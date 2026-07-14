FINANOVA SA promueve la inclusión financiera en Argentina a través de préstamos impulsados ​​por la tecnología y la innovación responsable

A medida que se acelera la economía digital de Argentina, las empresas de tecnología financiera están desempeñando un papel cada vez más importante en la ampliación del acceso a los servicios financieros, el fortalecimiento de la protección del consumidor y el impulso de la inclusión financiera.

La transformación del sector financiero argentino se ha acelerado significativamente en los últimos años. La creciente adopción digital, la creciente demanda de servicios financieros accesibles y la innovación continua en tecnología financiera han remodelado la forma en que millones de argentinos administran sus finanzas, acceden al crédito y participan en la economía digital.

Dentro de este panorama en evolución, FINANOVA SA ha surgido como una empresa de servicios financieros impulsada por la tecnología y enfocada en ampliar el acceso a soluciones de préstamos digitales responsables a través de su plataforma insignia, Prestina.

Al combinar infraestructura digital, gestión inteligente de riesgos y servicios financieros centrados en el cliente, FINANOVA SA apunta a respaldar un ecosistema financiero más inclusivo, transparente y eficiente en Argentina.

La creciente importancia de la inclusión financiera en Argentina

El acceso a los servicios financieros sigue siendo un componente crítico del desarrollo económico en todo el mundo.

En Argentina, a pesar de los importantes avances en infraestructura bancaria y pagos digitales, una porción considerable de la población continúa enfrentando barreras a la hora de buscar soluciones financieras oportunas y convenientes. Los canales de préstamo tradicionales pueden implicar procedimientos prolongados, requisitos de documentación extensos y accesibilidad limitada para ciertos segmentos de consumidores.

Al mismo tiempo, las expectativas de los consumidores han evolucionado drásticamente. Los usuarios modernos buscan cada vez más servicios financieros a los que se pueda acceder a través de dispositivos móviles, disponibles las 24 horas del día y capaces de ofrecer respuestas más rápidas sin sacrificar la seguridad o la transparencia.

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El auge de las fintech ha ayudado a cerrar esta brecha al introducir nuevos modelos digitales que mejoran la accesibilidad y al mismo tiempo mantienen prácticas crediticias responsables.

Según investigaciones de la industria, Argentina se ha convertido en uno de los mercados fintech más dinámicos de América Latina, respaldado por una fuerte penetración de teléfonos inteligentes, una creciente adopción de pagos digitales y una creciente preferencia por los servicios financieros en línea.

La tecnología como base para los préstamos modernos

Para las empresas de tecnología financiera, la innovación va mucho más allá de la digitalización de los procesos tradicionales.

En FINANOVA SA, la tecnología sirve como base para construir servicios financieros escalables, seguros y orientados al usuario.

A través de Prestina, los usuarios pueden acceder a soluciones de préstamos personales a través de una experiencia totalmente digital que simplifica pasos clave como el envío de solicitudes, la verificación de identidad y la administración de cuentas.

Este enfoque digital permite que los servicios financieros sean más eficientes al tiempo que reduce la fricción operativa y mejora la accesibilidad.

La empresa cree que la tecnología no sólo debería acelerar los servicios financieros sino también hacerlos más comprensibles y transparentes para los consumidores.

Al aprovechar la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en datos, Prestina tiene como objetivo brindar una experiencia de préstamo que se alinee con las expectativas de los usuarios digitales de hoy.

Innovación responsable y gestión de riesgos

A medida que los préstamos digitales continúan expandiéndose a nivel mundial, la innovación responsable se ha convertido en una de las prioridades más importantes de la industria.

La inclusión financiera y la protección del consumidor deben avanzar juntas.

FINANOVA SA ha puesto la gestión de riesgos y la seguridad operativa en el centro de su estrategia de negocio. La empresa invierte continuamente en infraestructura tecnológica diseñada para fortalecer las capacidades de prevención de fraude, verificación de identidad, monitoreo de transacciones y evaluación de riesgos.

La gestión de riesgos moderna depende cada vez más de sistemas inteligentes capaces de identificar patrones, detectar anomalías y respaldar decisiones crediticias más informadas.

Al integrar herramientas analíticas avanzadas y procesos de monitoreo automatizados, FINANOVA SA busca mantener altos estándares de integridad operativa y al mismo tiempo mejorar la confianza del cliente en los servicios financieros digitales.

