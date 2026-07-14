Argentina adjudica 700 MW de almacenamiento en baterías en licitación AlmaSADI | 2026 – Noticias y Estadísticas – IndexBox

13 de julio de 2026
El Gobierno argentino ha adjudicado 700 megavatios de capacidad del sistema de almacenamiento de energía en baterías a través de su última licitación, conocida como AlmaSADI, que abarcó todo el país. Según Energy-storage.news, la licitación se lanzó a principios de este año y buscaba capacidad BESS con una duración de cuatro horas en todo el país.
La licitación recibió 235 ofertas por un total de 8,3 gigavatios, lo que refleja un fuerte interés continuo en el mercado BESS argentino. Esto sigue a una licitación anterior del año pasado que adjudicó 713 megavatios de capacidad BESS pero se limitó a Buenos Aires, atrayendo 1,3 gigavatios de solicitudes.
Operador del mercado mayorista CAMMESA seleccionó 20 proyectos en la licitación AlmaSADI. El desarrollador argentino de energías renovables Genneia obtuvo el mayor volumen con 421 megavatios en siete proyectos. El desarrollador asociado DQD Energy recibió 149,5 megavatios en ocho proyectos. Otras empresas que recibieron capacidad fueron los desarrolladores de energías renovables 360 Energy Solar (tres proyectos que suman 68 megavatios) e Intermepro (un proyecto de 12 megavatios), así como el productor argentino de aluminio Aluar, que ganó un proyecto de 50 megavatios en la región norte de Corrientes.
El precio promedio de los proyectos adjudicados fue de US$ 8.427 por megavatio mensual. El precio más bajo fue de US$ 7.632 para el proyecto Bragado I-II de 100 megavatios de Genneia, ubicado en la provincia de Buenos Aires. El precio más alto fue de 9.705 dólares por un proyecto de 10 megavatios de DQD Energy en la región NEA Chaco-Formosa. Los precios en la licitación de AlmaSADI fueron significativamente más bajos que en la licitación anterior, donde los precios oscilaron entre 10.000 y 12.000 dólares por megavatio al mes el año pasado.
Por regiones, la provincia de Buenos Aires recibió el mayor volumen adjudicado con 185 megavatios, seguida por la región noreste, compuesta por las provincias de Chaco y Formosa, con 161,5 megavatios. A principios de este año, la Secretaria Nacional de Energía de Argentina, María Tettamanti, analizó la nueva licitación, la inclusión de información específica de los nodos y las lecciones aprendidas de la licitación anterior.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio
- DESCRIPCIÓN DEL INFORME
- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
- DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
- GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Una descripción general rápida del desempeño del mercado
- HALLAZGOS CLAVE
- TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas
- TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035
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4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio
- PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
- PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
- PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN
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5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible
- PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
- PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
- PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO
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6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones
- MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
- PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
- MERCADOS NO SATURADOS
- PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
- MERCADOS MÁS RENTABLES
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7. PRODUCCIÓN
Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria
- VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
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8. IMPORTACIONES
Los mayores países proveedores de importaciones
- IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
- PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)
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9. EXPORTACIONES
Los mayores destinos de las exportaciones
- EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
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10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES
Los mayores productores del mercado y sus perfiles
-
11. PERFILES DE PAÍSES
Los mercados más grandes y sus perfiles
Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
PRO
-
11.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.10
India
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.14
España
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.15
México
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
-
LISTA DE TABLAS
- Hallazgos clave en 2025
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo per cápita, por país, 2022-2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
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LISTA DE CIFRAS
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo, por país, 2025
- Previsión del volumen del mercado hasta 2035
- Previsión del valor de mercado hasta 2035
- Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
- Consumo promedio per cápita, por producto
- Exportaciones y crecimiento, por producto
- Precios de exportación y crecimiento, por producto
- Volumen de producción y crecimiento
- Exportaciones y crecimiento
- Precios de exportación y crecimiento
- Tamaño y crecimiento del mercado
- Consumo per cápita
- Importaciones y crecimiento
- Precios de Importación
- Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, por país, 2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)