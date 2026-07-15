Inflación Argentina junio 2026: IPC sube 1,9% mensual, 33,5% interanual – Informe INDEC – Noticias y Estadísticas – IndexBox

14 de julio de 2026
El índice de precios al consumidor de Argentina subió un 1,9% en junio de 2026 respecto al mes anterior, según un informe técnico publicado el 14 de julio de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe señala que el índice nacional de precios al consumidor acumuló un incremento de 16,8% en lo que va de 2026 y registró una variación interanual de 33,5% respecto de junio de 2025.
Desglose de categorías y sectores
Dentro de las tres categorías principales, los precios estacionales registraron el mayor aumento mensual con un 3,4%, impulsado por aumentos en las hortalizas y artículos relacionados con el turismo, como billetes de avión, hoteles y paquetes de viaje, parcialmente compensados por una caída en los precios de las frutas. Los precios regulados subieron un 2,3%, con incrementos en la electricidad y el transporte público. El IPC subyacente, que excluye ítems estacionales y regulados, aumentó 1,6%, influenciado por mayores precios del pan y cereales, medicamentos y alquiler de viviendas y gastos relacionados.
Por división, recreación y cultura registraron la mayor ganancia mensual con un 4,2%, debido principalmente a mayores costos de paquetes de viaje. Le siguieron la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con un aumento del 3,3%. Las menores variaciones mensuales se presentaron en comunicaciones (0,9%) y prendas de vestir y calzado (0,4%).
Variaciones regionales
Los datos regionales mostraron que las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo experimentaron el mayor impacto en la inflación mensual de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en hortalizas y pan y cereales. En las regiones del Gran Buenos Aires (GBA), Nordeste y Patagonia, el mayor aporte provino de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los mayores costos de electricidad y alquiler. En el Nordeste, el gas envasado también aumentó, mientras que en GBA aumentaron las tarifas condominales, atribuidas a sumas no remunerativas incluidas en los salarios de los intendentes de edificios y a un 20% adicional establecido por un expediente administrativo específico.
Los precios de los bienes aumentaron un 1,4% intermensual, mientras que los servicios aumentaron un 2,9%. La variación mensual nacional fue de 1,9%, con la región Pampeana también en 2,0%, GBA y Noreste en 1,9%, Noroeste en 1,7% y Patagonia y Cuyo en 1,6%.
Datos acumulados e interanuales
La inflación acumulada del primer semestre de 2026 se ubicó en 16,8% a nivel nacional. La tasa interanual a junio de 2026 fue de 33,5%, registrando la región Nordeste la mayor cifra interanual con 36,5% y la Patagonia la más baja con 32,0%. El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios y la Dirección de Índices de Precios de Consumo del INDEC, bajo la dirección de Pedro Ignacio Lines.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio
- DESCRIPCIÓN DEL INFORME
- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
- DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
- GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Una descripción general rápida del desempeño del mercado
- HALLAZGOS CLAVE
- TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas
- TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035
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4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio
- PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
- PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
- PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN
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5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible
- PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
- PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
- PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO
-
6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones
- MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
- PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
- MERCADOS NO SATURADOS
- PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
- MERCADOS MÁS RENTABLES
-
7. PRODUCCIÓN
Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria
- VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
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8. IMPORTACIONES
Los mayores países proveedores de importaciones
- IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
- PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)
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9. EXPORTACIONES
Los mayores destinos de las exportaciones
- EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
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10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES
Los mayores productores del mercado y sus perfiles
-
11. PERFILES DE PAÍSES
Los mercados más grandes y sus perfiles
Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
PRO
-
11.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.10
India
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.14
España
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.15
México
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
-
LISTA DE TABLAS
- Hallazgos clave en 2025
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo per cápita, por país, 2022-2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
-
LISTA DE CIFRAS
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo, por país, 2025
- Previsión del volumen del mercado hasta 2035
- Previsión del valor de mercado hasta 2035
- Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
- Consumo promedio per cápita, por producto
- Exportaciones y crecimiento, por producto
- Precios de exportación y crecimiento, por producto
- Volumen de producción y crecimiento
- Exportaciones y crecimiento
- Precios de exportación y crecimiento
- Tamaño y crecimiento del mercado
- Consumo per cápita
- Importaciones y crecimiento
- Precios de Importación
- Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, por país, 2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)