Estados Unidos instaurará el bloqueo del Estrecho. Y los estados demandan para detener la fusión de Paramount y Warner Bros.

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Las principales historias de hoy

El presidente Trump anunció ayer que Estados Unidos volvería a imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní. El bloqueo entrará en vigor el martes a las 4 pm ET. Trump también dijo que Estados Unidos impondría un peaje del 20% a la carga que se mueve a través de la vía fluvial y permitiría el paso de barcos de otros países. La medida se produce tras nuevos ataques estadounidenses e iraníes que han acercado al colapso el alto el fuego del mes pasado. Por el Estrecho se transporta alrededor de una quinta parte de los envíos de petróleo del mundo.

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AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ El memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. tenía como objetivo poner fin a las hostilidades y garantizar la reapertura del Estrecho, una cuestión crítica para Trump antes de las elecciones intermedias, dice Jackie Northam de NPR arriba primero. Los críticos dicen que el acuerdo fue demasiado vago, lo que dejó a ambas partes con interpretaciones diferentes que ayudaron a impulsar los últimos enfrentamientos.

Un oficial de inmigración y aduanas mató a tiros a un inmigrante colombiano ayer en Maine. El incidente marca el segundo tiroteo mortal que involucra a ICE en una semana y al menos el noveno desde que comenzó la represión migratoria del presidente Trump. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes estaban monitoreando un lugar vinculado a una orden de deportación cuando alguien se alejó, lo que provocó el tiroteo. Algunos funcionarios de Maine dicen que la víctima no era el objetivo previsto. Las autoridades federales y estatales están investigando el tiroteo.

ðŸŽ§ Muchos residentes de Biddeford, donde ocurrió el tiroteo, quedaron conmocionados. que algo así sucedería en su pequeña ciudad, dice el reportero Ari Snider de la estación Maine Public de NPR. La víctima ha sido identificada como un hombre de 26 años, según grupos de derechos de los inmigrantes y el senador independiente de Maine, Angus King. Los miembros de la comunidad le dijeron a Snider que su nombre es Joan Sebastian Guerrero. Estaba casado y tenía un hijo pequeño. Los grupos de derechos de los inmigrantes dicen que estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos. El tiroteo ocurrió por la mañana y, al mediodía, cientos de manifestantes marcharon por el centro, dice Snider.

Una docena de estados han presentado una demanda para detener la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. El bloqueo podría impedir la posibilidad de reunir algunos de los mayores estudios de cine, redacciones de televisión y otras propiedades de entretenimiento en EE.UU. El fiscal general de California, Rob Bonta, dice que la fusión daría como resultado “precios más altos, menor calidad y menos contenido para cine y televisión”. Paramount dice que la demanda malinterpreta los hechos y la ley antimonopolio.

ðŸŽ§ Bonta dice que la fusión eliminaría la competencia entre cinco de los mayores estudios de Hollywood. El Departamento de Justicia optó por no demandar, ya que cree que la fusión sería buena para la competencia, especialmente contra gigantes del streaming como Netflix y Amazon, dice David Folkenflik de NPR. Bonta dice que es por eso que los estados intervinieron.

De la red NPR

por Juliana Kim, reportera de tareas generales

Estamos en la recta final del Mundial. Parece que fue ayer cuando los fanáticos internacionales llegaron a los EE. UU. y se maravillaron con Buc-ee’s y los refrescos gratuitos ilimitados.

Las semifinales son:

âš½ Hoy: Francia vs. España a las 3 pm ET en Dallas

âš½ Miércoles: Inglaterra vs. Argentina a las 3 pm ET en Atlanta.

Esto es lo que debe saber sobre los últimos cuatro equipos:

ðŸ‡«ðŸ‡· Francia

Último trofeo del Mundial: 2018

Llegar a la final será una oportunidad para reescribir la historia de Francia. El equipo llegó al último partido de 2022 pero perdió ante Argentina. Esta vez, Francia ha regresado con venganza, particularmente gracias a Kylian Mbappé, responsable de ocho goles.

