Verificación de hechos: Foto EDITADA muestra el Castillo de Edimburgo exhibiendo banderas argentinas antes del partido contra Inglaterra

¿Una foto real muestra el Castillo de Edimburgo exhibiendo banderas argentinas antes del partido del Mundial contra Inglaterra el 15 de julio de 2026? No, eso no es cierto: la imagen parece haber sido editada digitalmente. Las banderas argentinas se agregaron a una foto más antigua del monumento escocés. Una búsqueda de imágenes inversa muestra que la foto original es anterior a la Copa del Mundo de 2026 por más de dos años y no muestra las banderas que se exhiben en el castillo.

El reclamo apareció en una publicación y una imagen (archivada aquí) de la cuenta @WestPilton en X el 14 de julio de 2026. Decía:

Así se veía la imagen de la publicación:

Fuente de la imagen: publicación de @WestPilton en X.

Una búsqueda inversa de imágenes del 14 de julio de 2026 (archivada aquí) usando Google Imágenes encontró una publicación y una imagen (archivada aquí) de @Sensitive_Counter150 en Reddit el 23 de enero de 2024 (archivada aquí), que coinciden con la de la publicación en X, además de las banderas argentinas. Decía:

Ayúdame a identificar las banderas que vi en mi viaje a Edimburgo

Así se veía la imagen de la publicación:

Fuente de la imagen: publicación de @Sensitive_Counter150 en Reddit.

Las versiones original y editada se encuentran una al lado de la otra a continuación. La única diferencia en las dos fotos es las banderas de Argentina ondeando en la entrada del castillo. Las personas alrededor de la entrada (resaltadas en amarillo) son las mismas, al igual que las otras características de la fachada y Castle Hill (encerradas en un círculo rojo):

Fuente de la imagen: publicaciones de @WestPilton en X y @Sensitive_Counter150 en Reddit.

No está claro qué tipo de edición de fotografías se utilizó para realizar el cambio a la imagen original, pero las tres banderas argentinas agregadas al castillo son idénticas y también parecen estar rodeadas por un rectángulo translúcido (resaltado en verde arriba).