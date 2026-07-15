Katseye: Corazones Salvajes, Tráiler Oficial sigue la ascensión del grupo global de chicas a la superestrella.

El tráiler oficial de “Katseye: Wild Hearts” ya está aquí; y cabe destacar que la miembro en hiato Manon Bannerman aparece en algunos clips cortos. Llamada una “carta de amor a las Eyekons”, la película sigue al grupo de chicas global en su ascenso a la fama y en medio de su transformación para su tercer EP. Las entradas ya están a la venta a través del sitio web oficial de la película.

Con “Pinky Up” de fondo, el tráiler se abre con imágenes de las actuaciones de Katseye en festivales llenos de multitudes en Coachella y Lollapalooza. Interpoladas con tomas de entrevistas con cada miembro (excepto Bannerman), la líder del grupo Sophia reflexiona: “¿Cómo llegamos a este punto tan rápidamente?” El resto del tráiler muestra vistazos detrás de escena de sus ensayos de baile, sesiones de grabación en el estudio, encuentros con fans emocionados de Eyekons en eventos para fans, y escenas de sus sets de videos musicales. “Nueva era, nueva aura”, dice Yoonchae al final del tráiler.

Bannerman es vista en algunos momentos distintos del tráiler de “Katseye: Wild Hearts”. Se le ve durante un ensayo de baile, un clip tonto en redes sociales, y en el escenario de su actuación en Lollapalooza, esta última ocurrida antes de su anuncio en febrero de alejarse de Katseye.

“Katseye: Wild Hearts” es descrita como “un viaje cautivador hacia la nueva y audaz era del grupo, y celebra a los fans que lo hicieron posible”, y llegará el 12 de agosto, justo antes de que su tercer EP “Wild” se lance el 14 de agosto. Saldrán de gira en septiembre con el Wildworld Tour, que visitará ciudades de América del Norte, el Reino Unido y Europa.

Desde su debut en 2024, el tren de Katseye no se ha detenido. El segundo EP del grupo de chicas, “Beautiful Chaos”, fue lanzado en junio pasado e incluyó pistas virales “Gnarly” y “Gabriela”. En los Premios Grammy de 2026, Katseye fue nominado en dos categorías, incluidas Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop (“Gabriela”). Recibieron tres Premios de la Música Americana en mayo, por Mejor Video Musical (“Gnarly”), Nuevo Artista del Año y Artista Revelación Pop.

En febrero, Bannerman anunció que se tomaría un descanso del grupo para “centrarse en su salud y bienestar”. Surgieron informes de que se reuniría con sus compañeras de banda para su actuación en Coachella, pero HYBE x Geffen negó los rumores. Más tarde hizo una aparición durante el set de Coachella de PinkPantheress.

Bannerman ha declarado que estaba teniendo “conversaciones positivas” con el sello discográfico, pero muchos Eyekons han especulado sobre la extensión de su hiatus, ya que no apareció en “Pinky Up” ni en su video musical acompañante.