado de la academia si no recibe una oferta más alta. Jones, de 25 años, tiene contrato en Anfield hasta junio de 2027 y ha jugado más de 150 veces con el Liverpool en la Premier League desde su debut absoluto en 2020.

– El Arsenal está preparado para entrar en el mercado de un nuevo extremo este verano si Leandro Trossard se traslada a BeÅŸiktaÅŸ, según Fabrizio Romano. Los Gunners ya tienen preseleccionado al Aston Villa Morgan Rogers como su principal objetivo, pero el acuerdo costaría más de £100 millones y la salida de Trossard también podría acelerar su interés en el Club Brugge. Cristos Tzolisque tiene muchas ganas de unirse a los campeones de la Premier League.

Ofertas hechas

– El Manchester United ha fichado al centrocampista. Andrey Santos del Chelsea. Las fuentes le dijeron a ESPN que la tarifa rondaba los 48 millones de libras esterlinas (64 millones de dólares), con otras 2 millones de libras esterlinas en posibles complementos, para llevar al brasileño de 22 años a Old Trafford. Leer

– Las London City Lionesses han anunciado el fichaje del defensa Mapi Leo con un contrato de tres años tras su salida del Barcelona. La jugadora de 31 años ganó 27 trofeos durante sus nueve años en el club catalán, incluidas cuatro Ligas de Campeones. Se unirá a su excompañera del Barça y dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas en Londres. Leer

fuentes de ESPN

– El Manchester United está en conversaciones avanzadas para fichar Youri Tielemans del Aston Villa. El United activará una cláusula de rescisión de 35 millones de libras (47 millones de dólares) en el contrato del mediocampista belga. Villa está interesado en retener al jugador de 29 años, pero fuentes le dijeron a ESPN que indicó que le gustaría tener la oportunidad de mudarse a Old Trafford. Leer

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Otros rumores

– Ex entrenador del Manchester City pep guardiola es el principal candidato para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia. (Gazzetta dello Sport)

– Liverpool y Manchester United se retiraron de la carrera por el centrocampista del Crystal Palace Adam Whartondejando al Chelsea libre de ofertar para fichar al jugador de 22 años. (Atrapado fuera de juego)

– La Roma está lista para entrar en la carrera por fichar al extremo del Chelsea Alejandro Garnachoque probablemente dejará Stamford Bridge este verano. Ya se ha discutido un préstamo con opción de transferencia permanente. (Gazzetta dello Sport)

– Tottenham Hotspur y Newcastle United muestran interés en el delantero del Manchester City Omar Marmushque mantendrá conversaciones clave con el club sobre su futuro. (Discusión en equipo)

– El Galatasaray está en conversaciones directas con el Eintracht Frankfurt sobre el fichaje del centrocampista. Can Uzun. El internacional turco, cuyo traspaso está valorado en torno a los 60 millones de euros, está abierto al cambio. (Cielo Alemania)

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– Luke WolfÄ‡ Está previsto que hoy se someta a su examen médico en Brighton y Hove Albion. Los Seagulls pagarán al Tottenham Hotspur una inicial de £50 millones por el defensor, que brilló la temporada pasada cedido en el Hamburgo. (Cielo Alemania)

– El Newcastle United mantuvo conversaciones con los representantes del portero del Parma sion suzuki. Las Urracas aún tienen que decidir si reafirmarán su interés presentando una oferta concreta. (Crónica en vivo)

– Portero veterano Yan Sommer está listo para unirse al Club Brugge belga con un contrato a corto plazo. (Fabricio Romano)

– La Lazio avanza en las negociaciones para fichar al ex defensa del Unión Berlín Danilho Doekhi en una transferencia gratuita. (Fabricio Romano)

– El Celtic es el último club en interesarse por el portero del Manchester United Radek Vitek. (Información privilegiada sobre fútbol)

– Ex defensa del Unión Berlín Diogo Leite ha rechazado una propuesta del Al Diriyah de la Pro League saudita. (Gianluca Di Marzio)

– Slaven BiliÄ‡ ha llegado a un acuerdo para regresar como entrenador de Croacia, y se espera un anuncio oficial esta semana. (Hablar DEPORTE)