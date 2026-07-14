Los niños del Reino Unido serán una de las generaciones más enfermas en décadas, dicen los médicos.

Un grupo de pediatras líderes afirmó que los niños en el Reino Unido crecerán siendo una de las generaciones menos saludables en décadas, con resultados de salud infantil que han disminuido o se han estancado por completo en todas las áreas.

Las tasas reducidas de vacunación junto con el aumento de las hospitalizaciones por asma y trastornos de salud mental son factores contribuyentes al récord del Reino Unido en cuanto a la salud de los niños, lo cual debería considerarse una “vergüenza nacional”, según su análisis.

El informe, publicado por el Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), analizó 12 indicadores de salud y bienestar infantil reconocidos a nivel mundial, incluidas las tasas de mortalidad infantil, la salud bucal, la obesidad, las tasas de vacunación, la prevalencia de trastornos de salud mental y las tasas de asma. Los resultados de salud infantil en todo el Reino Unido se han estancado significativamente en todas las métricas, retratando a los niños del Reino Unido como algunos de los menos saludables de Europa occidental.

Por ejemplo, solo el 84% de los niños en el Reino Unido reciben dos dosis de la vacuna triple viral (SRP) antes de cumplir cinco años, lo cual está por debajo del objetivo del 95% de la Organización Mundial de la Salud y convierte al Reino Unido en el país menos efectivo de los G7. Además, el Reino Unido también tiene una de las tasas de mortalidad relacionada con el asma más altas de Europa. Las tasas de mortalidad infantil en el Reino Unido han mostrado poco mejoramiento desde el 2023 y siguen siendo más altas que en otros países europeos, según el informe.

Se encontraron importantes desigualdades en todo el Reino Unido, exacerbando la mala salud que ya están experimentando los niños, según el informe. Las tasas tanto de mortalidad infantil como de obesidad resultaron ser más del doble en las áreas más desfavorecidas en comparación con las menos desfavorecidas.

“El récord del Reino Unido en cuanto a la salud de los niños debería ser motivo de vergüenza nacional”, dijo la Dra. Helen Stewart, oficinista de mejora de la salud de RCPCH. “En toda Europa occidental, muchos otros países están obteniendo mejores resultados para los niños, sin embargo, aquí demasiados niños se están quedando rezagados. El informe del Estado de la Salud Infantil muestra que estamos fallando categóricamente a los niños en el Reino Unido, pero especialmente a aquellos de minorías étnicas y entornos más pobres”.

Stewart pareció apelar a Andy Burnham, quien se espera que se convierta en primer ministro el 20 de julio, para que priorice el tema. “El nuevo gobierno tiene la oportunidad de ser audaz en cuanto a la salud infantil. Sin acción, más niños crecerán en mala salud, entrarán en la adultez en desventaja y pondrán aún más presión sobre las familias y los servicios públicos”, dijo.

“En sus primeros 100 días, el nuevo gobierno debería establecer cómo hará de la salud de los niños una prioridad a través de una inversión sostenida, un mejor uso de los datos y objetivos nacionales claros. Los pediatras han proporcionado el plan, ahora los formuladores de políticas deben escuchar”.

Junto con su análisis, el informe también incluyó encuestas realizadas por YouGov, las cuales encontraron que solo el 12% de los padres creen que la salud infantil ha mejorado en los últimos 10 años, lo que sugiere que donde se ha logrado progreso, no ha sido percibido por las familias.

RCPCH ha instado al gobierno a introducir diversas medidas, incluida una mayor inversión en servicios de salud infantil y en la fuerza laboral, mejorar la recopilación y compartición de datos de salud infantil en todo el Reino Unido e introducir objetivos nacionales vinculantes para mejorar los resultados de salud infantil y reducir la brecha entre los más y menos desfavorecidos.

Sarah Woolnough, directora ejecutiva de la organización de salud King’s Fund, dijo que el informe debería considerarse como un “toque de atención”.

“Sin una acción urgente y sostenida, existe un riesgo real de que los niños de hoy experimenten una salud más deficiente que generaciones anteriores”, dijo.

“Este informe pinta un cuadro profundamente preocupante de la salud de los niños en todo el Reino Unido. Es un recordatorio contundente de que las desigualdades en salud comienzan temprano en la vida y pueden moldear la salud, el bienestar y las oportunidades en los años venideros. Ya sea la mortalidad infantil, la obesidad, la salud mental o la tasa de vacunación, la evidencia es clara de que los niños de entornos desfavorecidos son más propensos a experimentar peores resultados”.

Un portavoz del gobierno dijo: “Después de una década de negligencia, demasiados niños, especialmente aquellos que crecen en comunidades más desfavorecidas, continúan experimentando resultados de salud más pobres de lo que deberían. Por eso este gobierno está tomando medidas decisivas para sacar a los niños de la pobreza, abordar las desigualdades en salud y criar la generación de niños más saludable de la historia.

“Además de poner fin al límite de dos hijos, estamos ampliando el apoyo en salud mental en escuelas y colegios, abriendo centros familiares y centros de salud locales, y protegiendo a los niños a través de normas más estrictas sobre el tabaco, los cigarrillos electrónicos y la publicidad de alimentos basura.

“También estamos dando a los alumnos de primaria un comienzo más saludable en el día con clubes de desayuno gratuitos y proporcionando comidas escolares gratuitas a todos los niños de un hogar que recibe créditos universales”.