El show de Kelly Clarkson, The View, obtienen nominaciones en los Premios Emmy Diurnos de 2026.

The Kelly Clarkson Show y The View fueron nominados en las dos categorías de programas de entrevistas diurnos, mejor serie de entrevistas diurnas y mejor presentador de programa de entrevistas diurno, para los Premios Emmy Diurnos de 2026. Los ganadores se anunciarán el 30 de octubre.

Kelly Clarkson ha sido una doble nominada en estas categorías durante las siete temporadas de su programa de entrevistas, el cual está concluyendo esta temporada. Ha ganado cuatro veces en cada categoría.

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farah Griffin, Sara Haines, Sunny Hostin y Ana Navarro son las presentadoras nominadas de The View. Behar y Goldberg fueron parte de las presentadoras del programa de larga duración cuando las presentadoras del programa ganaron en 2009. The View ganó como mejor serie de entrevistas diurnas en 2003 y mejor programa de entrevistas – informativo en 2020.

Los otros nominados para la mejor serie de entrevistas diurnas son Live With Kelly and Mark, presentado por Mark Consuelos y Kelly Ripa, que ganó el año pasado; The Drew Barrymore Show, que aún no ha ganado en la categoría; y dos derivados de The Today Show: 3rd Hour of Today, presentado por Craig Melvin, Al Roker y Dylan Dreyer, y Today With Jenna & Friends, la cuarta hora del venerable programa, que fue presentado esta temporada por Jenna Bush Hager y una serie rotativa de co-presentadores invitados.

Los otros nominados para el mejor presentador de programa de entrevistas diurno son Tamron Hall por Tamron Hall; Jennifer Hudson por The Jennifer Hudson Show; y Sherri Shepherd por Sherri. Shepherd ganó en la categoría en 2009 cuando era una de las presentadoras de The View.

Los últimos dos ganadores del mejor presentador de programa de entrevistas diurno, Drew Barrymore (2025) y Kelly Ripa y Mark Consuelos (2024), no fueron nominados en esa categoría este año.

Aquí están los nominados en las dos categorías de programas de entrevistas en forma de lista:

Mejor Serie de Entrevistas Diurnas

3rd Hour of Today

The Drew Barrymore Show

The Kelly Clarkson Show

Live With Kelly and Mark

Today With Jenna & Friends

The View

Mejor Presentador de Programa de Entrevistas Diurno

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farah Griffin, Sara Haines, Sunny Hostin, y Ana Navarro – The View

Kelly Clarkson – The Kelly Clarkson Show

Tamron Hall – Tamron Hall

Jennifer Hudson – The Jennifer Hudson Show

Sherri Shepherd – Sherri