La idea de Europa como una unidad de diferentes pueblos que comparten una historia común se remonta al siglo III a.C., cuando la Argonáutica de Apolonio, compuesta por el Jefe de la Biblioteca de Alejandría, desafió por primera vez la costumbre griega de etiquetar a todos los pueblos no helenos como “bárbaros”. Al nombrar explícitamente la lengua kartveliana nativa de Medea, Apolonio reconoció la diversidad del mundo más allá de Grecia, incluyendo su pluralidad lingüística.

Este es el lugar donde la cultura democrática de coexistencia de Europa en un mundo multilingüe encuentra sus raíces, representando el paradigma más avanzado alcanzado hasta la fecha. La civilización europea refleja, en cada etapa, la tensión duradera entre los derechos, las libertades, ideales y realidades vividas de grupos diversos, naciones o asociaciones a lo largo de diferentes épocas y lugares, junto con la búsqueda constante de formas de coexistencia y conexiones.

Nunca en su historia Georgia ha sido un miembro de pleno derecho de este espacio. En su lugar, ha permanecido en la periferia, esforzándose por integrarse y contextualizarse dentro del espacio europeo, este club de networking más intrigante, con grados variables de vigor dependiendo de las circunstancias históricas.

El estatus de candidato a la UE concedido a Georgia el 14 de diciembre de 2023 es la posición más alta que nuestro país ha tenido con respecto a Europa a lo largo de su historia. Por lo tanto, es paradójico que la perspectiva europea de Georgia se haya vuelto cada vez más cuestionada justo cuando el país ha alcanzado su punto más cercano a Europa. Los derechos humanos, la autonomía institucional, la libertad académica y otros principios fundamentales de la democracia están bajo una presión creciente.

En mayo, Marci Shore, profesora de historia intelectual en la Universidad de Yale especializada en historia intelectual de Europa Central y del Este, dio una conferencia pública. Una estudiante de la Universidad Estatal de Ilia fue arrestada justo en las escaleras que conducen a la universidad, en camino a la conferencia. Fue acusada de estar en la acera mientras participaba en una protesta. En estas circunstancias, es especialmente relevante que los Debates sobre Europa de este año se hayan celebrado en Tiflis, en una ciudad que está presenciando protestas continuas por la integración en la UE.

Contexto: A lo largo de la historia, Georgia ha buscado integrarse en Europa pero ha enfrentado desafíos y presiones en la actualidad.

Hecho: La Universidad Estatal de Ilia ha visto un recorte del 92% en programas y estudiantes para el año 2026 bajo una resolución gubernamental.