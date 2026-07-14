El número de muertos por un incendio en un bar de música de Bangkok aumenta a 30, docenas permanecen en el hospital

BANGKOK — El número de muertos por un enorme incendio en un bar musical de Bangkok ha aumentado a 30, dijeron funcionarios el martes.

Más de 70 personas permanecen hospitalizadas, con 24 de ellas en estado crítico, según funcionarios de la ciudad de Bangkok.

El incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao, el más mortal de la ciudad en 17 años, se desató la tarde del domingo en una parte norte de la capital tailandesa. Los bomberos necesitaron media hora para controlarlo.

El bar, que en tailandés se autodenomina una cervecería o salón de cerveza, afirmaba que podía albergar hasta 600 clientes. No estaba claro cuántos estaban presentes la noche del domingo.

Una investigación sobre la causa del incendio y si el bar seguía las regulaciones de seguridad está en curso. La mayoría de las personas que murieron fueron encontradas atrapadas en baños sin ventanas donde podrían haber intentado escapar de las llamas, según la policía.

Antiguos clientes del bar y otros dolientes visitaron el lugar el martes, sumándose a la creciente pila de flores apoyadas en las barandillas que cercaban la ubicación del incendio.

Mensajes escritos a mano en tailandés y otros idiomas, incluido coreano, se dejaron junto a flores blancas, expresando condolencias a las víctimas.

Restos del bar â€” como instrumentos musicales derretidos y sillas ennegrecidas â€” yacían esparcidos a lo largo de la acera, movidos ahí el lunes por funcionarios tailandeses que investigaban la causa del incendio.