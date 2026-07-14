El Real Madrid está en conversaciones avanzadas para fichar al dos veces campeón de la NBA Damian Jones, según fuentes de BasketNews. El pívot de 31 años pasó 8 temporadas en la NBA antes de continuar su carrera en China y Puerto Rico.

El Real Madrid está en negociaciones avanzadas para reforzar su zona de ataque con el dos veces campeón de la NBA Damian Jones, según fuentes de BasketNews.

Posición

do Edad

31 Altura

213 centímetros Peso

110 kilos lugar de nacimiento

Baton Rouge, Estados Unidos de América

El periodista español Chema de Lucas sugirió por primera vez que se esperaba que Jones se mudara a España. BasketNews ha confirmado que el Real Madrid y el pívot de 31 años y 2,13 m de altura están en conversaciones avanzadas.

Jones pasó ocho temporadas en la NBA, apareciendo en 279 partidos de temporada regular para los Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers.

A lo largo de su carrera en la NBA, Jones promedió 4,9 puntos, 3,1 rebotes y 0,7 tapones en poco menos de 14 minutos por partido, mientras lanzaba un 66% desde el campo. También hizo 75 aperturas en su carrera.

Jones capturó campeonatos consecutivos de la NBA con los Golden State Warriors en 2017 y 2018.

Su temporada más reciente en la NBA llegó con los Cleveland Cavaliers en la 2023-24, donde promedió 2,7 puntos y 1,6 rebotes en 7 minutos por partido.

Durante las últimas dos temporadas, Jones continuó su carrera en el extranjero.

Durante la temporada 2025-26 de la Asociación China de Baloncesto, promedió 9,7 puntos, 5,7 rebotes, 1,3 asistencias y 1,6 tapones para los Zhejiang Golden Bulls, mientras lanzaba un 63% desde dos puntos y un 37% desde tres.

Este verano, Jones también jugó en Puerto Rico, promediando 13.0 puntos, 5.7 rebotes, 1.2 asistencias y 2.5 bloqueos en 10 apariciones, mientras convertía un sobresaliente 81% de sus intentos de tiros de campo.

Plantilla del Real Madrid

real madrid Posición Jugador Estado PG Facundo Campazzo Firmado hasta 2027 PG Andrés Feliz Firmado hasta 2027 PG Theo Maledón Firmado hasta 2027 SG/PG Sergio Llull Caducando SG David Kramer Firmado hasta 2027 (Se rumorea) SG/SF Gabriele Procida Firmado hasta 2028 SF/SG alberto abalde Firmado hasta 2027 SF/FP Mario Hezonja Firmado hasta 2029 PF/FS Chuma Okeke Firmado hasta 2027 PF/SF Gabriel Deck Firmado hasta 2028 FP/C ser almansa Firmado hasta 2029 (se rumorea) C/PF Usman Garuba Firmado hasta 2027 C/PF Jaime Pradilla (story) Firmado hasta 2031 do Edy Tavares Firmado hasta 2029 Entrenador Pedro Martinez (Firmado hasta 2029) Caducando Sergio Llull, Alex Len Izquierda Sergio Scariolo (historia), Trey Lyles, Omer Yurtseven, Mady Sissoko, Alex Len (historia) Posibles salidas Mario Hezonja, Izan Almansa, David Kramer Firmado Pedro Martinez, Jaime Pradilla Ofertas entrantes Timothe Luwawu-Cabarrot (cuento) Objetivos Damian Jones, Max Shulga (historia)

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