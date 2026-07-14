Cómo un denunciante británico descubrió los vínculos del secretario de Comercio de EE.UU. con Epstein

PorAndy VerityCorresponsal de investigaciones de BBC NewsRob ByrneExpediente sobre 4 InvestigayBen Milnenoticias de la bbc
Un hombre británico le contó a la BBC cómo desenterró evidencia que indica que su antiguo empleador, Howard Lutnick, ahora secretario de Comercio de Estados Unidos, no reveló una relación comercial con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.
Simon Andriesz, anteriormente director general de una firma de Wall Street, descubrió una cadena de correo electrónico de 2018 en la que Lutnick y Epstein habían discutido las perspectivas de una nueva empresa en la que ambos estaban involucrados.
Andriesz compartió sus hallazgos (de los millones de archivos de Epstein publicados) con políticos estadounidenses en el influyente Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, antes de la comparecencia de Lutnick allí en mayo.
Lutnick le dijo al comité que, hasta donde él sabía, recién este año se había enterado de que Epstein había sido un inversionista en la empresa. Hablando en su nombre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos nos dijo que no había pruebas de irregularidades.
Andriesz también descubrió en los archivos que una de las empresas de Lutnick había hecho planes en 2013 para hacer negocios con otra figura vinculada a Epstein, el entonces príncipe Andrés, explotando comercialmente los contactos que había hecho el ex enviado comercial del Reino Unido.
“Se trataba de un préstamo a Andrew Mountbatten-Windsor de 1 millón de libras… básicamente para comprar un príncipe”, le dice a File en 4 Investigates.
Buscando 3,5 millones de documentos
“Me quedé completamente conmocionado”, dice Andriesz, describiendo el momento en que descubrió su propio nombre en los archivos de Epstein: una enorme colección de documentos, fotografías, vídeos y correos electrónicos relacionados con el notorio delincuente sexual, publicados por el gobierno de Estados Unidos el año pasado.
Los archivos específicos en los que aparecía Andriesz estaban relacionados con entrevistas que había concedido al FBI mientras estaba en disputa con su antiguo empleador, BGC Partners, una firma de corretaje financiero, parte del grupo Cantor Fitzgerald de Lutnick.
En 2016, Andriesz había planteado internamente su preocupación por irregularidades contables en la empresa. Fue despedido en 2017, pero algunas de sus acusaciones llevaron posteriormente a que el regulador de derivados de EE. UU. ordenara a BGC pagar una multa de 3 millones de dólares (2,24 millones de libras esterlinas) por “numerosas violaciones de supervisión, presentación de informes y mantenimiento de registros”.
BGC nos dijo que las acusaciones de Andriesz carecían de credibilidad y eran “categóricamente falsas”. Dijo que las denuncias habían sido investigadas por autoridades de varias jurisdicciones que, según BGC, no habían fundamentado las acusaciones.
Andriesz habló con el FBI sobre BGC y sobre el máximo jefe de la empresa, Lutnick, en 2020-21, después de que Epstein se suicidara en la cárcel mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.
Los archivos de Epstein muestran que Andriesz alegó que Lutnick había tenido vínculos comerciales no declarados con Epstein. El FBI no investigó estas acusaciones.
Andriesz le dice a la BBC que estaba decepcionado porque pocos parecían interesados en lo que había descubierto: “Estoy exponiendo la relación de Howard Lutnick, sus vínculos financieros con Jeffrey Epstein, y no hay ningún interés”.
En 2025, Lutnick fue nombrado secretario de Comercio de Estados Unidos, momento en el que vendió sus acciones en Cantor Fitzgerald y pasó el control de la empresa a sus hijos.
En un podcast de ese mismo año, afirmó que solo había visto a Epstein una vez, 20 años antes, cuando eran vecinos en Manhattan, y que su comportamiento le había parecido “asqueroso”.
Sin embargo, con la publicación de los archivos de Epstein, comenzaron a aparecer inconsistencias en esta versión de los hechos. Una foto mostraba a Lutnick con Epstein en la isla caribeña del delincuente sexual, Little St James, en diciembre de 2012.
Cuatro años antes, en Florida, Epstein había sido enviado a prisión por dos cargos de solicitar prostitución, incluido uno con un menor.
Andriesz sospechaba que aún había más cosas que encontrar en los archivos de Epstein que pudieran respaldar sus afirmaciones, si tan solo la gente supiera dónde buscar en los 3,5 millones de páginas de documentos.
“Todo el mundo buscaba ‘Lutnick'”, dice. Sin embargo, sabía que los ejecutivos de Cantor Fitzgerald preferían usar iniciales en lugar de nombres completos en sus correos electrónicos.
