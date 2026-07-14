La oferta del Barcelona por Alvarez puede expirar, revela Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reveló que su oferta por Julián Álvarez “no es ilimitada” y que podrían retirarse de las negociaciones. Los actuales campeones de LaLiga están buscando reforzar su línea delantera, habiendo firmado a Anthony Gordon y estando más cerca de completar el fichaje de Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El Barça ha sido transparente con su interés en Álvarez, quien también ha insinuado un “movimiento soñado” al Camp Nou este verano. Álvarez ha marcado 49 goles en 106 partidos para Los Colchoneros, mientras que sus 66 participaciones directas en goles son más que cualquier otro jugador del club desde su llegada. El Real Madrid ya ha visto rechazada una oferta de 150 millones de euros por el internacional argentino, y el Barça comienza a impacientarse en su búsqueda de Álvarez.

“Hemos hecho una oferta que no es ilimitada, y en su momento anunciaremos por cuánto tiempo permanece la oferta en la mesa”, dijo Laporta. “La oferta se hizo con la intención de firmar a un jugador que atraiga tanto a la dirección deportiva como al entrenador. Creo que es un gran jugador; mantenemos la oferta sustancial, pero la validez de esta oferta no es ilimitada. En cuanto a la firma de Julián, obviamente no vamos a bailar al son de nadie más, nosotros marcaremos el ritmo. Hablé con el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil; como siempre, hablamos de manera muy clara y abierta, y entiendo que tenemos una muy buena relación con ellos. Hubo cierta confusión al principio respecto a la oferta que hicimos; aclaré eso con él. Según entiendo, no hemos aplicado más presión, simplemente le dije que mientras tengan una alternativa [a Álvarez], esta oferta seguirá sobre la mesa, y ahí se encuentra; no ha avanzado más por el momento.”