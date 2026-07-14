El FBI y la policía de Atlanta atacan drones no autorizados que vuelan cerca de las sedes de la Copa del Mundo

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ATLANTA — El FBI y el Departamento de Policía de Atlanta se están preparando para una operación de seguridad masiva antes de las semifinales de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta.

Ambas agencias han utilizado drones para buscar amenazas potenciales en tierra y en el cielo. El FBI está haciendo cumplir las restricciones temporales de vuelo de la Administración Federal de Aviación en los alrededores del lugar.

El FBI ha confiscado más de 600 drones en todo el país desde que comenzó la Copa del Mundo. El agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Atlanta, Marlo Graham, dijo que 86 de esos drones fueron incautados en Atlanta.

Graham dijo que el FBI utiliza un “mecanismo” que permite a los agentes ver drones no autorizados en espacio aéreo restringido. Luego, los agentes trabajan para mitigar la amenaza que representan los drones desconocidos.

“Hemos podido aterrizar de forma segura drones que no estaban autorizados en el área de vuelo restringido”, dijo Graham.

Si bien el FBI trata a cada dron como una amenaza potencial, Graham dijo que el nivel de amenaza puede aumentar dependiendo del tamaño del dron y de qué tan cerca esté del estadio.

“Obviamente, cuanto más cerca del lugar, mayor es la multitud. Somos afortunados aquí en Atlanta de tener un estadio con cúpula cerrada”, dijo Graham. “No queremos que el juego se vea afectado porque un aficionado no pueda controlar su dron y aterrice justo cuando uno de nuestros jugadores estrella se estaba preparando para marcar un gol”.

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La Unidad de Drones del Departamento de Policía de Atlanta ha ayudado al FBI a localizar a personas sospechosas de volar en zonas restringidas.

Sargento. Kindu Franklin dijo que la mayoría de las personas sorprendidas volando drones alrededor de las sedes de la Copa del Mundo son aficionados sin intención de dañar a la multitud de fanáticos del fútbol que se encuentran debajo.

“En algunos casos, recientemente compraron un dron sólo para que la FIFA obtuviera algunas de las imágenes interesantes que querían publicar en sus redes sociales”, dijo Franklin. “Hay diferentes maneras de convertir estos drones en armas. Por eso estamos operando de manera proactiva”.

La misión de drones del Departamento de Policía de Atlanta se centra en la vigilancia. Los oficiales están buscando amenazas potenciales, problemas de tráfico y personas que el FBI sospecha que vuelan drones ilegalmente.

“Entonces, lo que queremos hacer es darle a nuestro personal de mando una visión de que no puedenAdesde el suelo”, dijo el sargento James Cunningham de la Unidad de Drones del APD.

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La unidad de Cunningham puede lanzar drones de forma remota desde controladores portátiles. Otros drones se lanzan desde estaciones de acoplamiento ubicadas estratégicamente en toda la ciudad, y los oficiales los controlan desde la parte trasera de una camioneta usando una computadora y un controlador de PlayStation.

Los muelles para drones se utilizan durante todo el año para ayudar a la policía a obtener una vista aérea de las situaciones de emergencia antes de que lleguen los agentes. La computadora muestra al piloto del dron dónde se encuentran todas las cámaras corporales y vehículos de la policía en el área, lo que le permite comunicarse mejor con los agentes en tierra.

Para la Copa del Mundo, los muelles para drones permitieron al departamento tener más ojos en el cielo y responder a las emergencias más rápido.

“Va a reducir el tiempo. Llegaremos allí rápidamente. Y luego obtendrás una perspectiva aérea de lo que no puedes ver en el terreno”, dijo Cunningham.

Cunningham dijo que la unidad de drones ha completado más de 1.400 vuelos y registrado más de 550 horas de vuelo desde principios de junio.

“Algunas personas ni siquiera lo han hecho en años o ni siquiera han alcanzado esas cifras durante la vida de su unidad de drones”, dijo Cunningham.

“Nos capacitamos para el medio ambiente. Vivimos aquí, así que sabemos qué esperar”, dijo Anais Paredes, piloto de drones de la APD.

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El FBI está pidiendo que los pilotos aficionados de drones conozcan las restricciones de vuelo temporales en su área antes de despegar.

Existe una restricción de una milla alrededor de los estadios de la Copa Mundial en los días en que no hay partido, y una restricción de tres millas el día del partido.