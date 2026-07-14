Kia planea lanzar una camioneta pickup en EE. UU. para 2030

Kia planea lanzar una camioneta para los consumidores estadounidenses en los próximos años, mientras que el fabricante de automóviles surcoreano planea continuar su crecimiento tanto a nivel nacional como global.

La compañía anunció el jueves que agregará una camioneta que incluirá variantes híbridas para el año 2030 como una importante expansión de su marca en el altamente lucrativo mercado de los Estados Unidos. Se espera que al menos una variante híbrida sea producida en los EE.UU., según una presentación del día de inversionistas del CEO de Kia.

Los fabricantes de automóviles de Detroit General Motors, Ford Motor y Stellantis (la matriz de Chrysler) dominan las ventas de camionetas de tamaño completo en los Estados Unidos, sin embargo, se informa que Kia planea tener su camioneta como un modelo más pequeño, de tamaño medio.

Esto posicionaría el vehículo en competencia con el líder de la industria Toyota Tacoma, así como con el Ford Ranger y los modelos Chevrolet Colorado y GMC Canyon de GM, entre otros.

“Representando aproximadamente el 20% de la demanda total, el mercado de camionetas en los EE.UU. es un segmento estratégico clave. Dada su importancia estratégica, Kia lanzará un nuevo modelo de camioneta de bastidor para ampliar nuestra base de clientes”, dijo el CEO de Kia Ho Sung Song, según la presentación.

Kia espera vender 90,000 camionetas al año en América del Norte y reclamar el 7% del segmento de camionetas de tamaño mediano para el año 2034, según Automotive News.

Kia ingresó al mercado global de camionetas el año pasado con un vehículo llamado Tasman. No está claro de inmediato si la empresa usaría ese nombre o alguna parte de él para la camioneta planificada “específica para EE.UU.” o cuánto costaría su vehículo en los EE.UU.

Kia no respondió de inmediato a la solicitud de comentario sobre los objetivos de venta ni sobre si todas las variantes de la camioneta planificada serían producidas en los EE.UU.

Sus planes de camioneta se anunciaron durante el día de inversionistas del CEO del fabricante de automóviles 2026, donde también dijo que anticipa un crecimiento de las ventas anuales en los EE.UU. a 1.02 millones de vehículos y alcanzar un 6.2% de cuota de mercado para el año 2030. Esto se compara con las ventas de más de 850,000 unidades el año pasado y una cuota de mercado de aproximadamente el 5%.

Los EE.UU. son clave para el crecimiento global de Kia. La empresa dijo que sus ventas globales aumentaron de menos de 2.8 millones de vehículos en 2021 a 3.14 millones el año pasado. Kia, por sí sola, es el octavo mayor fabricante de automóviles del mundo, pero ocupa el tercer lugar cuando se combina con su empresa matriz, Hyundai Motor.

Kia afirmó el jueves que tiene como objetivo ventas globales de 4.13 millones de unidades y una cuota de mercado del 4.5% para el año 2030. Esto representaría un aumento con respecto a las expectativas de 3.35 millones de unidades en ventas globales este año y una cuota de mercado del 3.8%.

La empresa también anunció planes de continuar lanzando nuevos vehículos totalmente eléctricos, así como un gran impulso en los vehículos híbridos y vehículos eléctricos de autonomía extendida, o EREVs, incluida la camioneta planificada para EE.UU.