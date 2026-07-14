Trump afirma que la inteligencia desclasificada revela interferencia en las elecciones de 2020: MS NOW.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea afirmar en un discurso el jueves por la noche que informes de inteligencia recientemente desclasificados revelan los planes de una nación extranjera para interferir en las elecciones presidenciales de 2020, informaron dos funcionarios de la Casa Blanca a MS NOW el lunes.

Trump estará acompañado por funcionarios como el Director de la CIA John Ratcliffe, el Director interino de Inteligencia Nacional Bill Pulte, el Director del FBI Kash Patel y el Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, según uno de los funcionarios, que pidieron permanecer en el anonimato para discutir los planes internos, informó MS NOW.

Trump anunció previamente el lunes por la tarde en Truth Social que “hará un discurso a la Nación el jueves por la noche, a las 9 p.m. hora del este,” sin proporcionar más detalles.

Trump perdió la carrera presidencial de 2020 ante el presidente Joe Biden, pero afirmó falsamente que su derrota fue debido a un fraude electoral generalizado. Continúa afirmando con frecuencia que la carrera y otras fueron “amañadas”. No se ha presentado evidencia creíble de que el fraude generalizado haya afectado el resultado de la contienda de 2020; Trump y sus aliados presentaron docenas de demandas judiciales desafiando los resultados de 2020 en varios estados, pero fueron rechazadas abrumadoramente.

Persisten numerosas teorías de conspiración en torno a las elecciones de 2020, incluyendo varias que alegan que naciones extranjeras interfirieron para perjudicar la candidatura de Trump.