Andriesz buscó “HWL” (Howard William Lutnick) y encontró correos electrónicos enviados hacia y desde Epstein en 2018. Epstein había hablado directamente con Lutnick sobre una empresa de publicidad digital llamada Adfin, en la que él y la firma de Lutnick, Cantor Fitzgerald, habían invertido.
Andriesz vio correspondenciaexterno donde Epstein había preguntado directamente a la cuenta de HWL: “¿Cuáles cree que son las perspectivas para adfin?”
Lutnick respondió: “Por fin producirán ingresos. Éste es su año. En los próximos 12 meses tendrán que volverse económicamente autosuficientes”.
Andriesz luego compartió esta información con políticos estadounidenses en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el principal comité de investigación del Congreso de Estados Unidos.
Lutnick acordó comparecer ante el comité en una audiencia fuera de cámara en mayo.
No ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, y dijo al comité: “Condeno inequívocamente la conducta atribuida a Jeffrey Epstein y a todos los que participaron en sus actividades ilegales. Los sobrevivientes de sus crímenes merecen nuestro respeto y apoyo”.
Expedientes Epstein: Lutnick, la realeza y el denunciante británico
Un ex comerciante revela cómo desenterró pruebas de que el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no había revelado una relación comercial con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.
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Lutnick repitió ante el comité su afirmación de que hasta este año no sabía que Epstein había sido coinversor en Adfin. Sin embargo, los demócratas del comité lo acusaron de mentir y los 21 firmaron una carta exigiendo su renuncia.externo.
El Departamento de Comercio de EE.UU. nos dijo que las acusaciones contra Lutnick eran “una distracción partidista desesperada del trabajo histórico de esta Administración”, añadiendo que el secretario de Comercio ha respondido cientos de preguntas ante el Congreso y no hay “pruebas de irregularidades ni motivos legítimos de preocupación”.
Otro descubrimiento que Andriesz hizo en los archivos de Epstein se refería a la asociación de Lutnick con otras dos personas que conocían bien a Epstein: el entonces príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson.
Lutnick era amigo de Ferguson desde la década de 1990 y fue invitado a la boda de la princesa Eugenia en 2018.
Los documentos de los archivos revelaron que su empresa, Cantor Fitzgerald, tenía un plan en 2013 “para comprar un príncipe”, como dice Andriesz, y explotar los contactos de Andrew con personas ricas e instituciones soberanas.
Según los términos propuestos del acuerdo, se prestaría 1 millón de libras esterlinas a una empresa controlada por el príncipe, que entonces estaría obligada a hacer negocios exclusivamente con Cantor Fitzgerald.
Epstein advirtió al asistente comercial del príncipe, David Stern, contra el acuerdo, revelan los archivos. Una de sus preocupaciones era la exclusividad del acuerdo: según sus términos, Andrew sólo podía presentar a los clientes ricos a Cantor Fitzgerald y a nadie más.
Los archivos indican que los asesores tanto de Lutnick como del ex príncipe discutieron el acuerdo durante cuatro meses, de agosto a noviembre de 2013, pero no llegaron a nada.
Cuando se le preguntó sobre el acuerdo, Cantor Fitzgerald no negó que se hubieran llevado a cabo conversaciones, pero le dijo a la BBC que no hizo negocios con el ex príncipe. Andrew Mountbatten-Windsor no respondió a una solicitud de comentarios.
Andriesz, que ahora tiene 57 años, vive en un tranquilo pueblo costero de Cornualles, a un mundo de distancia de Wall Street. Dice que el litigio de la última década ha tenido un efecto devastador en su carrera, sus finanzas y su salud.
A pesar de ganar una indemnización financiera de 420.000 dólares (313.000 libras esterlinas) por su denuncia de irregularidades por parte del regulador estadounidense, Andriesz dice que las autoridades de EE.UU. y el Reino Unido no han logrado responsabilizar adecuadamente a BGC y Cantor Fitzgerald, ni lo han protegido de represalias por parte de su antiguo empleador por sus informes de irregularidades.
BGC dice que tiene políticas sólidas que protegen a los denunciantes de represalias y niega haber tomado represalias contra Andriesz. Dice que no ha tenido ninguna relación con él desde su partida, aparte de responder a los litigios que ha iniciado.
Sostiene que el empleo de Andriesz fue terminado después de que se negó a seguir el consejo médico, se negó a realizar tareas laborales esenciales, rechazó ajustes razonables y finalmente abandonó su puesto.
Hablando en nombre de Lutnick, la Casa Blanca dijo: “El patético y desesperado intento de la BBC de difamar al Secretario Lutnick no hará nada para cambiar el hecho de que ha sido el Secretario de Comercio más importante de la historia moderna”.