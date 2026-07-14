La historia detrás del atuendo de Phil Collins en Live Aid y el día en que cruzó el Atlántico

La historia detrás del atuendo de Phil Collins en Live Aid y...

La Ropa Más Común en la Historia del Rock

Las piezas más valiosas de recuerdos musicales suelen ser imposibles de pasar por alto.

Jackets militares de Jimi Hendrix.

Jumpsuits de Elvis Presley.

Gafas extravagantes de Elton John.

Chaquetas militares amarillas de Freddie Mercury.

Estaban diseñados para anunciar la grandeza antes de tocar una nota.

La vestimenta de Phil Collins en Live Aid logró exactamente lo contrario.

Una camisa de manga corta. Pantalones color caqui. Zapatos prácticos. El tipo de ropa que podrías usar de vacaciones, no frente a más de mil millones de espectadores de televisión.

El 13 de julio de 1985 se convirtieron en la única vestimenta en la historia de la música popular que actuó en Live Aid en Londres, abordó un helicóptero, voló a bordo del Concorde cruzando el Atlántico a más del doble de la velocidad del sonido, aterrizó en Nueva York y actuó nuevamente en Filadelfia, ¡todo en el mismo día!

Ninguna otra prenda ha completado ese viaje y ninguna lo hará de nuevo.

La Ropa Que Convirtió al Mundo en un Solo Escenario

Live Aid no fue simplemente otro concierto.

Fue uno de los eventos de transmisión más ambiciosos jamás intentados, seguido por un estimado de 1.5 mil millones de personas en más de 150 países. Concebido por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar dinero para la ayuda a la hambruna en Etiopía, también fue una notable demostración de lo que el mundo creía que la tecnología podía lograr.

Collins comenzó su día en el Estadio de Wembley frente a 72,000 personas, interpretando Against All Odds y In the Air Tonight antes de unirse a Sting para Long, Long Way To Go. Los aplausos apenas habían desaparecido cuando Collins fue subido a un helicóptero esperando en dirección a Heathrow.

Mientras la mayoría de los artistas se dirigirían a tomar una bebida después del show, Collins estaba corriendo contra el tiempo mismo.

En la pista de aterrizaje esperaba el Concorde, la aeronave que representaba la cima absoluta del optimismo tecnológico. Viajando a más de Mach 2, cruzó el Atlántico en poco más de tres horas, aprovechando la diferencia horaria de cinco horas para permitir que Collins se presentara dos veces en el mismo día.

Incluso según los estándares de 1985, sonaba casi increíble, y sin embargo, en algún lugar sobre el Atlántico, la historia se volvió aún más extraña.

Se dice que Collins se encontró con Cher a bordo. Sin saber que Live Aid estaba teniendo lugar, se unió a él en el viaje y finalmente apareció tras bastidores en Filadelfia. Collins incluso intentó una transmisión de audio en vivo desde la aeronave de regreso a la audiencia estadounidense, una ambición técnica que resultó estar más allá de las capacidades de ese momento.

Todo el viaje reflejó una época intoxicada por la posibilidad.

La tecnología no siempre era perfecta, pero la ambición ciertamente lo era.

Una Reliquia de un Mundo que Ya no Existe

Los artistas de hoy pueden atraer audiencias medidas en miles de millones, sin embargo, esas audiencias están cada vez más fragmentadas en plataformas, zonas horarias y algoritmos. Live Aid pertenecía a una era diferente, cuando cientos de millones experimentaban la misma actuación en el mismo momento, creando un recuerdo cultural compartido en continentes.

Es por eso que la próxima subasta de Julien’s Auctions de objetos de la colección personal de Phil Collins (del archivo personal de Phil y Jill Collins) se siente tan significativa. Apoyando a The King’s Trust, la colección es mucho más que una venta de posesiones de celebridades. Ofrece a los coleccionistas la oportunidad de poseer piezas tangibles de uno de los momentos más definitorios de la música, mientras celebra el legado perdurable de Collins como un artista cuya influencia se extiende a través de generaciones.

Entre los lotes más destacados se encuentran la camisa y los pantalones que Collins usó en Live Aid mientras actuaba en el Estadio de Wembley antes de abordar el Concorde para aparecer en Filadelfia apenas unas horas después. Representan un breve periodo en el que la humanidad realmente creía que la distancia estaba desapareciendo, la tecnología acercaba al mundo y la música poseía el poder de unirlo. Pocos objetos capturan ese optimismo de manera más completa.

Miembro del Salón de la Fama del Rock ‘n Roll

Pocos músicos han moldeado la música popular como Phil Collins. Un miembro del Salón de la Fama del Rock ‘n Roll, su trabajo como compositor, vocalista y baterista continúa influenciando a generaciones de artistas, recordándonos que los recuerdos más valiosos no están simplemente conectados a la fama, sino al impacto cultural duradero.

Más Que un Recuerdo

Pocos artistas ocupan la cultura popular como Phil Collins.

Cuarenta años después de Live Aid, su música continúa encontrando nuevas audiencias a través de la transmisión, las redes sociales y el cine, presentando a toda una generación canciones que se han convertido en parte de la cultura moderna. Su inducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la clase de 2026 (que también incluye a Sade, Luther Vandross y Oasis) sellará aún más la autoridad de lo que las audiencias han sabido durante décadas: su influencia se extiende mucho más allá de una sola era.

Los coleccionistas valoran cada vez más la procedencia sobre la perfección. Buscan objetos con historias que no se pueden fabricar, experiencias que no se pueden replicar y momentos que cambiaron la cultura.

Pocos objetos llevan una narrativa más rica que estos.

Cuando caiga el martillo, el postor exitoso no estará simplemente adquiriendo la ropa una vez usada por Phil Collins.

Se convertirá en custodio de una de las historias más definitorias de la música popular, una historia que continúa inspirando nuevas generaciones mientras apoya a los jóvenes a través de The King’s Trust.

Esto es lo que le da a esta colección su valor perdurable. No simplemente lo que Phil Collins usó.

Sino todo lo que esas prendas representan y el legado que continúan creando con The King’s Trust.