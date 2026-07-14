La reportera de KSHB 41 Elyse Schoenig cubre el condado de Johnson. También se centra en cuestiones relacionadas con el coste de la atención sanitaria, el ahorro para la jubilación y las deudas personales. Comparte tu idea de historia con Elyse .

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Kansas City es el hogar de dos de los cuatro equipos restantes en la Copa del Mundo (Inglaterra y Argentina) y la ciudad ha acogido a ambos desde que comenzó el torneo.

Inglaterra se enfrentará a Argentina en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el miércoles por la tarde en Atlanta.

Hinchas de Argentina e Inglaterra abrazan a Kansas City antes de las semifinales del Mundial

Claudia Martinovic, nacida en Argentina, ha estado compartiendo la experiencia con su nieta, Nia. Para Martinovic, la conexión con el Mundial es profunda. Compartió una foto de su padre corriendo por las calles de la Plaza en 1978 después de que Argentina ganara la Copa del Mundo.

“Se siente muy especial, es algo que siempre recordaré y algo que espero que mis nietos recuerden. Porque todavía recuerdo esa época cuando era niño”, dijo Martinovic.

Chris Morrison / KSHB

El portero de Inglaterra, Jordan Pickford, le dijo a Matt Foster de KSHB 41 Sports que el equipo disfrutó de su estadía en Prairie Village.

“Ha sido realmente bueno. La gente de la zona donde nos hospedamos es gente encantadora, siempre muy educada”, dijo Pickford.

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En Shawnee, Friction Beer Co. se ha convertido en un centro de vigilancia para los seguidores de Inglaterra. La cervecería abre para cada partido de la Copa Mundial y el negocio ha crecido durante todo el torneo. El cervecero principal Doug Steele incluso se especializa en cervezas inglesas.

“Ha sido un mes divertido, te lo aseguro. No podemos agradecer lo suficiente al público por venir a apoyarnos, y no sólo eso, sino también por apoyar a sus equipos nacionales”, dijo Steele.

KSHB 41

Para Martinovic, Kansas City ha ofrecido algo que ambos equipos encontraron aquí este verano: un hogar lejos del hogar.

Cuando se le preguntó si planeaba recrear la icónica foto de su padre si gana Argentina, no lo dudó.

“¡Ganemos y lo haré!” dijo Martinovic.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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