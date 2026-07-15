‘Diego, échanos una mano’: Argentina-Inglaterra revive tensiones históricas

Cuando la selección argentina de fútbol irrumpió en el vestuario después de vencer a Suiza por 3-1, lo celebró cantando La Cuarta Estrella, el himno no oficial de la Copa Mundial del país.

â€œPor Malvinas, por Diegoâ€ , corearon Lionel Messi y sus compaÃ±eros, invocando tanto a las Islas Malvinas (conocidas como Islas Malvinas en Argentina) como a su leyenda del futbol Diego Maradona.

La letra ya se había vuelto omnipresente en Argentina durante este torneo, pero adquirió un nuevo significado una vez que se confirmó que la semifinal de la Copa del Mundo del miércoles volvería a enfrentar a Argentina contra Inglaterra.

Casi cuatro décadas después de que el gol de la “Mano de Dios” de Maradona y su célebre gol solitario ayudaran a Argentina a triunfar en uno de los partidos con mayor carga política del fútbol, ​​que siguió a la Guerra de las Malvinas de 1982 entre los dos países, la semifinal del miércoles una vez más se discute, tanto en Argentina como en el Reino Unido, como mucho más que un juego.

El gol de Diego Maradona durante la victoria de Argentina sobre Inglaterra en un partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de 1986. Fotografía: Daniel Motz/Alamy

“Detrás de la selección Argentina hay gente que todavía carga con dolor, que no quiere olvidar su historia y que quiere ganar en el campo de fútbol”, dijo Pablo “Palmito” Quintana, el músico que escribió la canción, explicando por qué puso “Malvinas” en la letra. Quintana, de 30 años, no estuvo vivo durante la guerra ni durante los cuartos de final de 1986, pero coincide en que estos partidos “no son sólo partidos”.

“El partido de 1986 fue un bálsamo para todos los que habían vivido la guerra”, dijo Aldo Leiva, veterano de la guerra de las Malvinas y Malvinas y congresista peronista.

“El fútbol tiene reglas y árbitros. No hubo nada de eso en la guerra. Muchos argentinos vieron la victoria -y la ‘mano de Dios’- como una forma de reivindicación porque creían que Gran Bretaña había actuado fuera de las reglas, especialmente al hundir al General Belgrano”, dijo, hablando del crucero argentino que fue torpedeado y hundido por los británicos fuera de la zona de exclusión acordada. El ataque provocó la muerte de 323 tripulantes.

Lionel Messi de Argentina es lanzado al aire por sus compañeros después de su victoria por 3-2 durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Egipto. Fotografía: Justin Setterfield/Getty Images

Víctor Hugo Morales, un periodista uruguayo cuyos comentarios en vivo del partido de 1986 se convirtieron en parte del folklore argentino, dijo que los recuerdos de ese partido estaban “reverberando” una vez más.

Dijo que, al igual que los jugadores argentinos de hoy, el propio Maradona “insistió en que era sólo un partido de fútbol”. [ahead of the game]. Pero en el fondo no había duda de que la guerra de Malvinas estaba en el corazón de todos”.

“Argentina versus Inglaterra se ha convertido en un clásico. Antes de 1986, era un partido más. Desde entonces, ha tenido un peso político y emocional que va mucho más allá del fútbol”, dijo Morales, quien describió a Maradona en ese momento como una “cometa cósmica”.

Foto del equipo de Inglaterra antes de su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega. Fotografía: Rob Newell/CameraSport/Getty Images

Los medios argentinos se han inclinado hacia el simbolismo. CrÃ³nica, canal de televisiÃ³n conocido por sus titulares sensacionalistas, anticipÃ³ el partido con leyendas como “Argentina vs. los ‘piratas’ ingleses”, “Messi, con M de Malvinas” y “Diego, échanos una mano”. El diario deportivo Olé se centró en lo que describió como un buen augurio: “Es oficial: Argentina se enfrentará a Inglaterra vestida de azul, como en el 86”.

Varios medios argentinos también informaron que, antes de la semifinal, el club de fútbol Godoy Cruz colgó en su estadio pancartas que sus seguidores habían quitado a los aficionados de Inglaterra durante el Mundial de 2014, en lo que fue ampliamente interpretado como una provocación.

La rivalidad también se desarrolla en el contexto de los repetidos elogios del presidente de extrema derecha Javier Milei a Margaret Thatcher, la primera ministra británica que fue la enemiga pública número uno en Argentina durante el conflicto de 1982. “Para muchos argentinos, una derrota de Inglaterra también sería vista como una reprimenda política a Milei”, dijo Morales.

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En Argentina, las islas siguen siendo un punto delicado. Incluso antes de la guerra, a los niños se les enseñaba desde pequeños que las Malvinas eran parte integral del territorio nacional.

“La cuestión de Malvinas está muy presente en la mente de los argentinos”, dice Morales. â€œLos britÃ¡nicos probablemente no pensaron dos veces en las islas hasta la guerra. Para ellos, [confronting Argentina] “Ha tenido mucho peso desde el 86 por lo que pasó en ese partido -el gol de la mano y el otro gol brillante de Diego- pero no en términos de Malvinas”, dijo.

Daniel Filmus, político y exsecretario de asuntos relacionados con las Malvinas de Argentina, dijo que el reclamo de las islas estaba arraigado en la identidad nacional de Argentina.

â€œLos sentimientos que muchos argentinos tienen hacia las Malvinas se expresan en cantos futboleros. Tanto el himno que se hizo popular en el último Mundial como la canción de este año incluyen referencias a las islas”, afirmó.

“Argentina es uno de los pocos países que, casi 200 años después de perder territorio, todavía mantiene vivo ese reclamo”, dijo. “Los argentinos lo llevan consigo dondequiera que vayan”.

Si bien el conflicto puede permanecer menos en la memoria nacional colectiva del Reino Unido, el enfrentamiento del miércoles ya ha garantizado que la guerra de las Malvinas vuelva a ser noticia de primera plana también en los medios británicos. El Daily Telegraph informó sobre los comentarios de Pablo Quirno, ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, después de que calificara a los isleños de las Malvinas como una población “artificialmente implantada” en un ensayo en el que solicitaba conversaciones sobre el territorio.

También hubo revuelo cuando el ex futbolista inglés Gary Lineker, máximo goleador de la Copa Mundial de 1986, mencionó el nombre argentino de las islas, Malvinas, junto con su nombre en inglés en su podcast, lo que provocó el desprecio de Mark Dolan, un presentador de la plataforma digital Talk de Rupert Murdoch, quien dijo que era “hora de mostrarle la tarjeta roja a este tonto despierto”.

Mientras tanto, el periódico Sun señaló que los jugadores argentinos estaban tratando de concentrarse en el fútbol. “Sabemos lo que significa el partido contra Inglaterra para nuestro país, pero es un partido de fútbol y trataremos de abordarlo de la mejor manera”, citó al mediocampista Leandro Paredes.