Cómo un denunciante británico descubrió los vínculos del secretario de Comercio de EE.UU. con Epstein

Un hombre británico le contó a la BBC cómo desenterró evidencia que indica que su antiguo empleador, Howard Lutnick, ahora secretario de Comercio de Estados Unidos, no reveló una relación comercial con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.

Simon Andriesz, anteriormente director general de una firma de Wall Street, descubrió una cadena de correo electrónico de 2018 en la que Lutnick y Epstein habían discutido las perspectivas de una nueva empresa en la que ambos estaban involucrados.

Andriesz compartió sus hallazgos (de los millones de archivos de Epstein publicados) con políticos estadounidenses en el influyente Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, antes de la comparecencia de Lutnick allí en mayo.

Lutnick le dijo al comité que, hasta donde él sabía, recién este año se había enterado de que Epstein había sido un inversionista en la empresa. Hablando en su nombre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos nos dijo que no había pruebas de irregularidades.

Andriesz también descubrió en los archivos que una de las empresas de Lutnick había hecho planes en 2013 para hacer negocios con otra figura vinculada a Epstein, el entonces príncipe Andrés, explotando comercialmente los contactos que había hecho el ex enviado comercial del Reino Unido.

“Se trataba de un préstamo a Andrew Mountbatten-Windsor de 1 millón de libras… básicamente para comprar un príncipe”, le dice a File en 4 Investigates.