ðŸ‡ªðŸ‡¸ España

Último trofeo del Mundial: 2010

Uno de los aspectos más destacados del torneo ha sido ver a la estrella española de 19 años, Lamine Yamal, enfrentarse a titán tras titán. Ahora, su equipo se enfrenta a su mayor contendiente hasta el momento.

Si bien esta será la primera vez que Yamal y Mbappé se enfrenten en la Copa del Mundo, los dos ya se han enfrentado antes. Más recientemente, en 2024, cuando Yamal ayudó a su equipo a llegar a la cima.

ðŸ ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ Inglaterra

Último trofeo de la Copa del Mundo: 1966

Un viaje a la final quizás sería lo más dulce para Inglaterra. El equipo no ha ganado una Copa del Mundo en 60 años, a pesar de haber alcanzado los cuartos o semifinales varias veces desde entonces.

Casi todos los goles de Inglaterra fueron para Jude Bellingham y Harry Kane. Mis ojos estarán puestos en el dúo y mis oídos en los fanáticos en caso de que canten “Hey Jude” como lo hicieron en el último juego.

ðŸ‡¦ðŸ‡· Argentina

Último trofeo del Mundial: 2022

Todos los ojos están puestos en Argentina para ver si el equipo puede ser el primero en ganar la Copa del Mundo consecutivamente en décadas. Para ello, el vigente campeón se enfrentará a Inglaterra. Los dos no han competido en el escenario mundial en 24 años. “Será un partido especial porque nunca jugué contra Inglaterra”, dijo Lionel Messi a la FIFA.

El miércoles por la noche sabremos quién irá a la final, que será este domingo a las 3 p.m., hora del Este, en Nueva Jersey.

Lo que sabemos con seguridad: Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS estarán allí, actuando en el primer espectáculo del medio tiempo final de la Copa del Mundo.

Vídeos destacados

Haga clic para mira los últimos videoclips de Soccer Edition de toda la red NPR.

Lo más destacado del podcast

The Curiosity Desk de GBH: El efecto de la Copa del Mundo

¿Puede un evento deportivo global acercar a Estados Unidos y al mundo? Y si es así, ¿puede durar? En este episodio especial de The Curiosity Desk de GBH, el presentador Edgar B. Herwick III y la corresponsal de la Copa Mundial de NPR Jasmine Garsd hablan con periodistas de todo el país para averiguarlo.

➾¡ï¸ Mire el programa en YouTube o escúchelo en la aplicación NPR

Qué mirar esta semana

ðŸŽ‰ La fiesta de pijamas global en nuestra casa está terminando. Tantos visitantes internacionales de todo el mundo que visitan ciudades de costa a costa han dejado a muchos con la sensación de que este verano ha sido una gran fiesta en nuestro lugar. Para las comunidades de inmigrantes de Nueva York, ha sido un bienvenido respiro.

ðŸ’» La Copa del Mundo ha sido la distracción perfecta para tantas personas que, de hecho, ha reducido la productividad de la economía global. Mientras algunos observan para ver si se recupera, tenemos curiosidad por saber qué nos unirá y cautivará nuestra atención colectiva a continuación.

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Michelle Gustafson para NPR

La Big Boy No. 4014 de Union Pacific Railroad, la locomotora de vapor en funcionamiento más grande del mundo, viajó desde Wyoming a Filadelfia para la celebración del 250 cumpleaños de Estados Unidos. A pesar del calor, los fanáticos acamparon en el Parque Histórico Nacional Valley Forge. Muchos trajeron sillas, hieleras y aplicaciones para teléfonos inteligentes para seguir el progreso del tren. Eche un vistazo al tren y a la participación de los aficionados para ver este raro avistamiento.

3 cosas que debes saber antes de ir

Ilustración para NPR por Jackie Lay

Los influencers musicales en las redes sociales se han convertido en los locutores de radio de hoy en día, y a muchos se les paga para promocionar canciones sin revelarlo. Trump ha firmado dos proclamaciones que reducen drásticamente las protecciones para el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante y el Monumento Nacional Bears Ears de Utah. (vía KUER) El despliegue de la Guardia Nacional en Washington, DC ahora se ha extendido hasta el día de la toma de posesión de 2029.

Este boletín fue editado por Majd Al-Waheidi.