La compañía también reconoce que la privacidad de los datos y la ciberseguridad son componentes esenciales de la confianza del consumidor y continúa fortaleciendo sus marcos de gobernanza interna y seguridad de la información en consecuencia.

La inteligencia artificial y el futuro de los servicios financieros

La inteligencia artificial está transformando rápidamente la industria global de servicios financieros.

Desde la detección de fraude y la atención al cliente hasta el análisis crediticio y la eficiencia operativa, las tecnologías de inteligencia artificial están ayudando a las organizaciones a brindar servicios más inteligentes y personalizados.

FINANOVA SA considera la IA como un importante facilitador de la futura innovación financiera.

La empresa continúa explorando oportunidades para aprovechar las tecnologías inteligentes para mejorar las experiencias de los clientes, optimizar los procesos operativos y fortalecer las capacidades de gestión de riesgos.

A medida que crece la adopción de la IA en todo el sector financiero, se espera que la toma de decisiones basada en la tecnología desempeñe un papel cada vez más importante a la hora de ofrecer soluciones financieras seguras, escalables y centradas en el cliente.

Los expertos de la industria reconocen ampliamente que la próxima generación de servicios financieros se definirá por una combinación de diseño centrado en el ser humano, innovación responsable y automatización inteligente.

Generar confianza en la economía digital

La confianza sigue siendo uno de los activos más valiosos en los servicios financieros.

A medida que los consumidores interactúan cada vez más con las plataformas digitales, las expectativas en torno a la transparencia, la confiabilidad y la calidad del servicio continúan aumentando.

FINANOVA SA cree que el éxito a largo plazo en fintech depende no sólo del avance tecnológico sino también de mantener un fuerte compromiso con las prácticas comerciales éticas, el cumplimiento normativo y la protección del cliente.

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La compañía apoya el desarrollo más amplio de la economía digital de Argentina promoviendo el acceso responsable a los servicios financieros y fomentando una mayor participación en los sistemas financieros formales.

Al centrarse en el crecimiento sostenible y el valor para el cliente, FINANOVA SA pretende contribuir a un futuro financiero más resiliente e inclusivo.

Perspectiva ejecutiva

“La tecnología financiera tiene el potencial de transformar el acceso a los servicios financieros para millones de personas”, afirmó un portavoz de la empresa.

“Nuestra misión es combinar innovación, seguridad y responsabilidad para crear soluciones financieras que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores. Creemos que la tecnología debería hacer que los servicios financieros sean más accesibles, transparentes y eficientes, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de confianza e integridad”.

Mirando hacia el futuro

El sector fintech de Argentina continúa demostrando un fuerte potencial a largo plazo.

A medida que la transformación digital remodela el comportamiento de los consumidores y las expectativas financieras, se espera que los servicios financieros impulsados ​​por la tecnología desempeñen un papel cada vez más importante en el apoyo a la participación económica y la inclusión financiera.

FINANOVA SA mantiene su compromiso de promover las finanzas digitales responsables a través de la innovación, las tecnologías inteligentes y el diseño de servicios centrados en el cliente.

A través de Prestina y futuras iniciativas tecnológicas, la compañía continuará trabajando hacia un ecosistema financiero más accesible, seguro e inclusivo para los consumidores de toda Argentina.

Acerca de FINANOVA SA

FINANOVA SA es una empresa de tecnología financiera enfocada en desarrollar soluciones financieras digitales que mejoren la accesibilidad, la eficiencia y la experiencia del usuario.

A través de su plataforma insignia Prestina, la compañía ofrece servicios de préstamos basados ​​en tecnología diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores en Argentina.

Al aprovechar la innovación digital, la gestión inteligente de riesgos y el diseño centrado en el cliente, FINANOVA SA pretende contribuir al desarrollo continuo de un ecosistema financiero moderno e inclusivo.

Contacto con los medios

Nombre de Empresa: FINANOVA SA

Persona de contacto: FINANOVA

Correo electrónico: Enviar correo electrónico [http://www.universalpressrelease.com/?pr=finanova-sa-advances-financial-inclusion-in-argentina-through-technologydriven-lending-and-responsible-innovation]

País: Argentina

Sitio web: https://www.infinitaspa.com

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