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Argentina adjudica 700 MW de almacenamiento en baterías en licitación AlmaSADI | 2026 – Noticias y Estadísticas – IndexBox

By
Martina López
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13 de julio de 2026

El Gobierno argentino ha adjudicado 700 megavatios de capacidad del sistema de almacenamiento de energía en baterías a través de su última licitación, conocida como AlmaSADI, que abarcó todo el país. Según Energy-storage.news, la licitación se lanzó a principios de este año y buscaba capacidad BESS con una duración de cuatro horas en todo el país.

La licitación recibió 235 ofertas por un total de 8,3 gigavatios, lo que refleja un fuerte interés continuo en el mercado BESS argentino. Esto sigue a una licitación anterior del año pasado que adjudicó 713 megavatios de capacidad BESS pero se limitó a Buenos Aires, atrayendo 1,3 gigavatios de solicitudes.

Operador del mercado mayorista CAMMESA seleccionó 20 proyectos en la licitación AlmaSADI. El desarrollador argentino de energías renovables Genneia obtuvo el mayor volumen con 421 megavatios en siete proyectos. El desarrollador asociado DQD Energy recibió 149,5 megavatios en ocho proyectos. Otras empresas que recibieron capacidad fueron los desarrolladores de energías renovables 360 Energy Solar (tres proyectos que suman 68 megavatios) e Intermepro (un proyecto de 12 megavatios), así como el productor argentino de aluminio Aluar, que ganó un proyecto de 50 megavatios en la región norte de Corrientes.

El precio promedio de los proyectos adjudicados fue de US$ 8.427 por megavatio mensual. El precio más bajo fue de US$ 7.632 para el proyecto Bragado I-II de 100 megavatios de Genneia, ubicado en la provincia de Buenos Aires. El precio más alto fue de 9.705 dólares por un proyecto de 10 megavatios de DQD Energy en la región NEA Chaco-Formosa. Los precios en la licitación de AlmaSADI fueron significativamente más bajos que en la licitación anterior, donde los precios oscilaron entre 10.000 y 12.000 dólares por megavatio al mes el año pasado.

Por regiones, la provincia de Buenos Aires recibió el mayor volumen adjudicado con 185 megavatios, seguida por la región noreste, compuesta por las provincias de Chaco y Formosa, con 161,5 megavatios. A principios de este año, la Secretaria Nacional de Energía de Argentina, María Tettamanti, analizó la nueva licitación, la inclusión de información específica de los nodos y las lecciones aprendidas de la licitación anterior.

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio

    1. DESCRIPCIÓN DEL INFORME
    2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
    3. DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
    4. GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS

  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

    Una descripción general rápida del desempeño del mercado

    1. HALLAZGOS CLAVE
    2. TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO

  3. 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

    Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas

    1. TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    3. PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035

  4. 4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN

    Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio

    1. PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
    2. PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
    3. PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
    4. PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
    5. PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN

  5. 5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible

    1. PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
    3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
    4. PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO

  6. 6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones

    1. MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
    3. MERCADOS NO SATURADOS
    4. PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
    5. MERCADOS MÁS RENTABLES

  7. 7. PRODUCCIÓN

    Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria

    1. VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)

  8. 8. IMPORTACIONES

    Los mayores países proveedores de importaciones

    1. IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
    3. PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)

  9. 9. EXPORTACIONES

    Los mayores destinos de las exportaciones

    1. EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    3. PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)

  10. 10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES

    Los mayores productores del mercado y sus perfiles

  11. 11. PERFILES DE PAÍSES

    Los mercados más grandes y sus perfiles

    Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
    PRO

    1. 11.1

      Estados Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    2. 11.2

      Porcelana

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    3. 11.3

      Japón

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    4. 11.4

      Alemania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    5. 11.5

      Reino Unido

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    6. 11.6

      Francia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    7. 11.7

      Brasil

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    8. 11.8

      Italia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    9. 11.9

      Federación Rusa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    10. 11.10

      India

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    11. 11.11

      Canadá

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    12. 11.12

      Australia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    13. 11.13

      República de Corea

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    14. 11.14

      España

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    15. 11.15

      México

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    16. 11.16

      Indonesia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    17. 11.17

      Países Bajos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    18. 11.18

      Pavo

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    19. 11.19

      Arabia Saudita

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    20. 11.20

      Suiza

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    21. 11.21

      Suecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    22. 11.22

      Nigeria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    23. 11.23

      Polonia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    24. 11.24

      Bélgica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    25. 11.25

      Argentina

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    26. 11.26

      Noruega

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    27. 11.27

      Austria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    28. 11.28

      Tailandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    29. 11.29

      Emiratos Árabes Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    30. 11.30

      Colombia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    31. 11.31

      Dinamarca

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    32. 11.32

      Sudáfrica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    33. 11.33

      Malasia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    34. 11.34

      Israel

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    35. 11.35

      Singapur

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    36. 11.36

      Egipto

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    37. 11.37

      Filipinas

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    38. 11.38

      Finlandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    39. 11.39

      Chile

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    40. 11.40

      Irlanda

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    41. 11.41

      Pakistán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    42. 11.42

      Grecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    43. 11.43

      Portugal

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    44. 11.44

      Kazajstán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    45. 11.45

      Argelia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    46. 11.46

      República Checa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    47. 11.47

      Catar

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    48. 11.48

      Perú

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    49. 11.49

      Rumania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    50. 11.50

      Vietnam

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

  12. LISTA DE TABLAS

    1. Hallazgos clave en 2025
    2. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    4. Consumo per cápita, por país, 2022-2025
    5. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    6. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    7. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    8. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    9. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    10. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    11. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

  13. LISTA DE CIFRAS

    1. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    2. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Consumo, por país, 2025
    4. Previsión del volumen del mercado hasta 2035
    5. Previsión del valor de mercado hasta 2035
    6. Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
    7. Consumo promedio per cápita, por producto
    8. Exportaciones y crecimiento, por producto
    9. Precios de exportación y crecimiento, por producto
    10. Volumen de producción y crecimiento
    11. Exportaciones y crecimiento
    12. Precios de exportación y crecimiento
    13. Tamaño y crecimiento del mercado
    14. Consumo per cápita
    15. Importaciones y crecimiento
    16. Precios de Importación
    17. Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    18. Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    19. Producción, por país, 2025
    20. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    21. Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    22. Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    23. Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
    24. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    25. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    26. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    27. Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    28. Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    29. Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
    30. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    31. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    32. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

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