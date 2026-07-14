Madonna Reflexiona sobre el Éxito de Confesiones II: Las Palabras no Pueden Expresar lo Agradecida y Sorprendida que Estoy

Madonna respondió al éxito de su nuevo álbum debutando en el primer lugar de la lista de álbumes de Billboard 200.

Después de que el esperado álbum “Confessions II” de Madonna debutara en el primer puesto de la lista de álbumes de Billboard 200, la cantante recurrió a las redes sociales para expresar su gratitud y sorpresa por su gran éxito.

“Las palabras no pueden expresar lo agradecida y sorprendida que estoy por la increíble recepción que ‘Confessions on a Dance Floor’ ha recibido”, escribió Madonna en un post de Instagram el lunes, junto a fotos de la promoción de su excelente nuevo LP. “Gracias a todos los que han sido parte de esto y han ayudado a que este sueño se haga realidad. Especialmente a mis fans. La bondad y la positividad ha sido increíble.”

Madonna añadió que todavía se está pellizcando y no puede creer que su álbum haya subido a lo más alto de las listas “en todo el mundo”.

“Confessions II” marca la primera vez que Madonna ha dominado las listas de álbumes en la década de 2020, más de 20 años después de que “Confessions on a Dance Floor” tomara las listas. Desde el lanzamiento de “Like a Virgin” en 1984, Madonna ha acumulado 10 álbumes en el primer lugar, siendo la única artista con al menos un número uno en las décadas de 1980, 2000, 2010 y ahora 2020. También es solo la cuarta artista en acumular 10 números uno tanto en Billboard 200 como en Hot 100; solo los Beatles, Taylor Swift y Drake lograron eso antes que la Chica Material.

El disco de 16 canciones incluye temas como “Danceteria,” “I Feel So Free” y “Bring Your Love,” un dúo con Sabrina Carpenter que debutaron en vivo durante el set principal de Carpenter en Coachella. El LP fue acompañado por un cortometraje que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en junio.

“¡Mi sueño era hacer bailar a la gente este verano!” escribió Madonna en su mensaje a los fans el lunes. “¡Traer alegría a la gente! Los sueños se hacen realidad.”