Hungría: Los legisladores aprueban una ley para destituir al presidente aliado de Orban

El parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional para derrocar al presidente Tamas Sulyok.

Esto se produce mientras el recién elegido Primer Ministro de Hungría, Peter Magyar, continúa su presión para desmantelar el sistema y la influencia establecidos por su predecesor, el líder nacionalista Viktor Orban.

El partido proeuropeo magiar Tisza tiene una mayoría de dos tercios en el parlamento, una mayoría que les permite impulsar cambios constitucionales y cancelar muchas de las políticas implementadas durante los 16 años de mandato de Orban como Primer Ministro.

¿Por qué están derrocando a Sulyok?

Según Magyar, Sulyok no cumplió su papel al optar por no interferir con las medidas antidemocráticas de Orban, siendo la destitución de Sulyok una de las promesas de campaña electoral de Magyar, lo que llevó a Magyar a argumentar que la mayoría que su partido recibió del público en las elecciones le da el mandato para cumplir esa promesa.

El partido de Orban ha calificado la enmienda como un asalto “sin precedentes” al orden democrático del país.

El ex primer ministro húngaro, Viktor Orban, no asistió a la votación. Imagen: Zoltan Mathe/MTI/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Después de su aprobación con 139 votos a favor y seis en contra, los representantes electos de Tisza presentes aplaudieron, mientras que el partido de Orban, el partido de extrema derecha Fidesz, boicoteó la votación. El propio Orban no asistió a la votación porque viajaba a Estados Unidos para ver el Mundial.

El propósito oficial de la enmienda era “restaurar la democracia del estado de derecho”.

¿Qué pasa después?

El actual presidente Sulyok tiene cinco días para firmar la enmienda, lo que significaría que entraría en vigor. Si Sulyok no lo firma, Tisza, del Magyar, dijo que iniciaría un procedimiento de destitución contra él.

El Primer Ministro pronunció un discurso antes de la votación y dijo a los legisladores que era un “día importante en la historia de la Hungría moderna y de la transición a la democracia”.

El papel presidencial de Hungría contiene un significado principalmente ceremonial, pero el presidente también es responsable de convertir la legislación en ley, y la persona en el cargo tiene la capacidad de solicitar al Tribunal Constitucional que revise las leyes aprobadas por el parlamento.

Editado por: Jenipher Camino González