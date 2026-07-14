Veteranos de guerra en Argentina hacen un pedido antes del partido contra Inglaterra

14 de julio de 2026 09:34

Compartir con:

Una organización de veteranos de guerra en Argentina ha instado a los aficionados a centrarse en el fútbol en lugar de utilizar el partido contra Inglaterra como plataforma para impulsar los reclamos de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

Argentina y Gran Bretaña tuvieron un breve conflicto en 1982 por las islas conocidas por los británicos como Islas Malvinas y por los argentinos como Islas Malvinas. Durante esa guerra murieron 649 soldados argentinos y 255 soldados británicos.

Argentina e Inglaterra se enfrentan el miércoles a las 21:00 horas en las semifinales del Mundial.

Algunos fanáticos lo han calificado como “más que un combate” debido a esa pelea.

Pero el grupo de veteranos afirmó que “no se trata de un combate armado ni de una compensación histórica”, y llamó a los aficionados y al público en general a honrar la memoria de los soldados argentinos muertos en el conflicto, sin promover el odio ni la xenofobia.

también









Medidas extra de seguridad para el partido Inglaterra-Argentina





“La soberanía se defiende en foros internacionales a través de la diplomacia, la verdad histórica y demandas pacíficas y no negociables, sancionadas en nuestra constitución nacional”, dijo en un comunicado la Federación de Veteranos de Guerra del 2 de Abril. â€œEs fundamental establecer una lÃnea clara e inquebrantable entre la pasiÃ³n deportiva y la causa nacional. La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta”.

Gran Bretaña reclama soberanía sobre las islas y tiene presencia militar allí. Argentina continúa reclamando las islas a través de canales diplomáticos y organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas.

Durante el Mundial, fanáticos y jugadores de Argentina cantaron una canción que hacía referencia al intento de las Islas, Diego Maradona y Lionel Messi de terminar su carrera internacional con un segundo título mundial.

Sin embargo, los jugadores y el cuerpo técnico de Argentina han tratado de calmar las discusiones sobre la rivalidad antes del partido del miércoles, y el entrenador Lionel Scaloni dijo que no habrá nada más que fútbol cuando los dos equipos se enfrenten en Atlanta.

también









¿Qué pedido ha presentado Argentina a la FIFA?





Incluso el portero inglés Jordan Pickford dijo que la semifinal era sólo un partido de fútbol.

Argentina e Inglaterra tienen una de las rivalidades más famosas del fútbol internacional. Esta rivalidad se ha construido a partir de varios súper partidos de la Copa del Mundo, incluido el partido de cuartos de final de 1986. Durante ese partido, el legendario Maradona marcó el famoso gol, que pasó a la historia como la “Mano de Dios”.